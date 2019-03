Seguimos hablando de calzado artesano, y continuamos con la marca Losal. Si quieres saber más acerca de ella te recomiendo que leas Losal botas OTAN 1872-34.

Calzados Losal lleva desde 1899 apostando por el calzado artesanal, así que hoy os traigo el mocasín tipo kiowa con referencia 2099-96.







Los zapatos tipo kiowa, se realizan partiendo de una sola pieza de piel que envuelve toda la horma, en nuestro caso es la horma 96, sobre la cual se monta la suela y la pala (la parte superior del zapato que va desde el empeine hasta la punta de los dedos). Se trata pues de un zapato muy flexible y ligero que se adapta muy bien al pie, por lo que resulta confortable, cómodo y fresco.

Se presentan en una caja de cartón idéntica a la que ya viéramos en las botas OTAN 1872-34, pero de tamaño más compacto, puesto que como es lógico, los zapatos ocupan menos que unas botas.



















Antiguamente usaban una packaging mucho más vintage usando colores morados que me parece precioso.







Tanto el exterior como el forro interior son de piel de ternera, usando la técnica Blake Welt, un cosido a máquina por la parte interior del zapato que proporciona mayor flexible que Goodyear Welt, pero que también es menos robusto. El conjunto de horma y suela es suave y rápidamente se adapta al pie. No usan un cuero liso, sino con relieves veteados que lo hacen parecer más elaborado y que a medida que la piel va haciendo juego y se forman las inevitables arrugas, éstas quedan más disimuladas. La apariencia que tienen con el elegante color negro, el antifaz, y el refuerzo frontal le dan un toque que nos permite usarlos tanto con indumentarias más elegantes como casuales.



















La ligereza se complementa con la suela Confort Light un piso a base de caucho de 0,35 de densidad que lo hace un zapato ultraligero, y le va como anillo al dedo a este modelo. Viendo el dibujo no nos parece nada del otro mundo, incluso aparente ser sencilla y barata, pero lo cierto es que agarra bien, aísla de las imperfecciones del terreno y tras cuatro o cinco días usándolo no se perciben síntomas de desgaste, algo que a veces ocurre con las suelas ligeras.













Un zapato cómodo y polivalente que podremos usar cada día, pero que a su vez mantiene la tradición artenasa y la calidad a que nos tiene acostumbrados Industrias Losal. La marca los comercializa en su tienda online a 120€, un precio que no me parece barato, y que si lo comparamos con las OTAN resulta extraño de justificar. Estos kiowa respiran calidad y son muy cómodos, pero el precio me parece más abultado de lo que sería razonable.