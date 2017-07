(No Ratings Yet)

Descubrir el mundo del afeitado clásico, me ha traído sorpresas muy agradables. Una de ellas, es la cantidad de marcas históricas que apuestan por esta disciplina desde hace décadas. Un poco como ocurre con los relojes mecánicos, es una costumbre que está poco a poco viendo su resurgir. Gracias a que como yo, muchos, empiezan a valorar las ventajas de este ritual.

La otra sorpresa es constatar la cantidad de enseñas con raíces españolas, y muchas de ellas de Barcelona.

Brummel (Puig)

Lanzada en 1975 de la mano de la barcelonesa Puig, con la elegancia del caballero inglés Georges Brummel como inspiración, a día de hoy oferta además de la colonia, el masaje para después del afeitado en presentaciones de 125, 250 y 500 ml.

Su distribución es excelente, así que en casi cualquier tienda o centro comercial lo encontraremos, y a precios muy asequibles.

Casalfe

Fundada en Santander en 1938 no son específicos del afeitado clásico, pero si ofrecen por ejemplo peines, y una brocha con mango de madera que sale a menos de 3€.

Su distribución es más bien pobre, pero se pueden encontrar en Hipercor y El Corte Inglés..

Floïd (The Colomer Group)

Creado por Haugron Cientifical en Barcelona, durante 1932, Floïd nos ofrece su genuino masaje para después del afeitado, mentolado y vigoroso. Además de su variante suave, la de nuevo aroma, aceite para antes del afeitado, espuma de afeitar, champús, …

Sus eslóganes de “Floïd The Genuine Since 1932” o el “Yo, Floïd”, siguen hoy en día más vigentes que nunca, por lo que ahora es fácil encontrarlo en perfumerías, droguerías, y grandes superficies, a unos precios que sin ser de los más baratos, no nos arruinarán.

La Toja (Henkel)

Desde la Isla de La Toja en Pontevedra, en 1904 comercializan su primer jabón, aprovechando las ventajas del agua de manantial. Desde entonces, han continuado ofreciendo jabones, geles, espumas, cremas, masajes.

Sus productos tampoco son de los más baratos, pero los precios son más que adecuados, y fáciles de conseguir.

LEA (Lascaray)

Desde 1823 Lea en Vitoria-Gasteiz, y su segunda marca Bea, fabrican jabón de afeitar, crema, gel, espuma, masaje, además de maquinillas desechables, desodorantes, cepillos de dientes, …

Los precios son realmente económicos, incluso en sus producto más selectos, y su distribución es buena, así que podemos conseguirlos en casi cualquier perfumería de barrio, o en Mercadona.

Myrsol

En Barcelona en 1943 se crea el laboratorio Myrsol destinado a fabricar productos de barbería. Su producto estrella es la emulsión para antes o después del afeitado: “Para afeitarse sin dolor, sin brocha ni jabón”. Pero tienen también masajes, cremas, champús y lociones capilares. No puedo dejar de comentar el encanto de su botella de cristal de 180ml y estilo Art-decó.

Desgraciadamente no son fáciles de conseguir, salvo en comercios especializados o internet, por lo que sus precios, sin ser de lujo, tampoco son baratos (ni caros).

Varón Dandy (Coty)

Coincidiendo con la fundación de Parera en Barcelona en el 1912, aparece Varon Dandy, la centenaria agua de colonia, que vive tiempos de desprestigio más por prejuicios que por sus cualidades, y que en cuanto a relación calidad-precio, es imbatible. Se complementa con loción para después del afeitado, ambas disponibles en los entrañables frascos de vidrio de un litro, que nos recuerdas los tiempos de la venta a granel.

Es un producto a muy buen precio, y debemos agradecer que siga comercializándose, y lo podamos conseguir en tantas tiendas.

Vie-Long

Fundada en Valencia en el año 1940, Vie-Long, ofrece brochas de afeitado fabricadas en España de excelente calidad a buen precio. Pero también maquinillas de seguridad, y otros accesorios para el afeitado. Llevan la distribución de otras marcas como las cuchillas de doble filo Lord, las maquinillas Timor, los masajes Sul filo de rasoio, y las espumas y jabones de Proraso.

Williams Aqua Velva (Unilever)

Introducido en 1929 por JB Williams, es de esas marcas que aunque son de origen extranjero, llevan tanto con nosotros que podrían ser perfectamente de aquí. Muy populares sus masajes (tienen también colonia y desodorante), gracias a lo asequible de su precio, pero de buena calidad, y fáciles de conseguir.

Sin estar puramente relacionadas con el afeitado, no me gustaría olvidar 1916 de la barcelonesa Myrurgia (ahora de Puig) fundada ese mismo año; Heno de Pravia de Perfumería Gal de Madrid en 1898; desde 1903 Instituto Español de Huelva; o Brando de Puig.