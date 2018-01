Tras publicar el análisis de las Segarra Modelo 810, tuve la oportunidad de conversar con un comerciante minorista de zapatería que había leído el artículo.

Me contaba sorprendido, que él siempre había supuesto que las Paredes eran un calzado Made in Spain, porque a ellos les llegaban a su tienda muchas veces en cajas de cartón con la inscripción de Made in Spain. Unas cajas parecidas a estas, y que probablemente vosotros también habréis visto en alguna zapatería.







La explicación era sencilla. Si cogemos unas zapatillas de Paredes, veremos que ni en su caja de cartón, ni en las etiquetas, ni en ninguna parte de la zapatilla aparece el Fabricado en España. Ni si quiera en la página del producto en la web lo indican. En el caso de Calzados Paredes, o Pacal Shoes si lo preferís, si que tienen algunos modelos un tanto especiales, y más caros que se fabrican aquí, ese el el caso de las Paredes Competición, y entonces, viene especificado muy claro tanto en la zapatilla, como en la web.







En mis viejas Paredes Axel, la lengüeta indicaba un Made in PRC, o sea Made in China, pero en los modelos recientes, han decidido prescindir de indicar el país de fabricación. Exclusivas Yumas, nunca lo ha indicado, puesto que hace años que ya no fabrican nada aquí, así que ni las Yumas Malta ni las Yumas Maverick lo indican.

Es indicativo que hasta los propios fabricantes, o mejor dicho importadores, se avergonzasen de fabricar en China, y lo ocultasen a sus clientes. Aunque no es lo habitual, en China se pueden producir cosas también de calidad. Se trata de escoger a buenos proveedores, y sobre todo, hacer un buen control de calidad. Si la estrategia de la compañía, pasa por fabricar en Asia, es porque consideran que es lo mejor, y no deberían ocultarlo.

El problema, es que según las normativas de etiquetado vigentes en España (Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles), no es obligatorio indicar el país de fabricación. Es suficiente con indicar el CIF y la razón social del fabricante o importador.

Como es opcional, llegamos a situaciones como las etiquetas de los modelos recientes de J’hayber Pista, que sí se fabrican en España, no indiquen Made in Spain. Tendremos que fijarnos en otras partes del producto para encontrarlo, puesto que J’Hayber, en este caso fabricante, ha decidido voluntariamente ponerlo en la lengüenta. Modelos anteriores de las J’hayber Olimpo sí que lo indicaban.

En mi opinión, tanto para fabricantes como para consumidores es una ventaja conocer el país de procedencia de lo que compran, y pese a que la Unión Europea lleva varios años intentando hacerlo obligatorio, de momento sigue sin serlo.

Os lo contaba en el artículo de Hecho en España, si aparece un “Fabricado por” o un “Made in Spain”, entonces estaremos seguros de que es un producto de aquí. En caso contrario, siempre nos quedará la duda.

Puedes acceder al Documento consolidado BOE-A-1987-16727 donde verás lo que es obligatorio cumplir y lo que no.