votes, average:out of 5)

Una particularidad de la marca Casio, difícil de encontrar en otros fabricantes no ya de relojes, sino también de tecnología, es que nos sigue ofreciendo en su catálogo los mismos modelos que ya vendía hace 30 años.

No es que la marca haya dejado de innovar, sino que por motivos probablemente no intencionados, sus piezas mas legendarias, siguen todavía a la venta, probablemente propiciado por su todavía exitosa vida comercial. No deja de ser una extraña suerte, cuando se nos permite adquirir esos modelos con esencia, a precios realmente asequibles. Una gran ventaja, tanto para usuarios que buscan relojes cómodos, con un diseño y resistencia probados, y magnífica relación calidad-precio, como para entusiastas de la marca, y de la filosofía old-school.

Debido a que jugaban en ligas superiores, quedan excluidos de este listado el W-720, el WL-100, y otros muchos, ya que voy a centrarme en el tradicional reloj digital que tanta popularidad cosechara en los años 80.

Todos comparten unas características que si bien en su época rozaban el alarde, hoy no dejan de ser gama básica. A pesar de ello, tienen funciones más que suficientes para lo que se espera de un reloj: Pila CR-2016 con 7 años de duración, caja de resina con tapa de acero inoxidable atornillada, luz, resistencia al agua de al menos 3 ATM, cristal plano de plexiglás, calendario anual con 28 días en febrero, cronómetro de una hora, alarma, señal horaria, modo horario de 12 y 24 horas, … Funciones que se controlan desde sus tres botones en los laterales, con el correspondiente engorro de activar la luz cuando necesitamos su función alternativa, pero que aporta una gran sencillez.

A-158W

Descendiente del A-151W (1983) A-152W (1984), A-156W (1986) Precio de unos 16€.

– Año de lanzamiento: 1989.

– Dimensiones: 36,8mm x 33,2mm x 8,2mm / 48g.

– Módulo: 593.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

A-159W

Habitual en las muñecas de fashion victims y macarrillas, especialmente en sus variantes de color dorado. Unos 30€.

– Año de lanzamiento: 1989.

– Dimensiones: 36,8mm x 33,2mm x 8,2mm / 44g.

– Módulo: 593.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

A-163W

Descendiente del A-161W (1981) y del A-160W (1984). Precio de unos 20€.

– Año de lanzamiento: 2009.

– Dimensiones: 36,8mm x 33mm x 9,1mm / 48 g.

– Módulo: 593.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

A-164W

El longevo A-164W, popular entre geeks, freaks, y amantes de lo vintage. Sale por 22€.

– Año de lanzamiento: 1987.

– Dimensiones: 36,8mm x 35mm x 8,3mm / 51g.

– Módulo: 593.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

A-168W

La versión con pulsera metálica y caja pintada de color plateado del F-105W, muy exitosa entre chicas y modernillos. Unos 23€.

– Año de lanzamiento: 1991.

– Dimensiones: 38,6mm x 36,3mm x 9,6mm / 51g.

– Módulo: Primero 1275, luego 1572.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Electroluminescente.

– Pila: CR-2016. 7 años.

F-84W

El más antiguo de todos, el clásico F-84W, heredero de los F-85W (1982), F-86W (1983) y F-87W (1984) ha quedado desde sus inicios relegado al mercado interior japonés. Puede conseguirse por unos 25€.

– Año de lanzamiento: 1985.

– Dimensiones: ?.

– Módulo: Primero 587, luego 596.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

F-91W

El gran éxito de ventas de toda la familia es el F-91W, un reloj ligero cómodo resistente, y sobre todo barato (10€), que luce en la muñeca de geeks, oficinistas, pintores, albañiles, mecánicos, …

– Año de lanzamiento: 1991.

– Dimensiones: 38,2mm x 33,2mm x 8,5mm / 21g.

– Módulo: 593.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

F-105W

Uno de los sucesores del F-91W, aunque con menos éxito que el original. Añade iluminación EL, y se puede conseguir por unos 14€.

– Año de lanzamiento: 1996.

– Dimensiones: 37,5mm x 33,5mm x 9,5mm / 27g.

– Módulo: Primero 1275, luego 1572.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 3 ATM.

– Luz: Electroluminescente.

– Pila: CR-2016. 7 años.

W-59

La versión mejorada del F-91W, que no obstante es un diseño algo anterior a este, es nacido directamente en la década de los 80. Resistente al agua 50 metros, algo más pequeño, y con un aspecto más vintage y resistente. A la venta por unos 12€.

– Año de lanzamiento: 1989.

– Dimensiones: 37,1mm x 33,6mm x 8,7mm / 22g.

– Módulo: 590.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 5 ATM.

– Luz: Microluz.

– Pila: CR-2016. 7 años.

W-86

El sucesor del W-59, al que se añade luz EL, con un precio de unos 16€.

– Año de lanzamiento: 1995.

– Dimensiones: ?.

– Módulo: Primero 1275, luego 1572, después 3298.

– Precisión: +/- 30 segundos/mes.

– WR: 5 ATM.

– Luz: Electroluminescente.

– Pila: CR-2016. 7 años.

Aunque ya me hice eco en listado de modelos Casio antiguos, os dejo aquí (246 Kb. en formato Excel), el mismo listado, pero esta vez en formato Excel para que podáis filtrar y buscar fácilmente.