Aunque seas un aficionado a los relojes rusos de Vostok, te recomiendo que sigas leyendo este artículo, porque te voy a presentar una interesante tienda online, de la que quizás no hayas oído hablar: Komandirskie.com.

Conoces Meranom, y tal vez ChistopolCity, Zenitar o shop.vostok.store (antes ussrwatch.ru). Todas ellas son tiendas rusas que venden por internet. A diferencia de las tiendas europeas o norteamericanas, nos ofrecen unos precios mucho más competitivos, al no incluir gastos de aduanas, y poder pagar en rublos.

Komandiskie.com, el sitio web detrás de Nikolay, distribuidor autorizado de Vostok, nos ofrece un soporte y ayuda mucho más personalizado que la mayoría de tiendas. No son tan grandes, y su propietario y administrador, se implica mucho más en la gestión diaria (empaquetado, ventas, postventa, …). Como es una tienda más pequeña, y con menos estructura que mantener, los precios, tanto en rublos como en dólares son más económicos. Mis primeras compras de Vostok, fueron como en la mayoría desde Meranom. Pero a medida que se ha ido popularizando, el servicio y la comunicación con ellos ya no es tan fluido, y los precios han ido subiendo.

Mis últimas adquisiciones de relojes rusos Vostok, incluyendo el reloj de barco, las he efectuado desde Komandirskie.com. Precios ajustados, y cero problemas, que al final es lo que uno busca.

Llevan en el negocio desde 2011, y que sean distribuidores autorizados de la relojera de Chistopol (Vostok), quiere decir que ellos se encargan también de tramitar la garantía. En caso de fallo, lo remitiremos a Komandirskie, en vez de a la fábrica de Vostok, ellos nos lo repararán o cambiarán, y problema solucionado. Los relojes se comprueban antes de ser enviados, algo que pocas tiendas hacen, lo que reducirá las posibilidades de tener defectos, y necesitar usar la garantía.

Los gastos de envío van a parte, y parten de los 200 rublos por Russian Post (Почта России), que tarda unos 20 días laborables en llegar a España. Pagando un extra, enviarán por UPS, pero con mayor riesgo arancelario. Verás que la web está solamente en ruso, y el traductor de Google Translate no la traduce al completo. No es grave, pero va a requerir algo más de esfuerzo. De todas formas, Nikolay responde rápidamente a las cuestiones, así que no dudes en contactarle en caso de cualquier cuestíón. Me cuenta, que están trabajando en una web que soluciones esas dificultades. Esperemos que esté lista pronto.

El catálogo de referencias es muy amplio, incluyendo los últimos lanzamientos de la marca: Komandirskie Classic, Amphibia Classic, Komandirskie Nuevos (K-34, K-39, K-46, K-65), Amphibia Nuevos (Scuba, Turbina, Reef, Sea), Relojes de mujer, Kremlin, Relojes de submarino/barco y hasta Vostok Europe y accesorios y recambios

Puede que te preguntes entonces por qué no comprar en la tienda oficial de Vostok. Podrías pensar que al ser la tienda de la propia marca, sean más confiables. La respuesta es sencilla, no suelen responder a los emails, cuando lo hacen apenas entienden el inglés, y sólo permiten pagar en rublos. Pero lo más sorprendente, es que sus precios son algo más elevados que en otras tiendas, así que ¿Por qué arriesgarte a que si al final consigues que te envíen el producto desde la tienda oficial, acabes teniendo problemas pese a haber pagado algo más? ¡No te compliques, y hazlo desde una tienda reputada, y con experiencia internacional como Komandirskie.com!

Estad atentos, porque en breve os reseñaré el nuevo Vostok Komandirskie K-34 470611. Para que os hagáis una idea, su precio oficial de 10.680 rublos (156€). Sin embargo, Komandirskie.com ofrecía un precio base algo más bajo, junto con un gran descuento: 7.899 rublos (125$). Para que os hagáis una idea, en Meranom está a 166$, en ChistopolCity a 169,25$, en VostokAmphibia.com a 169,95$, y en Amazon a 199$.