Gafas de piloto para graduar

Siempre me han gustado las gafas de sol de piloto, os lo expliqué hace años hablándoos de las American Optical Aviator.

Hace ya unos meses, llevando un poco al extremo lo que os explicaba en ¿Qué opacidad de cristales para gafas de sol escoger?, tomé mis American Optical Original Pilot Fashion, y aprovechando su montura las gradué como gafa de vista. Tanto es así, que hasta Paul Davis las lleva.







El caso es que recientemente he notado que las gafas de estilo aviador, o de piloto si se prefiere, son también tendencia de moda como gafa graduada o de prescripción, tanto en hombres como en mujeres. Los de Luxottica con Ray-Ban han sido muy listos, aprovechando el diseño de sus Aviator Classic (RB3025) para ofrecer sus Aviator Vista (RB6489), en ambos casos a partir de 142€.

Me pregunto cuál es el incentivo de tener que gastar ese dinero por unas gafas de ver Made in China, cuando por menos de la mitad tienes unas Made in USA, y que además están certificadas MIL-S-2594. Por ejemplo, por solamente 65€ tienes en PILOTVISUAL las American Optical para graduar. Fabricadas en Estados Unidos, mucho más genuinas, y también más baratas. Las tienes con montura bañada en dorado, plateado brillante o negro mate y en tamaños de 52mm, 55mm y 57mm.

Incluso podrías hacerte con unas American Optical Original Pilot de 79€, usarlas como gafas de sol sin graduar, y cuando quieras, ponerle unos cristales de vista graduados. Incluso en ese caso, aún te sobrarán casi 70€ comparado con las Ray-Ban.







Si como yo, eres de los que está dispuesto a gastar ese dinero en un capricho que puedas usar diariamente, porque hay que recordar que para los que necesitamos corrección visual, unas gafas son algo que debemos llevar cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos puedes ir a por unas Randolph Engineering Aviator de 159€. Las Randolph Engineering, con casi el mismo precio que las Aviator de RB, ofrecen todas las cualidades de las American Optical, pero además, son más resistentes, están construidas a mano, y otorgan una garantía de por vida.

Puestos a rizar el rizo, y como me gustaron tanto las Randolph Engineering Aviator Oro Blanco Edición Limitada, por 239€ te puedes hacer con ellas también en PILOTVISUAL. No sólo acabas teniendo más de lo que ofrece Rayban, más de lo que ofrece AO Eyewear sino más incluso de lo que ya ofrecen en Randolph, combinándolas con un baño de calidad joyera.







Si necesitas corrección visual, no importa que tus gafas vayan a ser de sol graduadas o de vista. Los cristales que traen las gafas, no los podrás aprovechar. Y es que el concepto está malentendido. En el caso de las gafas de sol, solemos pedir a nuestro óptico «gradúame estos cristales». En realidad no gradúa las lentes, sino que las reemplaza por otras que ya están graduadas. Por tanto nada te impide que compres unas Randolph Aviator Heritage de sol y las utilices como gafas de vista con cristales transparentes, o incluso fotocromáticos, o que uses como base una montura AOEyewear Core Original Pilot y le pongas unos cristales de sol graduados, convirtiéndolas así en una gafa de sol.