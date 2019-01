Desde que abrí este blog, casi todos los años intento felicitaros el año entrante o las Navidades de alguna forma un poco diferente y original. Algo adaptado a mi estilo: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005.

Este año no os podréis quejar, habéis tenido Regalo de Santa Claus, pero eso no excluye que os transmita mis mejores deseos. Bueno, no solamente yo, también la familia Pocket Viewer de Casio. La tecnología del pasado, os anima al futuro.