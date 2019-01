Hace unos días, hablando con Bia Namaran le comentaba la cantidad de empresas de ropa deportiva españolas que había encontrado por internet. Aunque no practico deportes habitualmente, mi estilo si que es generalmente informal y deportivo. Como huyo de la ropa de marca, en lo que al vestir se refiere, intento también apostar por las empresas de aquí. Lo cual no quita que de vez en cuando, tenga que acudir a Decathlon porque no he encontrado el producto de la marca española que deseaba, al precio que quería pagar.

Quizás conozcas las más populares, marcas como Joma, Kelme, pero te sorprenderás con la enorme oferta que aún tenemos. Ya que como hice en marcas de relojes españolas, aquí os listaré las marcas españolas de ropa deportiva que he ido descubriendo.

Verás que muchas de ellas, ya no fabrican absolutamente nada en España, otras hacen sólo una parte, y la excepción son las que producen todo aquí. Si quieres profundizar más, puedes leer el artículo Marcas de ropa que fabrican en España.

Se trata de la recopilación más completa en internet hasta el momento, con cerca de 100 empresas en activo. A diferencia de muchos otras listas, que han quedado anticuadas y en las que las firmas ya han cambiado o desaparecido.

1KMM (1KMM S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo más bien pequeño. No indican precios, ni los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.1kmm.es

Aktivewear (30-90 PROMOCIONES S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva para terceros. Tienen un catálogo grande. Como no venden a consumidor final, no indican precios, ni los he probado. No puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.aktivewear.es

Alphadventure (Alphadventure S.L.)

Desde 1993 se dedican a la fabricación de ropa deportiva y bañadores, tanto con sus marca (Alphadventure, Tiwel, Go&Win, Snack fast wear, Onyon y Koalaroo), como para terceros. Tienen un catálogo más bien grande. No indican precios, ni los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.alphadventure.com

Altus (Yuma S.A.)

Se dedican a la fabricación de equipamiento para el aire libre (mochilas, tiendas de campaña, escalada), pero también ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. Probé una mochila hace tiempo, la calidad era buena, y el precio era medio-alto. La distribución es aceptable al menos en tiendas especializadas, aunque no venden directamente desde su web. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.altus.es

Asioka (Textiles Sanmateu S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y sólo venden por internet a profesionales. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.textilessanmateu.com

Austral (International Austral Sport S.L.)

Desde 1976 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es media y venden por internet. Los precios son medio-altos.Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.austral.es

Bemiser (PRINTING DIMENSION 2001 S.L.)

Desde 1982 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. No indican precios, ni los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.bemiser.com

BF Bordados (Bordados Fuensalida S.L. )

Desde 1994 se dedican a la fabricación de bordados y ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, pero venden por internet a precios muy buenos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.bfbordados.com

BM Equipaments (Juan Perelló Mas)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y uniformes. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, pero venden por internet. Los precios son muy buenos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.chandals.es

Astore (Import Arrasate S.A)

Desde 1988 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano y sus precios son altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, aunque tienen una tienda online. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.astore.es

BRK (E.M.P S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, pero tienen tienda en la web. Los precios son medio-bajos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.brk.es

Buff (Original Buff S.A.)

Desde 1991 se dedican a la fabricación de ropa de invierno y deportiva. Tienen un catálogo mediano y sus precios son altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, aunque tienen una tienda online. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.buff.com

Catlike (Catlike S.L.U.)

Se dedican a la fabricación de zapatillas, gafas y cascos para deporte. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, pero venden por internet. Los precios son elevados. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.catlike.es

Cavallé (Cavallé Textil S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. La distribución es baja y no venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.cavalletextil.com

Cejudo (Hijos de Ildefonso Cejudo Parreño S.L.)

