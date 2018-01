Cada vez que me encuentro una falta de ortografía en un contenido público, es decir, que no hemos escrito para nosotros, y guardamos bajo llave, me entran escalofríos. Cuando el texto con defectos proviene, o está asociado a una gran compañía, me invade el rechazo por ella. Si es un periódico, automáticamente pierdo credibilidad en él.

Con lo último que me he topado, es con programadores que cometen faltas de ortografía. No me refiero a casos puntuales, como yo, a veces tenemos poco tiempo, no nos leemos con detenimiento el texto una vez escrito, y se nos escapa algo.

Prestad atención al siguiente texto…







Cuando el error, ya comienza porque el autor ni siquiera ha sido capaz de utilizar un corrector ortográfico, y ese problema afecta al propio título del artículo que es lo primero que se ve, llegamos al síncope. Lenguajes de programación mas pagados del mundo. No decimos más pagados, porque lo que queremos decir es mejor pagados, o sea los que más, y en cualquier caso, ese más, va con una tilde. Es algo que hasta el propio Word detecta automáticamente.

Así que de un programador que no ha sabido escoger la herramienta correcta para revisar un texto, ¿qué podríamos pensar? Podemos confiarle que llegada la situación sepa escoger entre Xamarin y Cordova?

Mirad la siguiente frase:

La Mayoría que ah programado aplicaciones nativas, esto quiere decir que para cada plataforma debes enfocarte en un solo código para cada aplicación, y sabemos que es muy tedioso hacer una aplicación la cual debes empezar desde cero para pasarla a otra plataforma

¿Desde cuando Mayoría es un nombre propio para ir en mayúsculas?

¿ah programado, como si fuera una exclamación?, ¿o tal vez queríamos decir ha programado del verbo haber?

Lo que es peor, leerla entera nuevamente e intentad entender lo que dice, ¿entendéis algo? Una aplicación nativa es en la que debes enfocarte en un sólo código para cada aplicación. Claro, y una híbrida también. ¿O es que cuando Google desarrolla Gmail, se enfoca en esa aplicación, pero luego en la siguiente, por ejemplo Drive ya no?







Como al final de lo que se trata es hablar de programación, de verdad os fiaríais de esta persona. Seguro que escribirá algo como esto:

printf ( "Hola" ) ; printf("Hola");

O escribirá:

print f; "Hola" print f; "Hola"