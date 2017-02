(No Ratings Yet)

Con cierta regularidad, os hago un repaso de la evolución de FileOptimizer. Desde junio, aún con la versión 8 que no lo hacía, por lo que ya iba siendo hora de refrescarlo. Más aún, teniendo en cuenta que he podido destinar algunos días de mis vacaciones de verano al desarrollo, he podido añadir nuevas funciones, lo que explica el salto de la versión 8 a la 9.

El principal cambio, es que la interfaz de usuario basada en ribbon (cinta) de Microsoft, ahora se puede cambiar a un menú normal de Windows, como en FileOptimizer 3. El motivo es que siempre ha habido usuarios a los que no les gustaba la nueva GUI, y preferían algo más clásico. Pero además, es que Microsoft ha desactivado la página para autorizar el uso de Ribbon en aplicaciones de terceros, por lo que en un futuro, no será posible crearlas. En todo caso, ahora, el usuario puede escoger desde las opciones de FileOptimizer, si prefiere la cinta, como en FileOptimizer 4-8 o los menús como en FileOptimizer 1-3.

Además FileOptimizer es ahora una aplicación HDPI aware, es decir, que se escala en función de las preferencias de Windows en monitores de alta densidad. La linea de comandos se ha mejorado, y ahora se pueden pasar modificadores que actúan sobreescribiendo los valores de las preferencias, para virtualmente cualquier opción. Así, pese a que por defecto tengamos el programa usando el nivel de compresión medio, podríamos agregar la opción /Level=9, y así procesar archivos temporalmente a máxima compresión.

Continuando con lo que hice en TBClamAV, he decidido incorporar una sección de estadísticas, que mantiene actualizados datos de uso globales del programa, y que se muestran en la sección de Information.

He sacado tiempo para actualizar el archivo de ayuda, que llevaba sin mantenerse más de un año, y se ha mejorado notablemente la compresión de archivos PDF gracias a smpdf y mutools. Derivado de ello, ahora se soporta la optimización de archivos de Adobe Illustrator (AI). He colaborado con Joergen Ibsen, lo que me ha permitido migrar de pngwolf, a pngwolf-zopfli, una versión con el motor de compresión zopfli en vez de deflate, y multicore, que redunda en mejores grados de compresión PNG, y además más rápidos. Opcionalmente se soporta optimización GIF lossy, o sea con pérdida, y se ha ampliado el analizador, para detectar por ejemplo archivos .OBJ/.o independientemente de su extensión.

Ha habido tiempo para implementar solicitudes que llevaban largo tiempo en la lista, como por ejemplo el listado de archivos que ahora permite Reload (Ctrl-F5) y Refresh (F5), o el menú contextual, que añade la posibilidad de abrir el archivo seleccionado, o la carpeta que lo contiene.

Como detalles, hay mejoras en los textos en inglés y en el formateo de tamaños, que ahora usan MiB y sus derivados, gracias a la ayuda de Armin Mueller. O también el retesteo sobre Windows XP sin actualizaciones, y Windows 10 Anniversary para asegurar su compatibilidad. A este respecto, se detectó que los temas Metropolis UI, y Luna de la VCL de Embarcadero, daban problemas con los TaskDialog de Windows, por lo que desgraciadamente han tenido que eliminarse.

Me gustaría mencionar el entusiasmo generado en Twitter, donde a raíz de un tweet de Vlad Mihalcea, vinculado a Red Hat e Hibernate, y que explicaba que para el libro en el que estaba trabajando, había conseguido que FileOptimizer redujera sus archivos PNG en un 25%, consiguió obtener reacciones de hasta el mismísimo Logan Abbott, presidente de SourceForge y Slashdot entre otros.

Para acabar, la otra buena noticia, es que Kornel Lesinski, el autor de ImageOptim, para Mac, recomienda el uso de FileOptimizer en entornos Windows.