Gillette Super Blue

Después de la elegante Mühle Rocca DLC (R96 Jet) seguimos con las maquinillas de seguridad para afeitado clásico, hoy con un modelo Made in China. Esta vez con una versión basada en las últimas Gillette Tech que salieron al mercado.

Ya expliqué en ¿Por qué nadie conoce el afeitado clásico? que el mundo del afeitado, tanto masculino, como ahora también femenino es un negocio que está en auge y que mantiene a Wilkinson y sobre todo a Gillette en el liderazgo. Si os habéis dado cuenta, Gillette lanza cada tres o cuatro años una nueva maquinilla de afeitar cuya publicidad se encarga de difundirla como un nuevo ingenio que, gracias al éxito de sus investigaciones, reduce la fricción de las hojas y mejora el apurado. Suena a revolución casi mágica.

Todo empezó allá por 1895 cuando King Camp Gillette tuvo la idea de comercializar hojas de afeitar desechables. Ya existían maquinillas de afeitar desde unos años atrás, pero las hojas eran caras y necesitaban afilarse. Así en 1901 fundó la American Safety Razor Company que al año siguiente se renombraría a Gillette Safety Razor Company. Gillette se dio cuenta de que si desarrollaba un soporte que mantuviera la hoja rígida, podía hacer que ésta fuera mucho más delgada y por lo tanto, mucho más barata de producir.

Al principio no cosechó demasiado éxito comercial, y es que sus maquinillas costaban 5$, un tercio del sueldo semanal promedio de un trabajador. Decidió que rebajaría el precio de la maquinilla, y así la podría comprar más gente, ganando por tanto más dinero vendiendo sus cuchillas. Es lo que se conoce como el modelo de precio en dos partes, también conocido como el modelo de las afeitadoras y las cuchillas (Razor and blades model pésimamente «traducido» al español como >freebie marketing), porque ahí es donde primero llamó la atención. Atraer al público con una maquinilla de afeitar a precios atractivos y luego aumentarlos repetidamente por cuchillas de repuesto caras. En suma, lo que se sigue haciendo hoy en día. Si queréis conocer más en detalle las ideas del señor Gillette, os recomiendo la lectura de su libro titulado «World Corporation» («Corporación Mundial) que podéis descargar gratuitamente en inglés desde el Internet Archive y que muestra lo que aunque fuera de manera inconsciente él pretendía lograr con su empresa.

Mirando en Carrefour, una maquinilla Gillette Fusion Proglide Flexball Power cuesta 15,90€. Cuatro cuchillas para ese modelo cuestan 19,30€, lo que quiere decir que en 1 o 2 meses de uso, los de Gillette estarán ingresando más dinero por recambios que por maquinillas. Nada ha cambiado con el precio de dos partes, de hecho se ha ido extendido: Las impresoras de inyección que cuestan más las tintas que el propio aparato; los juegos de consola para Playstation (Sony) o Xbox (Microsoft) donde el fabricante las vende a coste de forma que recupere la inversión en base a los juegos vendidos; las cafeteras de Nespresso de Nestle con cápsulas que cuestan casi tanto como el café en un bar; o el Kindle de Amazon que obtiene sus beneficios de las ventas de libros en el marketplace.

Todo esto viene a colación porque las maquinillas de afeitado clásico, las que montan hojas de doble filo siguen usándose ampliamente en países en vías de desarrollo, un poco como los relojes de HMT en la India. Evidentemente un indio que cobre el salario mínimo (SMI) que es de 41,2€ al mes, no puede pagar los recambios de la Gillette Fusion Proglide Flexball Power. En cambio necesita afeitarse, así que se le ofrecen otros productos. Esos productos consisten en maquinillas de afeitar económicas y fiables, basadas en los diseños y conceptos que usábamos en el primer mundo en la década de los 1950 y 1960 de la Gillette Tech y que se lanzó al mercado en 1938, mucho antes de que llegara la vorágine de las multihojas. Irónicamente fue el invento de Gillette el que puede terminar con el imperio que inició, el arma que luche contra el despilfarro de las maquinillas desechables, los exagerados precios de los recambios multihoja y la vuelta a la esencia del afeitado más tradicional.

