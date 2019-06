J’hayber lo está haciendo bien y finalmente empieza a obtener el éxito que se merecen. Para alguien como yo, que lleva apostando por ellos desde hace mucho tiempo, me alegra que el granito de arena que aporta su difusión vaya cuajando. Desde la marca española no son ajenos a ello, y recientemente han ido potenciando su linea más legendaria, las Olimpos Made in Spain.

Primero aparecieron las esperadas J’hayber New Match, y que eran las que tenía en mente. Pero poco después llegaron los nuevos modelos (Pegasus, Spin y Rally), así como las variantes de la Olimpo (Comfort Plus y Elastic). Como digo la decisión no fue tan fácil, dudaba entre las mencionadas New Match Blanco-Royal, las Olimpo Comfort Plus Negro y las Pegasus Blanco-Royal-Rojo. Al final pudieron las últimas, las J’hayber Pegasus Blanco-Royal-Rojo donde fue amor a primera vista, por fin podíamos tener unas Olimpo con unos toques de colorido.







Empecemos por el principio, porque ya ahí empezamos a ver novedades. El packaging, la típica caja de zapatos de cartón, ha sufrido una renovación. Si bien mantiene los colores que siempre han usado en J’hayber, ahora predomina el color blanco y dan un énfasis especial a su historia haciendo constar el año 1972 en que se fundó la empresa. También vemos como destaca algo que afortunadamente cada vez valoramos más: Made in Spain. No hay más que compararlo con el antiguo empaquetado que pudisteis ver en la reseña de las J’hayber New Pista.







En el interior, el cuidado es aceptable. Cada par debidamente colocado y protegido mediante papeles que los separen, pero sin bolas de papel dentro de la horma, y sin ningún tipo de material impreso acerca de lo que representan las Olimpo y las Pegasus en este caso.













La etiqueta del producto es la que ya conocíamos. Han optado por hacerla común a todo el calzado, tanto si es Made in Spain como si no. Ya os comenté que no me gustaba eso de «Fabricante o Importador», y prefería la versión de hace unos años que indicaba «Fabricado por J’Hayber».







Son aspectos a mejorar que no obstante, aunque algunos somos maniáticos de la presentación como es mi caso, dudo que nadie compre unas J’hayber Pegasus por su caja o por su etiqueta, así que entremos de lleno en el análisis. El modelo Pegasus lo encontramos en dos variantes de color distintas, la Pegasus Blanco-Royal-Rojo (referencia 66007-133) y la Pegasus Blanco-Marino-Royal (referencia 66007-134). Como nos tiene acostumbrados la marca, no varían demasiado el uno del otro, y creo que eso es una ventaja.































No hay mucho nuevo que decir sobre estas zapatillas deportivas, es como si hubieran partido de las New Pista y le hubieran dado más colorido a algunas zonas blancas. Cordones, protectores de serraje en la puntera, la cordonera y la trasera que ahora son de color azul royal; adornos en el talón y las franjas laterales que son de color rojo, unos simples añadidos que no obstante, hacen que parezca una zapatilla muy diferente. Naturalmente mantiene sus mejores cualidades: la fabricación en piel bovina natural; la horma ancha que hace que sea más fáciles de poner y quitar, pero sobre todo de calzar; los orificios de ventilación; el piso de poliuretano de doble densidad inyectado en vez de pegado, que es virtualmente idéntico al de las New Pista y que ofrece un agarre legendario; la antorcha característica de la marca en la lengüeta; …

Lo mejor de ellas que se puede decir, es que todos los que las prueban, repiten, y eso tiene muchos motivos. En mi caso, he tenido casi 10 pares de Olimpos. Excelentemente cómodas y longevas, que después de todo es lo que de verdad importa en unos sneaker. Se venden en la tienda oficial a 60€. Es pronto todavía para verlas en escaparates de comercios físicos, pero como suele ser habitual, cuando esto ocurra, podrán encontrarse por algo menos de 50€ (también online), que es un precio tremendamente competitivo.













Las J’hayber Pegasus siguen por el camino correcto. Diseños reconocibles que rinden homenaje a la historia de J’hayber, la misma durabilidad de siempre, calidad de materiales y de fabricación nacional, pero al mismo tiempo le aportan un toque de color que las hace frescas y desenfadadas. Técnicamente perfectos, pero ahora también renovados. Ojalá sigamos por esa linea y podamos ver unas Olimpo totalmente rojas, o azules.