Desde 1925 llevan involucrados en el mundo del fútbol, creando ropa deportiva y botas con la marca (Calzados Glob) especialmente para el balonpié y el baloncesto. Dicen que en 1983 fueron la segunda marca de ropa deportiva más popular de España. Tienen un catálogo mediano y sus precios son medios. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, aunque tienen una tienda online. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.cejudo.es

Cetti (Cetti Luxsportiveshoes S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa calzado, incluyendo el informal. Tienen un catálogo pequeño y sus precios son altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es media-alta, pero no vender por internet. Fabrican totalmente en España.

Web: www.cetti.es

Chiruca (Calzados Fal S.A.)

Desde 1965 se dedican al calzado, especialmente para el aire libre. Tienen un catálogo mediano y sus precios son altos. Las probé hace mucho tiempo, y eran duraderas y de calidad. La distribución es amplia y son fáciles de conseguir en tiendas. Además, venden por internet. Fabrican totalmente en España.

Web: www.chiruca.com

Coritex (Coritex S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, y no venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.coritex.es

Daen (Daen Sport S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y uniformes. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, pero venden por internet a precios medios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.daensport.com

Dana Deportes

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano, y además comercializan otras marcas. No hay información de precio, puesto que no venden por internet, ni los he probado, así que desconozco su calidad. Su distribución es baja. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.danadeportes.com

Delmapunto (Confecciones Delmapunto S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva para niños y uniformes. Tienen un catálogo mediano. No indican precios, ni los he probado. No puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y la tienda web parece abandonada. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.delmapunto.com

Davedans (DAVETEX S.L.)

Desde 1989 se dedican a la fabricación de ropa deportiva y de baile. Tienen un catálogo pequeño. Como no venden a consumidor final, no indican precios, ni los he probado. No puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.davedans.com

Deporte.AS (Dolmen Sukan S.L.U. )

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y equipaciones. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, pero venden por internet. Los precios son buenos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.deporte.as

Enforma Socks (Calce&Socks S.L.)

Desde 1991 se dedican a la fabricación de calcetines para el tiempo libre y el deporte. Tienen un catálogo mediano. No hay información de precio, puesto que no venden por internet, pero probablemente sea elevado. Tampoco los he probado, así que desconozco su calidad. Su distribución es baja. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.enformasocks.com

Ferry’s (Teixits Blanc-Color S.L.)

Desde 1928 se dedican a la fabricación de camisetas, polos, calcetines y ropa interior. Tienen un catálogo mediano, y sus precios son medio. La distribución en tiendas físicas es media, y además venden desde su web. La calidad es de muy buena. Todo está fabricado en España.

Web: www.ferrys.es

Reseñas:

– Ferry’s

– El énfasis en la calidad de Ferry’s

– ¿Cómo envejece una camiseta Ferry’s?

– Descuento en la tienda online de Ferry’s







Forty Love (NB Sport Wear S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.fortylove.es

Gimartex (Juan Perelló Mas S.L.)

Desde 1985 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. La distribución es baja, y como no venden por internet a consumidor final, no revelan los precios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.gimartex.es

Hoko Esport (TADE S.L.)

Fabrican ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano con precios medios. La distribución es baja, pero tienen tienda en internet. No los he probado, así que no puedo decir nada sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.hokosport.com

Huerco (Huerco S.A.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. La distribución es baja, y como no venden por internet a consumidor final, no revelan los precios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.huerco.com

INODEE (Calzados JAM -Herederos de José Aguilera Moreno S.L.U.-)

Se dedican a la fabricación de calzado, sobre todo deportivo. Tienen un catálogo pequeño, y sus precios son medios-bajos. No venden por internet, pero cuentan con una buena distribución en zapateras físicas. No los he probado por lo que desconozco su calidad. Otros modelos se fabrican en España, pero no la marca Inodee.

Web: www.calzadosjam.es

Isance (César Cano Vila S.L.)

Desde 1996 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, pero venden por internet. Los precios son medio-altos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.isance.com

Izas Outdoor (Izas Outdoor S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y de montaña. Tienen un catálogo mediano, y sus precios son medio-altos. La distribución en tiendas físicas es pequeña, pero venden directamente desde su web. No los he probado por lo que desconozco su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.izas-outdoor.com

J’hayber (Zacha Sport S.L.)

