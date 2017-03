Pocos saben que VideoLAN acepta parámetros por linea de comandos para automatizar tareas.

Podemos obtener la ayuda de los mismos con vlc –help, o su versión expandida con vcl –longhelp.

He aquí el listado completo de opciones extraído de la nigtly 0.9.0 de VideoLAN:

Usage: vlc.exe [options] [stream] …

You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued in the playlist.

The first item specified will be played first.

Options-styles:

–option A global option that is set for the duration of the program.

-option A single letter version of a global –option.

:option An option that only applies to the stream directly before it

and that overrides previous settings.

Stream MRL syntax:

[[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:option=value …]

Many of the global –options can also be used as MRL specific :options.

Multiple :option=value pairs can be specified.

URL syntax:

[file://]filename Plain media file

http://ip:port/file HTTP URL

ftp://ip:port/file FTP URL

mms://ip:port/file MMS URL

screen:// Screen capture

[dvd://][device][@raw_device] DVD device

[vcd://][device] VCD device

[cdda://][device] Audio CD device

udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]

UDP stream sent by a streaming server

vlc:pause:<seconds> Special item to pause the playlist for a certain time

vlc:quit Special item to quit VLC

Help options

-h, –help imprime ayuda de VLC (puede combinarse con

–advanced)

-H, –longhelp imprime ayuda de VLC y sus módulos (puede

combinarse con –advanced)

–advanced imprime ayuda de opciones avanzadas

–help-verbose pide más locuacidad al mostrar la ayuda

-l, –list imprime lista de módulos disponibles

-p, –module <cadena> imprime ayuda de módulo concreto (puede

combinarse con –advanced)

–save-config salva las opciones actuales de línea de

comandos en la config

–reset-config restaurar la actual configuración a los

valores por defecto

–config <cadena> Usar archivo de configuración alternativo

–reset-plugins-cache reinicia la caché de los plugins actuales

–version imprimir información de versión

Audio

–audio, –no-audio Habilitar audio (por defecto habilitado)

–volume <entero> Volumen de audio por defecto

–spdif, –no-spdif Usar S/PDIF si disposible (por defecto

deshabilitado)

–force-dolby-surround {0 (Automático), 1 (Activar), 2 (Apagar)}

Forzar detección de Dolby Surround

–audio-filter <cadena> Filtros de audio

–audio-visual <cadena> Visualizaciones de audio

Vídeo

-f, –fullscreen, –no-fullscreen

Salida de vídeo a pantalla completa (por

defecto deshabilitado)

–overlay, –no-overlay Transparencia de salida de vídeo (por

defecto habilitado)

–video-on-top, –no-video-on-top

Siempre sobre todo (por defecto deshabilitado)

–snapshot-path <cadena> Directorio de capturas de pantalla de vídeo

(o nombre de archivo)

–snapshot-prefix <cadena> Prefijo de archivo de captura fotográfica

de vídeo

–snapshot-format {png,jpg}

Formato captura fotográfica de vídeo

–snapshot-preview, –no-snapshot-preview

Mostrar previsualización de captura de

pantalla de vídeo (por defecto habilitado)

–snapshot-sequential, –no-snapshot-sequential

Use sequential numbers instead of timestamps

(por defecto deshabilitado)

–crop <cadena> Recorte de vídeo

–custom-crop-ratios <cadena>

Lista de tasas de recorte personalizadas

–aspect-ratio <cadena> Relación de aspecto de fuente

–custom-aspect-ratios <cadena>

Lista de tasas de aspecto personalizado

–vout-filter <cadena> Módulo de filtro de vídeo

Subimágenes

–osd, –no-osd Mostrar En Pantalla (por defecto habilitado)

–sub-file <cadena> Usar archivo de subtítulos

–sub-autodetect-file, –no-sub-autodetect-file

Autodetectar archivo de subtítulos (por

defecto habilitado)

