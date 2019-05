Mi opinión sobre la máquina de afeitar Philips oneblade qp2520

Cuando hago una compra que funciona es diferente a cuando el producto que me llevo a casa es regular. ¿Cómo me doy cuenta? Con el uso, en el día a día, no podría ser de otra forma.

Son muchos los factores que conforman una afeitadora apropiada. En mi caso, por las necesidades que tenía y el precio que pude pagar, esta máquina de afeitar de la prestigiosa Philips resultó ideal, la obtuve en mundoafeitado.com. Sobre todo para viajes, necesito un producto pequeño que sirva para la mayor cantidad de cortes posibles.

En esta review os brevemente por qué considero que es una gran opción de compra.

SOBRE LA AFEITADORA

Esta afeitadora ha sido diseñada de forma tal que supera las expectativas en cuanto a funcionalidad. No solo recorta, sino que perfila y afeita la barba, dejando tu piel tersa de forma tal que las líneas del rostro quedan visibles y los bordes delineados con precisión.

Uno de los objetivos de esta múltiple funcionalidad es que, con este equipo, pequeño y de un agradable color amarillo, se consigue realizar todo el trabajo de afeitado sobre el rostro. Muchas herramientas en el baño a menudo no tienen donde guardarse o se deterioran por la humedad, esta vez, solo tienes que velar por la seguridad de una maquinita para un perfilado único.

SOBRE LA TECNOLOGÍA ONE BLADE

La novedad es que trabaja con vello de diferente longitud. La marca la divide en tres medidas, corto medio o largo. Es por ello que puedo usar la hoja para afeitar diferentes partes de mi cuerpo, por una cuestión de higiene intento reservar la afeitadora para el rostro.

De cualquier manera, cuando he tenido, por ejemplo, que recortar el vello de los brazos lo que hago es limpiar bien los filos una vez que acabo con el trabajo. El recorte es muy bueno porque tiene dos protecciones:

1. Revestimiento deslizante

2. Puntas redondeadas

Para trabajar con diferentes longitudes de pelo trae tres diferentes cabezales, los mismos son de 1-3 y 5 milímetros. Lo único que debes hacer con ellos es limpiarlos bien después del uso.

WET & DRY

El mecanismo está diseñado para resistir al agua. Es por esto que, si quieres limpiar la afeitadora con el grifo, no correrás peligro de que se estropee. En este sentido, ofrece una facilidad en cuanto a que ahorrarás tiempo y el dolor de cabeza que supone la limpieza de las cuchillas con telas.

Además, también la tecnología a prueba de agua aplica si lo que quieres es afeitarte con la espuma o en seco. La versatilidad que aporta poder elegir es una comodidad que muchas veces no tenemos en cuenta o pasamos por alto.

Os doy un ejemplo de una persona que viaja a menudo y debe presentarse en reuniones después de pasar unas horas en el avión o en el tren. El look en esos casos necesita un retoque, pero ir a comprar una espuma, y todo el proceso que supone sería imposible ¡Se hace tarde! En esos casos, es genial el afeitado en seco.

BATERÍA

Esta máquina afeitadora funciona por medio de un sistema de baterías bien efectivo. Ya sabes, espero que lo hagas, que para quienes viajamos resulta muy bueno porque nos podemos quitar el vello en donde sea, incluso en un baño público, no necesitamos conectar ni hacer mucho lío. Está siempre disponible para un retoque rápido y efectivo.

Las baterías no son como otras que he probado que a los 15 minutos acaban su potencia. Si cuidamos el sistema evitando recargas aleatorias y respetando el tiempo de carga total o full batery, la afeitadora funcionará 40 minutos sin parar si la cargamos 8 horas seguidas mediante la toma de corriente.

Teniendo en cuenta que afeitarte puede llevar, con el mecanismo encendido, de 4 a 10 minutos – en el peor de los casos –. Ya sabes que tendrás carga para cuatro afeitadas consecutivas sin preocuparte donde dejas el equipo o dónde estás tú.

CONCLUSIÓN

Para los que buscamos versatilidad, tenemos una rutina flexible y necesitamos un equipo que nos brinde, por un lado, la seguridad de que va a funcionar correctamente, por otro lado, la opción de afeitar y quitar vello de diferentes longitudes – involucrando incluso diversas partes del cuerpo -, este producto es muy recomendable. Yo tuve una experiencia de primera en cuanto a que incorporo a mis hábitos varias de las funciones.

La perfiladora es precisa y efectiva, incluso si lo que quiero es hacer algún corte recto, que quede estético y original. Tecnología de primera línea que ofrece Philips a un precio bien accesible.

Mario Camacho