Se dedican a la fabricación de calzado deportivo desde 1972. Tienen un catálogo mediano, y sus precios son medio-bajos, o medio-altos dependiendo de la gama. La distribución en tiendas físicas es buena, y además venden desde su web. La calidad es de normal, a muy buena dependiendo del modelo. La gama Olimpo se fabrica en España, el resto no.

Web: www.jhayber.com

Reseñas:

– J’hayber New Pista

– Las viejas glorias de J’hayber (Match e Isla)

– J’hayber Atolón

– J’hayber New Olimpo

– J’hayber Works Bolt

– ¡Quiero unas J’hayber!

– ¿Para qué se usan unas J’hayber?

– ¿Cómo envejecen unas J’Hayber?

– J’hayber New Olimpo vs Paredes Estrella

– J’hayber Chakave







John Smith (Aguirre y Cía S.A.)

Se dedican a la fabricación de calzado deportivo y para el aire libre desde 1970. Tienen también ropa y complementos deportivos. Los precios son medios. La distribución es media-baja, y como tampoco venden por internet, son difíciles de conseguir. No he podido probarlos, por lo que no puedo decir nada al respecto de su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.johnsmith.es

Joma (Joma Sport S.A.)

Desde 1965 se dedican a la fabricación de ropa y calzado deportivo. Es la marca española más importante a nivel mundial. La calidad es media o alta dependiendo del modelo, igual que el precio que es también medio o alto. La distribución es muy buena, y además venden desde su web. Fabrican todo fuera.

Web: www.joma-sport.com

Reseñas:

– Joma Pirineo

Joylu (Joylu Sport S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva, laboral y promocional. Tienen un catálogo grande. Sólo venden a empresas y mayoristas. Los precios son buenos. No los he probado. No puedo daros ninguna opinión sobre su calidad. La distribución es muy escasa, y la tienda sólo es para profesionales. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.joylu.com

Jumar Sport (Jumarsport S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa laboral, deportiva y uniformes. Tienen un catálogo mediano, y sus precios son también medios. No puedo daros ninguna opinión fundada sobre su calidad porque no los he probado. La distribución es muy escasa, pero venden en la web. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.jumarsport.com

Kalas (Kalas Sportswear S.A.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es media, pero venden por internet a precios elevados. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.kalas.es

Kangroute Motard (Kangroute Motard S.L.)

Se dedica a la fabricación de ropa para motoristas, tanto de piel como de cordura. Tienen un catálogo grande y especializado, los precios medio-altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, pero tienen una tienda online en donde adquirir sus productos. Al menos parcialmente producen en España.

Web: www.goyamoto.es

Kedeke (Kedeke Sports S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo grande. La distribución es baja, pero venden por internet. Los precios son buenos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.kedekedeporte.com

Kelme (New Millennium Sports S.L.)

Desde 1977 se dedican a la fabricación de ropa y calzado deportivo. La calidad es media o alta dependiendo del modelo, igual que el precio que es también medio o alto. La distribución es muy buena, y además venden desde su web. Fabrican todo fuera.

Web: www.kelme.com

Reseñas:

– Kelme Yosemitsu contra Paredes Caimán

– Kelme Urbe Niza

Klina (Klina S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja y no venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.klina.es

KS Sport (KS Sport S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y uniformes. Tienen un catálogo mediano. No indican precios, ni los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. La web se ve bastante descuidada, casi abandonada. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.kssport.com

Kynwa (Kynwa.es)

Se dedican a la fabricación de polos y camisetas para terceros. Tienen un catálogo grande. Sólo venden a empresas y mayoristas. La distribución es muy escasa, y la tienda sólo es para profesionales. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.kynwa.es

LogazSport (Logaz Sport S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa laboral y deportiva. Tienen un catálogo grande. Como no venden a consumidor final, no indican precios, ni los he probado. No puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, y tampoco venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.aktivewear.es

Luanvi (Luanvi S.A.)

