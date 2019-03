JHK T-Shirt es una empresa española de camisetas al por mayor, sudaderas, polos, bodies para bebé, camisas para empresas, polares, equipaciones deportivas de fútbol, pantalones, chaquetas y otras prendas para uso laboral y escolar, con más de 17 años de experiencia en el sector textil promocional. Controlan toda la línea de producción, lo que les permite ofrecer a sus clientes el mejor paquete de calidad/precio/servicio.

La empresa de camisetas publicitarias está ubicada en Fuenlabrada, Madrid, y tienen varias delegaciones por toda España (Barcelona, Málaga, Sevilla y Canarias), en Francia, México y Estados Unidos. Además cuentan con distribuidores en más de 34 países (Polonia, Italia, Alemania, Ucrania, Grecia, Chile, Perú, …).

De hecho si pasáis por una tienda de souvenirs de esas que venden camisetas de recuerdos de la ciudad, en Barcelona son bastante típicas las que muestran la Sagrada Familia, os daréis cuenta que muchas son de JHK. La razón es que son la empresa del sector que mayor stock de producto y mejor logística de distribución tienen. Pero, ¿cómo funciona ésto? Muy sencillo. Sus clientes que son agencias de publicidad, empresas de regalos corporativos y promocionales, de uniformes laborales o escolares, de merchandising, o incluso copisterías y serigrafías, les compran el producto a JHK T-Shirt. Ellos los personalizan, y entonces lo venden.

Viendo la marca de la empresa supongo que pensaréis que hacen camisetas, pues ciertamente hacen honor a su denominación y comercializan camisetas, son distribuidores de camisetas 100% algodón para hombre, mujer y niño. Pero en tal cantidad que tienen como 50 modelos diferentes cada uno en infinidad de colores distintos: Camiseta Urban V-neck (TSUAPICO) una camiseta moderna ideal para personalizar, Camiseta Ocean T-Shirt (TSOCEAN) una camiseta económica ideal para eventos multitudinarios, Camiseta Regular Combed T-Shirt (TSR160COMB), Camiseta Regular T-Shirt Man (TSRA150) la mejor camiseta de manga corta de su catálogo, Camiseta Regular Hit LS (TSRA170LS) o Camiseta Sport T-Shirt Man (SPORTMAN) 100% poliéster ideal para carreras o eventos deportivos. Como ves, las hay de manga corta, manga larga, o sin mangas.







Podrías pensar que como los polos, son una versión algo más elaborada de una camiseta, en JHK T-Shirt, puede que también distribuyeran polos. Bien, volverías a acertar con unos 25 modelos diferentes: Polo Regular Man (PORA210).

Como los polos tienen cuello, es lógico que se te haya ocurrido que comercializan camisas. ¡Premio! Y con unos 12 modelos para elegir de manga corta, larga, para hombre, mujer y en tejido Oxford y Popelín: Camisa Casual & Business Shirt (SHAOXF).













Si sigues especulando, habrás apostado a que tienen sudaderas, al final es como una camiseta gruesa pero con capucha. Enhorabuena, has ganado la apuesta: Sudadera Kangaroo Sweatshirt (SWRAKNG).







Vayamos a la parte que seguro que no adivinas y es que también tienen forros polares. Seguro que ahora estás diciendo que al final un forro polar es como una sudadera pero hecha con tejido polar, de ahí su nombre. Pues sí, en JHK T-Shirt también puedes comprar forros polares para empresas, ideales para trabajos en exteriores, actividades de montaña o al aire libre porque proporciona una buena protección contra el frío. Además tienen un acabado micropolar antipilin para evitar la aparición de “bolitas”: Forro polar Fleece Man (FLRA300).







Finalmente, una de sus lineas especializadas, la Active Line ropa de secado rápido ideal para practicar deporte, y que además reproduce y se inspira en diseños y estampados reconocibles. Una línea de equipaciones de fútbol baratas para equipos: Camiseta Active Line CALCIO (CALCIOTSA) o Pantalones cortos Active Line Elite (ELITESHA).







Al menos ne lo que respecta a camisetas, a igual gramaje, sus precios son ligeramente más elevados que en los competidores, aunque también lo es su calidad y su comodidad. Eso permite que sus tejidos absorban las tintas de la serigrafía con mayor facilidad, así que personalizarlas resulta más barato, reduce la cantidad de pasadas necesarias, y por tanto la cantidad de tinta, lo que redunda en un ahorro de costes.

Los productos son Made In Bangladesh y cuentan con un sistema de control de calidad exhaustivo. JHK cuenta con el Certificado BKMEA, desde el 2005 en el que la Asociación Oficial de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladesh ratifican que la fábrica no contrata obra de mano infantil y que cumple con los estándares internacionales de entorno adecuado para el trabajo de las personas.

También tiene el certificado de Standard 100 de Oeko-Tex, donde certifica que los tejidos no presentan ningún tipo de problema para la salud humana. Y el sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental basados en la Norma UNE-EN ISO 9.001:2015 y UNE-EN ISO 14.001.2015.







Son prendas básicas, tanto para verano como para invierno, con un precio contenido y que son de calidad y bastante duraderas. No nos van a durar toda la vida, pero son ideales para darles caña en el uso diario o de fin de semana.

Si quieres comprar camisetas al por mayor y te dedicas al sector textil promocional, puedes darte de alta como cliente en su página web y el responsable de la zona se pondrá en contacto contigo para informarte de los precios, el stock y darte las claves para poder realizar el pedido online. La entrega del pedido es en 24-48h en toda la península y no es necesario realizar un pedido mínimo.

Como yo soy un pésimo modelo, os dejo con un video donde se muestran sus productos, y otro con la enorme fábrica de Madrid (Fuenlabrada).