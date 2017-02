(No Ratings Yet)

Continúo con la ruta por el barrio de La Sagrera, acompañado de Sidra. Viene a ser una continuación del artículo Ruta industrial por La Sagrera, pero con algunas diferencias. La primera es que no me centraré en el entorno industrial, sino que simplemente, documentaré los cambios que han sucedido en su entorno: edificios, parques, etcétera.

He partido de fotografías de la época, que he encontrado de manera pública en diferentes lugares de internet, y me he propuesto localizar las ubicaciones, y fotografiarlas en la actualidad.

Edificios Caixa de Pensions

Ubicados en la avenida de la Meridiana 241, fueron de los primeros edificios altos de la zona, construidos para los empleados de la Caixa de Pensions (ahora La Caixa).

Fotografía de 1958:



Fotografía de 2016:



Tarrats i Canals

Situada en la isla ocupada por las calles Cortit, Pacífic, Monlau, y la plaza Massadas, albergaba la fábrica de la algodonera Canals. Primero denominada como

Tarrats i Canals, luego Josep Oriol Canals i Cía., después Viuda de Josep Oriol Canals i Cía. y por último Algodonera Canals S.A., que acabaría cerrando en los años 1950. Se la conocía como Can Mestres, y se construyó en 1907 de la mano del arquitecto Joan Rubió i Bellver, un colaborador y discípulo de Antoni Gaudí. Después de ser ocupada por diferentes negocios, ahora son todo edificios de viviendas. Sin embargo, la parte de la calle Monlau 41-43, ha pretendido conservar su espíritu original.

Fotografía antigua:



Fotografías de 2016:



Bar Sport

El Bar Sport, también llamado Can Ricart, estaba situado entre las calles Sagrera y Estébanez, ahora bautizadas como Gran de La Sagrera y Garcilaso, lo que tras la reurbanización de la calle Garcilaso, equivaldría a Garcilaso 3.

Fotografía antigua:



Fotografía de 2016:



Font del Gaig

La Font del Gaig, la fuente más antigua del barrio, inaugurada en 1865. La recuerdo hasta más o menos el año 2000, donde la reurbanización acabó con ella. Los políticos prometieron volverla a instalar, pero parece ser que anda extraviada en alguno de los almacenes del Ayuntamiento. Lo que ahora sería la calle Gran de La Sagrera 66.

Fotografía antigua:



Fotografía de 2016:



Y aquí en su contexto:

Fotografía antigua:



Fotografía de 2016:



Carrer Gran de La Sagrera

El que fuera el eje central del barrio (antes carretera de Ribes), y la calle más importante del mismo antes de la llegada de la avenida Meridiana, contaba con un tranvía. La instantánea, tomada a la altura de la calle Gran de La Sagrera 177, cerca del edificio okupado por La Guardia Urbana (lo de ocupado con letra K es intencionado).

Fotografía de 192x:



Fotografía de 2016:



Instituto Guttmann

Situado en la calle Garcilaso 59, fue inaugurado en 1965, ocupaba el edificio que anteriormente alojó el Hospital de las Madalenas, que se ocupaba del cuidado de mujeres que habían ejercido la prostitución, de ahí su nombre. El Instituto Guttmann, pionero en el cuidado de las deficiencias físicas, contó con la presencia del propio Doctor Guttmann, que acudió al mismo desde Inglaterra.

El antiguo edificio se derribó, y actualmente se está construyendo el nuevo.

Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016:



Mossen Juliana

Inicialmente llamada calle Santa Eulàlia, forma parte del caso antiguo del barrio, remontándose su origen a 1882. El nombre se le puso en homenaje a Jaume Juliana, el que fuera rector de La Sagrera, y que moriría asesinado en la Guerra Civil.

Desconozco que era esta casa situada en la calle Mossen Juliana 39, pero siempre me ha llamado la atención. Tal vez porque paso a menudo por allí.

Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016:



El Imperial

El Cine Imperial, popularmente conocido como La Barraca, fue unos de los cines del barrio, que acabaría cerrando en 1980. Antes fue una escuela de niños y un local carlista. Situado en la calle Martí Molins 29 (antes Santa Amàlia), desde 1982, ubica al Centro Cívico de La Sagrera, que mantiene el sobrenombre de La Barraca.