Desde 1977 fabrican ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, y como no venden por internet no he podido averiguar sus precios. Tampoco los he probado, de manera que nada puedo decir sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.luanvi.es

Lurbel (MLS TEXTILES 1992 S.L.)

Fabrican ropa deportiva. Tienen un catálogo medio-grande. La distribución es baja, y como no venden por internet no he podido averiguar sus precios. Tampoco los he probado, de manera que nada puedo decir sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.lurbel.es

Mobel Sport (Mobel Sport Tortana S.L.)

Desde 1985 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo medio. Los precios son medio-altos. No los he probado. No puedo daros ninguna opinión sobre su calidad. La distribución es muy escasa, pero tienen una tienda web para consumidor final. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.mobelsport.com

Mountain of Winter (Mountain of Winter S.L. -Creaciones Casbas-)

Se dedica a la ropa de montaña y para el aire libre. Anteriormente producían para Meyba, Buberry, Mango, Nike, o Kikers. Tienen un catálogo bastante grande, y precios medio-altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, aunque tienen una tienda online en la que además venden de otras marcas. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.creacionescasbas.com

Munich (Berneda S.A.U.)

Desde 1939 fabrican calzado deportivo. Tienen un catálogo grande y los precios son altos. No los he probado así que no se qué tal estarán de calidad. La distribución es muy buena, y además venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.munichsports.com

Mustang (FOREVER RETAIL, S.L.U.)

Fabrican calzado de moda y deportivo con marca MTNG. Tienen un catálogo grande y los precios son medios. No los he probado así que no se qué tal estarán de calidad. La distribución es muy buena, y además venden por internet. Que yo sepa no fabrican nada en España.

Web: www.mustang.es

Nokam (Ditex 2 S.L.)

Ditex se dedica a la fabricación de ropa deportiva y uniformes, tanto con su marca, como para terceros. Tienen un catálogo más bien pequeño, con precios medios. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, y con una tienda online que se ve medio abandonada. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.ditex.com

Paredes (Pacal Shoes S.L.)

Desde 1954 se dedica a la fabricación de calzado deportivo y para el aire libre. Tienen un catálogo bastante grande con precios buenos. La calidad es media o alta. Tienen buena distribución, y además ofrecen venta por la web. Solamente algunos modelos puntuales se fabrican en España.

Web: www.paredes.es

Reseñas:

– Paredes Estrella vs J’hayber New Olimpo

– Paredes Caimán contra Kelme Yosemitsu

– Paredes Seguridad Sergio

– Las Paredes y un Casio

– Paredes Ecology Serraje

– Paredes

– Calcetines Paredes Seguridad

– Paredes Seguridad Sonora

– Paredes Safety Classic

– Paredes Seguridad

– Paredes Axel







Pentex (Pentex S.L.)

Se dedican a la fabricación de equipaciones deportivas y uniformes. Tienen un catálogo mediano. La distribución es baja, y no venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.uniformesdeportivos.es

Perona (Montichelvo Industrial S.A. -M.I.S.A-

Perona se dedica desde 1956 a las mochilas y el material escolar. Tienen un catálogo enorme, con diseños variados, bonitos, y precios medios. La calidad es media o alta. Tienen una distribución buena, pero que es insuficiente con un catálogo de referencias tan grande, y no vender por internet. No fabrican nada aquí.

Web: www.montichelvo.com

Reseñas:

– Perona Router Day pack

Quality Sports (Quality Sports S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. La distribución es muy escasa, pero venden por internet. Los precios son medios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.qualitysports.com

Rasán (Profi Creaciones Deportivas, S.L.)

Desde 1978 fabrican ropa deportiva. Tienen un catálogo medio-grande. La distribución es baja, y como no venden por internet no he podido averiguar sus precios. Tampoco los he probado, de manera que nada puedo decir sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.rasan.com

Roger’s (Roger S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. La distribución es baja, y como no venden por internet, tampoco podemos saber sus precios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.rogerssl.com

Runnek (Cronosport S.L.)

