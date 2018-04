¿Por qué use C++ Builder con FileOptimizer? desvelaba mi apuesta personal por Embarcadero C++ Builder desde hace más de 20 años.

Volvemos a hacer balance de FileOptimizer, porque aunque la psicología evolutiva dice que quitamos importancia a los traumas sufridos en el pasado como simple condición de supervivencia, ello choca con un defecto que tenemos los humanos, recordar más lo negativo que lo positivo. Es lo que ocurrió en el artículo sobre FileOptimizer y la comunidad. No me olvido tampoco de la entrada en la Wikipedia que nunca llegó, ni de la implementación multihilo/multihebra que lleva años aplazándose.







Pero hoy toca hablar de todo lo bueno, que han sido muchas cosas. Comenzando por mi nombramiento como Embarcadero MVP (Most Valuable Professional), del que al menos en parte, FileOptimizer tiene cierta culpa.

Tampoco debemos olvidar las candidaturas a Proyecto de la Semana en Sourceforge (Project of the Week). Algo que durante 2017 ocurrió en ni más ni menos que tres ocasiones. Un logro de los que pocos proyectos pueden presumir. A saber: 18 de diciembre de 2017, 2 de octubre de 2017 y 3 de abril de 2017.

Además de todo eso, el soporte multiidioma se ha recibido con mucho entusiasmo. Tanto es así, que la comunidad de usuarios se ha implicado desde incluso antes del lanzamiento oficial ofreciendo su ayuda con las traducciones. Tampoco podemos olvidar los nuevos iconos, gracias a la colaboración también de un pequeño grupo de usuarios.