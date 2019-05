Losal botas cremallera 2026N-040

Después de hablar de los mocasines Losal Kiowa 2099-96 y de las botas OTAN 1872-34, repetimos con Calzados Losal, en esta ocasión con las botas cremallera 2026N-040.







Se presentan en una caja idéntica a las botas OTAN Losal que vimos hace unas semanas.



















Se trata de una bota para otoño e invierno, más bien un botín porque no es muy alto, que está fabricada en piel de ternera tintada en color negro. El acabado externo cuenta con unos relieves como los de los Kiowa con los que también comparte la suela. Ésta es el piso Confort Light de goma, muy ligero, pero que tal vez no sea la más adecuada en el caso de estas botas con cremallera. (Ver Losal Kiowa 2099-96). Este modelo está también en color marrón (Losal botas cremallera 2026M-040).







La particularidad de este modelo es que ofrece una cremallera lateral que facilita muchísimo calzarlas y descalzarlas. Es cómodo y además queda estéticamente muy bonito en este estilo de calzado. Utiliza la técnica del doble cosido (Goodyear Welt), lo que le otorga una resistencia y una durabilidad superior al cosido simple.







En calzados con cremallera suele haber problemas con el funcionamiento de ésta. Queda demasiado tensa y es difícil de subir y bajar, está fabricada con poca calidad y rápidamente se abren sus dientes, … En Losal lo han hecho bien y está a la altura del resto. Sube y baja sin problemas, ciñendo el empeine lo necesario pero sin asfixiar el pie.

El interior es también de piel, muy abrigoso y calentito. De esos calzados que resulta agradable ponerse en invierno, cuando notamos que el pié rápidamente entra en temperatura.







Es el único modelo del catálogo de calzado de Losal que monta la horma 040, algo que me parece que debería aumentar porque tiene buenas formas y se adapta muy bien al movimiento del pie. Son unos botines ligeros, no muy altos y flexibles, así que la experiencia de caminar con ellos es muy parecida a la de un zapato convencional. No suelo llevar botas, ni botos ni botines frecuentemente y os puedo decir que el cambio de un zapato a esta bota 2026N-040 ni se nota en peso, ni se nota en cuanto a comodidad o flexión del pie.













Estéticamente tienen una linea «de toda la vida», pero con toques de modernidad (como los relieves de la piel), lo que hace que se adapten a estilos tanto formales como casuales.







El precio al que se vende en la tienda online es de 100€ que resulta razonable en un calzado de estas características y que además nos ofrece las garantías de Industrias Losal: tradición, Made in Spain y elaboración artesana.