Se dedican a la ropa deportiva. Tienen un catálogo medio. La distribución es baja, y como no venden por internet a particulares no he podido averiguar sus precios. Tampoco los he probado, de manera que nada puedo decir sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.runnek.es

Seda Sports (SedaSports S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo pequeño. La distribución es muy escasa, pero venden por internet. Los precios osn medios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.sedasports.com

Serval

Se dedican a los artículos para montaña. Sobre todo mochilas. La distribución es baja, y tampoco venden por internet. La web da fallos, y desde hace años que no responden a mis emails. Tuve una de esta marca hace 20 años y la calidad era muy buena. Desconozco precios, calidades actuales y si son o no Made in Spain.

Web: www.serval.es

Simpel (Simpel Trading S.L.)

Se dedica a la comercialización de polos, camisetas, sudaderas y gorros. Tienen un catálogo más pequeño, con precios medio-altos. No los he probado, así que no puedo hablar de su calidad. La distribución es muy reducida, pero venden por internet. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.simpel.es

Socialba (Socialba S.L.)

Se dedican a la fabricación de polos y camisetas para terceros. Tienen un catálogo mediano. Sólo venden a empresas y mayoristas. La distribución es muy escasa, y la tienda sólo es para profesionales. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.socialba.es

Sportlast (Textil Elástico S.L.)

Desde 1970 se dedican a la fabricación de ropa deportiva. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, pero venden por internet a precios medios. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.sportlast.es

Sural (T&C Trends S.L.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y de moda. El catálogo es mediano. La distribución es escasa, pero venden por internet. Los precios son altos. No puedo opinar sobre su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.suralsport.com

Ternua (Import Arrabasate S.A.)

Se dedican a la fabricación de ropa deportiva y de montaña. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, pero venden por internet a precios altos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.ternua.com

Trangoworld (Trangoworld S.A.)

Fabrican calzado ropa de montaña y deporte. El catálogo es mediano, pero la distribución baja y sin tienda web. No los he podido probar, de manera que desconozco su calidad y durabilidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.trangoworld.com

ULBsports (Uniformidad Laboral Barberá S.L.)

Desde 1993 se dedican a la fabricación de ropa deportiva y uniformes. Tienen un catálogo mediano. No los he probado, por lo que no puedo daros ninguna opinión fundada al respecto. La distribución es muy escasa, pero venden por internet a precios muy buenos. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.ulbsports.es

Victoria (Calzados Nuevo Milenio S.L.)

Desde 1915 fabrican calzado, no solamente las clásicas zapatillas con su nombre. Sobre todo de moda, pero también deportivo. El catálogo es mediano, y la distribución media-alta, además de vender por internet. Los precios son medio-altos. La calidad general es buena, aunque por mi experiencia sus controles de calidad muy deficientes. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.calzadosvictoria.com

Reseñas:

– Victoria Basket Piel

Yumas (Exclusivas Yumas S.L.)

Yumas Footwear se dedica desde 1975 al negocio del calzado deportivo. Tienen diseños bonitos, precios razonables, y una calidad media o baja dependiendo del motivo. Tienen una distribución buena, tanto en tiendas físicas como en internet. No fabrican nada aquí. Sin duda gastan más en embajadores que en producto.

Web: www.yumas.com

Reseñas:

– Yumas Malta Denim

– Yumas Maverick

Xti (XDC Europe Distribution S.L.U.)

Se dedican al calzado de moda y deportivo. El catálogo es grande, y la distribución media-alta, además de vender por internet. Los precios son medios. Sin haberlo probados, no puedo decir nada sobre su calidad. No parece que fabriquen nada aquí.

Web: www.xtistore.es

Zico

Se dedican a la ropa deportiva y los complementos. La distribución es baja, y no venden por internet. No puedo opinar sobre sus precios ni su calidad. Al menos parcialmente fabrican en España.

Web: www.zico.es