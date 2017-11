(No Ratings Yet)

Recientemente ha abierto sus puertas LibroBolsillo, una web que pretende recopilar relatos que podamos descargar para leer en cualquier momento. Se centra en los relatos y las novelas cortas, así que como ellos mismos dicen, son perfectos “para llevar contigo y leer en todas partes”.

Este tipo de selecciones son muy necesarias en un mundo como internet, donde hay mucha basura y mucha calidad también, pero todo disperso y difícil de localizar.

Todo lo que sea potenciar la lectura es algo positivo, pero es que además debo felicitar a Librobolsillo, porque han creado unas portadas estupendas de los títulos. El esquema es el clásico de los libros de bolsillo, pero con una imagen que captura a la perfección la esencia del título.

Recoge muchas de las obras de Bia Namaran, el que puedo decir es mi autor aficionado favorito, no solamente por las cosas que dice, sino por el cómo lo hace. Por la parte que me toca, no son obras de arte, pero sí puedo afirmar que son entretenidos, y que incitan a la reflexión.

Ya os había hablado de mis libros en formato ebook, pero es que cuando ves que alguien se toma la molestia de leer, seleccionar, clasificar y publicar los títulos que se encuentran por la red, para facilitarte el trabajo, cualquier agradecimiento es poco.