Jabón de afeitar Epsilon Blue Mediterranean y crema Dapper Dan

Seguimos reseñando productos de afeitado clásico. Terminada con la Mühle Rocca R96 Jet DLC y el repaso a Myrsol Metilson y Myrsol Antesol hoy tocaremos los jabones y las cremas de afeitado. Debo comenzar reconociendo que no soy un experto en cuanto a jabones, desde que empecé con el afeitado clásico fui fiel a las barras de jabón más cotidianas, a saber, La Toja y Lea.

Como en todo, la eficacia de un jabón u otro varía muy sutilmente, no percibiremos notables diferencias entre uno y otro. Además los resultados pueden variar sensiblemente dependiendo del tipo de piel, del tipo de barba, de cómo nos afeitemos, etcétera, etcétera. Así que lo que a mi me funciona bien, en otro caso puede hacerlo ligeramente mejor, o ligeramente peor. Las diferencias estriban entonces en sus ingredientes, la forma en que se ha fabricado el producto, y especialmente en su aroma y sus sensaciones. Para el jabón de afeitar, nada mejor que escoger el Blue Mediterranean de Epsilon, y que tan buenas impresiones aromáticas me produjo al probar el after-shave. El segundo, es la crema de afeitar clásica de Barber Shop Dapper Dan, una marca que se está haciendo un hueco entre los aficionados al afeitado.







Jabón de afeitar Epsilon Blue Mediterranean

Empezamos con el jabón para el afeitado Epsilon Blue Mediterranean. Ya sabéis que Epsilon es la marca propia que crearon desde El Mirall Distribuciones, la gente que está detrás de la conocida tienda Gifts & Care. Es el jabón en crema que reproduce el clásico aroma del Floid Blue, y que por tanto complementa al after-shave Blue Mediterranean.

Se presenta en un tarrito de metal con detalles en color negro, muy discreto y elegante, pero que no asocio con el Blue. Destaca el Made in Spain, y el Jabón de afeitar tradicional.







Realmente es una crema de jabón con una textura muy ligera y agradable. Gracias a ella, la brocha lo absorbe con facilidad, y luego en la cara espuma muy rápidamente (no es necesario batirlo en un bol). Lo mejor de todo es el aroma Blue, que sin en el after-shave estaba muy conseguido, en este jabón no es una excepción. Algo más tenue y menos perdurable, pero con una fragancia que incentiva a disfrutar del afeitado.

La parte trasera nos muestra los ingredientes: Potassium stearate (Estearato de potasio), Potassium cocoate (Cocoato de potasio), Aqua (Agua), Glycerin (Glicerina), Parfum (Perfume), Butyrospermum parkii butterate (Manteca de karité), Potassium lanolate (Lanolato de potasio), Alpha isomethylionone (Alfa isometilonona), Benzyl salicylate (Salicilato de bencilo), Butylphenyl methylpropional (Lilial o Lysmeral), Citral (Citral), Geraniol (Geraniol), Limone (Limón), Lynalool (Linalool). No encontramos los habituales colorantes CI, lo que explica el color natural blanco del producto, y si repasamos la fórmula, veremos los puntos en común con el after-shave y que le dan su característico aroma (Citral, Geraniol, Limón, …).







Me da la impresión que cunde menos que otros jabones más duros, quizás las cerdas se empapan con más cantidad de producto debido a su densidad. O puede que tal vez sea sólo cuestión de pillarle el tino para así impregnarla con menos producto. Se vende a 14,5€, un precio que a diferencia de la loción para después del afeitado no es tan económico, en especial si tenemos en cuenta que son 80 gramos nada más.

Me reconozco como enamorado de Floïd Blue y de Epsilon Blue Mediterranean, así que si te ocurre lo mismo, necesitas tener ambos, el after y el jabón. Lograrás iniciar el afeitado con el aroma azul del jabón, y lo terminarás con el frescor del aftershave.

Crema afeitar Barber Shop Dapper Dan

Dapper Dan Ltd. es una joven compañía dedicada al mundo del cuidado masculino fundada en el año 2011 en Sheffield (Reíno Unido) y que apuestan por los productos más tradicionales, incluyendo el afeitado clásico.

Nos llama la atención su presentación, una lata también metálica con una ilustración y una tipografía que homenajea a las barberías de antaño, pero sobre un fondo azulado moderno. Un resumen de las pretensiones de la marca, productos clásicos actualizados. Contiene 150ml de producto, que aunque parezca mucho más que el Epsilon Blue en realidad no es tanta la diferencia. En este caso es volumen (ml), mientras que en el otro es peso (g).







Es algo más denso que el de Epsilon, similar a la crema afeitar LEA Classic, pero con un aroma algo más intenso y elaborado. No se definir a qué huele, pero son toques cítricos que se reconocen fácilmente con los barberos de antaño. Obtiene su personalidad por el aroma.

Repasemos su formulación: Aqua (Agua), Stearic acid (Ácido esteárico), Myristic acid (Ácido mirístico), Potassyum hidroxide (Hidróxido de potasio), Coconut acid (Ácido de coco), Glycerin (Glicerina), Cetyl Alcohol (

Alcohol cetílico), Parfum (Perfume), Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Allatonin (Alantoina), Phenoxyethanol (Fenoxietanol), Triethanolamine (Trietanolamina), Sodium Hydroxide (Hidróxido de sodio), Benzyl Cinnamate (Cinamato de bencilo), Benzyl Benzoate (Benzoato de bencilo), Eugenol (Eugenol), Benzyl Salicylate (Salicilato de Bencilo), Geraniol (Geraniol), Citronellol (Citronelol). De nuevo evita los colorantes CI, ofreciéndonos el color blanco al que estamos acostumbrados en un jabón.







Dapper Dan lo comercializa a 12,50£ así que es de agradecer que tiendas como Gifts and Care, no le agreguen un margen extra, lo podemos comprar a nivel nacional por 15,95€. Un precio que a fin de cuentas se equipara al del Blue Mediterranean.







Si buscas un jabón de afeitar en crema que tenga personalidad sin llegar a los precios de Le Père Lucien, prueba con el de Barber Shop Dapper Dan.