Se sabe que la mismísima Procter & Gamble dueña de Gillette ha licenciado sus productos a diferentes factorías que los venden con su marca. Son exactamente el mismo modelo, sólo que fabricado en diferentes factorías.

– Rusia: Gillette Rubie Platinum / Rapira Platinum Lux / Gillette Nacet / Gillette Minora / Economica. Se venden a unos 9€.

– India: Gillette 7 O’clock Sterling / Gillette Stirling. Se venden a unos 5€.

– China: Gillette Super Blue / Boctok. Se venden a unos 3€.

Está claro que prefieren vender a los pobres «Gillette Tech», y cuando puedan pagar las Fusion, ofrecerles las nuevas ocultando las baratas. Es lo que pasa en Europa donde es imposible conseguir una maquinilla de esas. Por fortuna los chinos no entienden de fronteras, y por unos absurdos 1,9€ con el envío de Aliexpress incluido, me he hecho con una Gillette Super Blue. Lo bueno del afeitado clásico es que evolucionó un poco como el PC. Todas las cuchillas de doble filo sirven para todos los cabezales sean cual sean sus marcas, y mucho mangos pueden acoplarse a muchos cabezales. Eso nos permite tener cuchillas que nos cuestan incluso 0,5€ el paquete de 10 unidades. Así que no tienes más que comparar esta Gillette Super Blue con las Gillette Fusion.













La Gillette Super Blue es un producto legal de Gillette que se fabrica bajo licencia de la marca en Shangai, yendo destinado a su venta en mercados emergentes. Por cierto que los mencionados 1,9€ dan para que traiga una cuchilla de la misma marca de regalo. El packaging reproduce el diseño clásico que usaba Gillette en la época de las Tech, y que incluía una fotografía del fundador, y por aquel entonces todavía dueño de la empresa King Camp Gillette. Tanto fue así que en muchos países los clientes pedían esas cuchillas de doble filo haciendo referencia a que querían las de la fotografía del señor. Como dato curioso, solían pensar que era una estrategia de mercadotecnia, viéndose sorprendidos de que fuera verdaderamente el propietario de la empresa cuando se enteraban de que así era.

En lo que respecta a esta maquinilla de seguridad Gillette Super Blue, los acabados y los materiales son muy superiores a lo que uno podría esperar por su precio, definitivamente está por encima de la conocida Wilkinson Classic. Como el mango es de material plástico es extremadamente ligera, pero tiene una buena longitud, así que se adapta a casi cualquier tamaño de manos. Los resultados que obtengamos dependerán en gran medida de las cuchillas que usemos. Si son de calidad y con buen filo, esta Tech cumple con su cometido. No es placentera, pero afeita bien. Sin embargo, si usamos cuchillas baratas, nos encontraremos teniendo que dar alguna pasada más de la necesaria, e irritándonos la piel.







El afeitado es muy suave, quizás demasiado para mi gusto lo que le quita atractivo durante el afeitado habitual, pero la convierte en una buena alternativa como maquinilla de viaje:

– Maquinilla Gillette Super Blue: Aliexpress 2€

– Cuchillas de doble filo Gillette Super Blue: Aliexpress 3€.







La parte negativa es que la base de su cabezal es muy delgado, una pieza muy ligera y que no aparenta tener una longevidad grande. Sí que es cierto que los chinos de Gillette han optado por una parte superior del mango metálica, lo que reduce el desgaste de enroscar y desenroscar y ayuda a apretar mejor la cuchilla. En ese sentido, la maquinilla clásica Beter algo más cara, todo sea dicho, es bastante más duradera. Incluso la Wilkinson Classic, que parece mala por su cobertura plástica, puede que tenga una mejor duración también. No obstante, nos brindará decenas de afeitados, que comparados con los 6,50€ que cuestan 4 maquinillas desechables Gillette Sensor 3, habremos amortizado con creces.

Es increíble que por menos de 2€ podamos tener una maquinilla que nos durará varios años cubriendo nuestras necesidades más básicas, y admirable el poder que tienen la mercadotecnia y las cadenas de distribución que impiden conseguir las Super Blue por canales de compra tradicionales. Por el precio que tiene, tanto si eres un novato en el afeitado tradicional, como un experto, debes probarla sí o sí.