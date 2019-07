Hace unas semanas, Alejandro publicaba un comentario sobre una maquinilla muy interesante y que había pasado por alto. Se trataba de la FiloC o Classic de la legendaria marca Filomatic. Después de haber tratado la Giesen & Forsthoff 1354K, tengo el enorme placer de reseñar esta ya descatalogada maquinilla.

A diferencia de las Beter actuales, la Filomatic FiloC era una maquinilla clásica fabricada íntegramente en España, en Albacete Hablo en pasado, porque pese a sus cualidades, también tuvo algunos defectos, cosa que causó que no tuviera el éxito comercial que esperaban desde Filomatic, y que por tanto, decidieran no volver a fabricar, como pudisteis leer en la entrevista a Julián Martínez de Filomatic Ibérica.

Corría el año 1964 cuando la empresa Filomatic, fundada por el publicista y empresario Luis Bassat (Industrias Bassat S.A.) y ubicada en Barcelona, firman un acuerdo con la inglesa Perma Sharp, y empiezan a comercializar sus hojas de afeitar de de acero inoxidable recubiertas de teflón. Unas cuchillas que duraban 15 veces más que las de la competencia, y que da origen a la Filomatic de 1965.

Tiempo después la compañía desapareció entre las compras y ventas originadas por su principal rival Gillette, hasta que en 2014, el empresario español compra la marca, y en 2017 decide relanzarla.

Empiezan con sus maquinillas desechables Filo2, Filo3 y Filo6, que empiezan a cuajar en el mercado, momento en que desde Filomatic, apuestan por producir una maquinilla clásica, la Filomatic FiloC. Se producen 1.500 unidades que iban a ser vendidas al precio de 29€, inicialmente por Carrefour, y después en otros comercios especializados.

La Filomatic Classic o FiloClassic se presenta en una cajita de cartón con ventanilla para poder apreciar la maquinilla, rinde tributo a aquella época y causa una buena impresión.







En la parte de atrás podemos consultar su descripción en diferentes idiomas, así como un destablable: «Producto Made in Spain«.







En cuanto a la maquinilla, tanto el mango como el cabezal están construidos en zamak, como ya sabéis una popular aleación metálica a base de zinc, aluminio, magnesio y cobre. El cabezal es de peine cerrado, por lo que debe resultar poco agresiva. Según mis mediciones, el mango tiene una longitud de 9cm de largo, y el conjunto pesa 80g. Ambas cifras que vienen a ser lo habitual.

El diseño es exclusivo de Filomatic, recordándonos a otras marcas que también se inspiran en las maquinillas clásicas. Como nota, recordad que no tiene nada que ver con la Filomatic Inox con la salvedad de la marca.







Ya sabíamos que una de las causas por las que no tuvo demasiado éxito fueron defectos en el baño con el que salieron algunas unidades. Según parece el proveedor escogido por los de Filomatic no estuvo a la altura, por muy español que fuera. El caso es que eran defectos cosméticos, y que no debían tener mayor implicación en la calidad del afeitado. Salvo en mi unidad, donde apreciamos una pronunciada rebaba en la esquina superior del peine, y que roza y araña ligeramente la piel durante el afeitado. En contraposición, puedo confirmar que el molde es de estupenda calidad, la rosca del mango con el peine ajusta a la perfección, siendo además muy suave.







Solucionado el problema del cromado mediante una lima y algo de paciencia debo decir que el afeitado con ella es muy agradable ás aún que el peine cerrado de la Mühle R96 Jet que era mi favorita hasta el momento. Como se publicitaban antiguamente: El filo matemático que da gustirrinín, pero que podría llevar como subtítulo aquello de «Escoge bien a tus proveedores para que no empañen todo el trabajo que has desarrollado».







Estoy seguro que han aprendido la lección, y que en cuanto lo vean claro, volverán a lanzarse a por otra maquinilla clásica, esta vez sin defectos cosméticos.