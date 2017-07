#short const max = 8191 print bios "Sieve - 25 iterations... " ; t1 = timer flags ? max repeat 25 { count = 0 fill max / 2 from flags with - 1 for i = 0 to max { if peekb ( flags + i ) then { prime = i * 2 + 3 ; print prime ; " " ; k = i + prime while k <= max { pokeb flags + k , 0 k += prime } count ++ } next i } } t2 = ( timer - t1 ) * 100 / 182 print bios count " primes in " ; t2 / 10 ; "." ; t2 mod 10 ; " seconds."