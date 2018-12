Si sois curiosos como yo, os habréis preguntado en algún momento lo que significan esas inscripciones extrañas en los billetes de avión. Si además eres usuario de vuelos internacionales, o como es mi caso, has tenido mala suerte.

Observad estos dos billetes, o mejor dicho tarjetas de embarque:







En el de arriba, no hay nada raro, solamente una pegatina redondeada en color azul con letras blancas que dice I.T.I.. ITI significa International to International, es decir, es un vuelo con escalas y quiere decir que el equipaje irá directamente hasta el aeropuerto de destino.

Aparece la inscripción DOCS OK que significa que el pasaporte y el resto de documentación obligatoria en caso de haberla ha sido comprobada durante el check in.

La segunda tarjeta de embarque, la de abajo es más interesante. Ahí vemos las letras SSSS. Son un acrónimo de Secondary Security Screening Selection, esto quiere decir que o bien sales un una lista de delincuentes del FBI como me dijeron a mi, o bien te han incluido de manera aleatoria en ese control extra.

Tened en cuenta que la TSA (Transportation Security Administration) es estadounidense, y normalmente referencian a las personas con el nombre y el primer apellido. Es probable que haya algún Javier Gutiérrez malo, igual que es probable que haya alguno bueno. Es lo que tiene tener un nombre tan común, que Javier Gutiérrezs hay muchos.

El sello de Inspeccionado Seguridad me lo pusieron en España, fui aleatoriamente seleccionado para pasar un control de explosivos. Te miran el equipaje de mano, te registra, y una vez lo has pasado te estampan el sello. Curiosamente en destino también me tocó ese mismo control de explosivos, pero allí no estamparon ningún tipo de sello.

Supongo que habrá muchas consignas más, por lo que no podemos considerarlo algo exhaustivo, sino sencillamente una muestra de con las que me he topado.