–sub-filter <cadena> Módulo de filtro de sub-imágenes

–audio-language <cadena> Lenguaje de audio

–sub-language <cadena> Lenguaje de subtítulos

–input-repeat <entero> Repeticiones de Entrada

–dvd <cadena> Aparato DVD

–vcd <cadena> Aparato VCD

–cd-audio <cadena> Aparato de CD de Audio

–server-port <entero> Puerto UDP

-6, –ipv6, –no-ipv6 Forzar IPv6 (por defecto deshabilitado)

-4, –ipv4, –no-ipv4 Forzar IPv4 (por defecto deshabilitado)

Entrada

–access-filter <cadena> Módulo de filtro de acceso

–high-priority, –no-high-priority

Aumentar la prioridad del proceso (por

defecto deshabilitado)

Lista de reproducción

-Z, –random, –no-random Ejecutar archivos aleatoriamente para siempre

(por defecto deshabilitado)

-L, –loop, –no-loop Repetir todo (por defecto deshabilitado)

-R, –repeat, –no-repeat Repetir objeto actual (por defecto

deshabilitado)

–play-and-stop, –no-play-and-stop

Reproducir y parar (por defecto deshabilitado)

–open <cadena> Volcado por defecto

–auto-preparse, –no-auto-preparse

Pre-analizar archivos automáticamente (por

defecto habilitado)

-S, –services-discovery <cadena>

Módulos de servicios discovery

-v, –verbose <entero> Locuacidad (0,1,2)

–language {auto,en,en_GB,ca,cs,da,de,es,fr,gl,he,hu,it,ja,ka,ko,ms,ne,nl,oc,pt_BR,ro,ru,sk,sl,sv,th,tr,zh_CN,zh_TW}

Lenguaje

–advanced, –no-advanced Mostrar opciones avanzadas (por defecto

deshabilitado)

–interact, –no-interact Interacción de interfaz (por defecto

deshabilitado)

–show-intf, –no-show-intf

Mostrar interfaz con ratón (por defecto

deshabilitado)

-I, –intf <cadena> Módulo de interfaz

–extraintf <cadena> Módulos extra de interfaz

–control <cadena> Interfaces de control

Teclas rápidas

–key-fullscreen <entero> Pantalla completa

–key-play-pause <entero> Reproducir/Pausar

–key-faster <entero> Más Rápido

–key-slower <entero> Más Lento

–key-next <entero> Siguiente

–key-prev <entero> Previo

–key-stop <entero> Parar

–key-jump-extrashort <entero>

Salto muy corto atrás

–key-jump+extrashort <entero>

Salto muy corto adelante

–key-jump-short <entero> Salto corto atrás

–key-jump+short <entero> Salto corto adelante

–key-jump-medium <entero> Medio salto atrás

–key-jump+medium <entero> Medio salto adelante

–key-jump-long <entero> Salto largo atrás

–key-jump+long <entero> Gran salto adelante

–key-quit <entero> Salir

–key-vol-up <entero> Subir volumen

–key-vol-down <entero> Bajar volumen

–key-vol-mute <entero> Mudo

–key-audio-track <entero> Girar por pista de audio

–key-subtitle-track <entero>

Repetir pista de subtítulos

–key-aspect-ratio <entero>

Ciclar proporción de aspecto de fuente

–key-crop <entero> Ciclar recorte de vídeo

–key-deinterlace <entero> Ciclar modos de desentrelazado

–extrashort-jump-size <entero>

Longitud de salto muy corto

–short-jump-size <entero> Longitud de salto corto

–medium-jump-size <entero>

Longitud de salto medio

–long-jump-size <entero> Longitud de gran salto

–bookmark1 <cadena> Favorito 1 de lista de reproducción

–bookmark2 <cadena> Favorito 2 de lista de reproducción

–bookmark3 <cadena> Favorito 3 de lista de reproducción

–bookmark4 <cadena> Favorito 4 de lista de reproducción

–bookmark5 <cadena> Favorito 5 de lista de reproducción

–bookmark6 <cadena> Favorito 6 de lista de reproducción

–bookmark7 <cadena> Favorito 7 de lista de reproducción

–bookmark8 <cadena> Favorito 8 de lista de reproducción

–bookmark9 <cadena> Favorito 9 de lista de reproducción

–bookmark10 <cadena> Favorito 10 de lista de reproducción