Fotografía de 1982:



Fotografía de 2016:



El Odeón

El Cine Odeón, abrió sus puertas en 1921. Como muchos cines de la época, que empezó con las películas mudas, combinaba las proyecciones con las representaciones teatrales, de ahí que se denominara Teatro-Cine Odeón, para acabar cerrando en 1981, momento en el que pasaría a ser un mercado, conservando el mismo nombre: Merca Odeón.

Está situado en la esquina entre calle Nadal y rambla Fabra i Puig.

Fotografía antigua:



Fotografía de 2016:



Iglesia de Crist Rei

La iglesia se empezó a construir en 1924, y se bendijo en 1932. El reloj del campanario, fue el el primero en La Sagrera, largamente reivindicado. La iglesia en sí, apenas ha cambiado desde entonces, aunque sí lo ha hecho su entorno, ubicado en la plaza Jardins d’Elx.

El Casal Parroquial de Crist Rei, empezó a construirse en 1956, bajo un ambicioso plan, que al final quedó en aguas de borrajas. En 1958, se termina, de manera que en esta instantánea, lo pillamos justo a mitad de su construcción.

Fotografía antigua:



Fotografía de 2016:



Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016:



Plaza de los Jardins d’Elx

Aquí vemos lo que os comentaba del entorno, de nuevo es la plaza Jardins d’Elx, a la que también se le llama plaza de Crist Rei. Vemos el Casal Parroquial de Crist Rei, empezó a construirse en 1956, bajo un ambicioso plan, que al final quedó en aguas de borrajas. En 1958, se termina, de manera que en esta instantánea, lo pillamos justo a mitad de su construcción.

Fotografía de 1957:



Fotografía de 2016:



Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016:



Churrería Navarrete

La reurbanización que supuso la estación del AVE, nuevamente postergada a 2019, pasó por la reurbanización en 2005 de la calle Garcilaso, convirtiéndola en un bulevar, y acabando con la calle Oliva, y 144 expropiaciones. Una de ellas, fue la de Churrería Navarrete, la churrería del barrio, ubicada en la plaza de los Jardines de Elche, al lado de la boca del metro. Un recuerdo sabroso y agradable, dicen las malas lenguas, que por no cambiar nunca el aceite.

Fotografía de 2004:



Fotografía de 2016:



Plaza de la Assemblea de Catalunya

Conocida por todos como la plaza de las Ratas, era originalmente un campo de trigo, en lo que era una zona agraria. En los años 1960, fue un campo de fútbol, que acabó lleno de basura.

En la década de 1980, se expropia y durante los años 2000, se remodela.

Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016:



Parque de la Pegaso

El parque de la Pegaso, del ya os hablé aquí, ocupó desde 1907 la Hispano Suiza, y desde 1947, se renombró a Pegaso, hasta su traslado en 1979 a la Zona Franca.

La entrada principal era por la Carretera de Ribas 179-197, ahora la calle Gran de La Sagrera, y tras el cierre, quedó como un descampado en abandono, hasta 1986, en que se remodelaría como parque. Era el típico espacio donde se organizaban las hogueras de San Juan, y por donde, casi como ahora, daba miedo pasar. Mientras se construía el parque, yo tenía 9-10 años, recuerdo tirándonos en cajas de cartón por los montones de arena.

Fotografía de 1980:



Fotografía de 2016:



Ciutat d’Elx – Costa Rica

La calle Ciudad de Elche, siempre ha sido un rincón bastante escondido, y no demasiado cuidado hasta épocas recientes, a pesar de haber albergado hasta hace 10 años el ambulatorio del barrio, que ahora está en Garcilaso, y al que uno de esos eufemismos, hace que le llamemos CAP (Centro de Atención Primaria). Ese local, lo ocupa ahora un supermercado. En la confluencia con la calle Costa Rica, donde se ve la fotografía, recuerdo que estaba el último chatarrero del barrio. Allí precisamente nos atracaron una madrugada, y allí vivía una chica que me gustaba.

El chatarrero cerró, o lo hicieron cerrar, y construyeron un bloque de pisos nuevo, con una guardaría en su planta baja.

Fotografía de 1976:



Fotografía de 2016: