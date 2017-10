(No Ratings Yet)

Si el Swiss, solamente te suena a entidades bancarias, chocolates, relojes y navajas , es mejor que continúes leyendo, porque este artículo tiene más que ver con el Clayan 62 o el Stil Mose Castellano. Efectivamente con el calzado. ¿Te has sorprendido? Pues continúa leyendo…

Joya Schuhe AG, o sea Joya Shoes o Calzados Joya, se funda en 2008 en Roggwil (Suiza) por Karl Müller y Claudio Minder. Es una compañía que con una denominación que sueña tan a español, son suizos de pura cepa.

Nada más ver la caja de los Edward Black, descubrimos una inscripción que delata sus intenciones The world’s softest shoe! (El zapato más suave del mundo). Y es que tras esa minimalista y espartada caja de cartón blanco con las letras en negros, se esconde un artículo de tecnología innovadora, y evidencias médicas.

El concepto es un tipo de calzado diseñado para mejorar la espalda, gracias a una suela excepcionalmente blanda. Ello se respalda por estudios y opiniones de médicos, ortopedas y fisioterapeutas, que les han llevado a obtener el Sello de Calidad AGR de la asociación alemana Campaña Espalda Sana (Aktion Gesunder Rücken), y por eso, utilizan un slogan que me encanta: Felicidad para tu espalda.

No pienses en un zapato sobrecargado, o extraño, pues con el trabajo en diseños, no se diferencian de un calzado convencional. En el Edward Black, toda la horma está realizada de piel natural, y con un recubrimiento textil en su interior. Se caracteriza además por un práctico cierre de velcro, que es una característica con la que me apetecía contar.

Donde empiezan las diferencias, es en la pisada. Joya ha decidido dotar a los Edward con una plantilla Ortholite de los holandeses Hi-Tec. la ventaja de las OrthoLite®, es que además de ofrecer mucha amortiguación, ésta perdura a lo largo del tiempo. Mientras que unas plantillas normales, al cabo de un año de uso, conservan solamente un 30% de su capacidad, en las OrthoLite, la cifra llega al 95%. No son solamente suaves, ligeras y ecológicas, sino que constatan una gran durabilidad y eficacia a largo plazo.

El conjunto de la suela, es lo que Joya Shoes Switzerland llama emotion. Lo que prima en ella, es la comodidad y el placer de caminar sobre terrenos duros, cuidando los pies, las articulaciones y la espalda. No es palabrería. Calzado con unos Edward, te reirás de la cámara de aire de las Nike. Los Joya Edward, son como 5 veces más suaves y elásticos. Es como si camináramos por nubes de algodón. Una sensación difícil de explicar hasta que la pruebas.

La diferencia sobre un calzado estándar, es abismal. Notamos como atenúa los impactos bajando escaleras en el metro, o como el caminar sobre un asfalto rugoso, apenas se nota. Puedo llevarlos en verano sin problemas, pero para la mayoría de usuarios, probablemente sean óptimos en entretiempo o en invierno.

Calzados Joya, ofrece otro tipo de suela, la Motion que tienen por ejemplo las ID Casual. Es similar a la Emotion, pero con un refuerzo central, pensado para activar la musculatura a la hora de caminar, y corregir problemas posturales.

Los Joya Edward Black son ligeros, y la suela tiene un buen agarre en cualquier condición y pavimento. Estéticamente son bonitos, pero no destacan particularmente. Los acabados son de buena calidad, con unas terminaciones dignas de los Pitillos Blucher.

El cuero exterior es suficientemente flexible, y el tejido interno suave, por lo que desde la primera puesta sientan bien, y no hace falta período de rodaje para que se amolden a nuestros pies.

Donde estos zapatos brillan, es en la comodidad. Aíslan de cualquier imperfección del terreno, y a cada pisada que damos, es como si flotáramos. Tanto, que a los primeros pasos, nos costará acostumbrarnos. Después de utilizarlos, las zapatillas de estar en casa nos parecerán demasiado firmes y rígidas.

Un aspecto que me ha dejado desencantado, es la etiqueta de Made in Korea, y es que en Joya Suiza, han decido por externalizar la producción a Corea, donde fabrican las suelas, y a Estambul y Corea donde ensamblan el zapato. Por eso son Swiss Technology (Tecnología Suiza), y no Swiss Made (Hecho en Suiza). El siguiente aspecto, es su precio. Este modelo, cuesta en su tienda oficial 189€. Sin duda precios de lujo, que parten de los 99€, hasta llegar a los 229€ según el modelo. Si optamos por comprar on-line, al menos los gastos de envío son gratuitos.

La compañía, nos ofrece diferentes diseños, algunos de ellos en diferentes variantes, tanto para hombre (de la talla 39 a 46) como para mujer (de la talla 34 a 42). Incluso algunos modelos orientados al aire libre, disponen de forro en PTX Proof-Tex (Gore-Tex), y son impermeables.

Si valoramos nuestra comodidad y el bienestar de nuestra espalda no hay mejor opción. MBT son ligeramente más económicos, pero no llegan al nivel de perfección técnica de Joya. Debemos tener en cuenta que para personas pronadoras o supinadoras, o sea, que tienden a meter el pie para dentro o para fuera respectivamente, contar con una suela tan blanda, puede que acrecente dicho problema. Puedes hacerte una idea de la variedad de modelos y sus precios en su la tienda online o en Google Shopping.