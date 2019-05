Maglite o Mag-Lite es la marca creada desde 1979 por Mag Instrument, Inc, la compañía fundada por Anthony Maglica en el año 1955. Desde sus comienzos Maglite se ha caracterizado por producir artículos de iluminación potentes, duraderos, y a precios razonables.

El modelo que hoy es presento es una de sus linternas más básicas, la Mini Maglite LED 2AA también conocida como Mini Maglite LED Flashlight, una linterna LED compacta que se vende a un precio recomendado de 24$. En nuestro país ronda los 30€-40€, así que cuando la encontré en Amazon a 22€ y decidí hacerme con ella.

Durante los años 80 yo era un niño, me encantaban los productos tácticos y de supervivencia, de hecho siguen gustándome, pero ya no estoy tan al día sobre ellos. Siempre me gustaron las Maglite, con esa mezcla de espíritu aventurero y elegante al mismo tiempo. Aquellos anuncios en revistas que junto a lo difíciles que eran de conseguir en nuestro país les daban un aire de exclusividad y de ensueño. La primera vez que vi una Maglite en funcionamiento, no recuerdo el modelo exacto que era, me quedé impresionado con la intensidad lumínica que generaba. Literalmente estaba a años luz de las linternas domésticas que conocíamos. No hay más que ver los potentes haces luminosos que se veían en las series y películas de televisión de la época. Por supuesto, la mayoría llevaban Maglites. Por no hablar de Paul Davis, que nunca olvida la suya en el despacho.







Las Maglite o Mag se caracterizan por su construcción en aluminio anodizado tipo 2 (6061), lo que las hace resistentes a la oxidación y por tanto capaces de resistir las inclemencias metereológicas. Son además muy ligeras, robustas y duraderas. Prueba de ello es que al igual que Zippo, Randolph o Eastpak. Todos sus modelos son Made in USA y garantizados de por vida.

Sin embargo se ha criticado a Mag Instrument por haber llegado tarde a la tecnología LED, que en cierta forma se habían dormido en los laureles aprovechando su tecnología de antaño en base a bombillas incandescentes de Krypton. Finalmente han dado el salto a la tecnología LED (Light Emitting Diode), si las bombillas de 3W de potencia no son un desarrollo propio, primero las Philips Luxeon III, luego las Philips Lumileds Luxeon Rebel y actualmente las Cree XLamp XP-E.







Ciertamente en entornos profesionales actuales, a diferencia del pasado, hay linternas mucho más potentes que las Maglite (Surefire, Nitecore, Zebralight, Fenix Light o Olilight), pero suelen ser más caras, funcionar con baterías recargables, tener escasa autonomía, o necesitar caras pilas de litio tipo CR123A. Ahí es donde la Maglite Mini Maglite 2 AA LED Flashlight gana la partida, es mucho más flexible ofreciendo buena iluminación, buena autonomía, un precio razonable y una larga durabilidad.

Si la comparamos con su predecesora incandescente, la Mini Maglite 2AA que todavía se vende, la versión a base de LEDs nos ofrece una superior potencia lumínica con un menor consumo energético. Además como los LED tienen un ciclo de vida más largo, no se funden con tanta frecuencia, nos evitamos tener que acumular bombillas de repuesto. Aunque externamente parezcan iguales, el salto prestacional ha sido inmenso, pasando de los 14 lumen, las 2.305 candelas y 5,15 horas de autonomía de la antigua halógena, hasta los 97 lumen, las 5.253 candelas y 18 horas de autonomía como mínimo. El alcance es de 145 metros, más que suficiente para alumbrar de una punta a otra del parking.







La Mini Maglite se ofrece en dos presentaciones, un blister de plástico que viene con una práctica funda de nailon incluida para colgar del cinturón, y la caja de presentación que en un elegante color negro resulta ideal para guardarla cuando no la usemos. Ambos packagings son interesantes, el primero recomendado si la vas a usar al aire libre, o la caja de presentación si la quieres para tu casa. La linterna en cuestión la tenemos disponible en diferentes colores también: Negro, azul, gris, rojo, plateado y camuflaje, lo que la convierten en una buena opción de regalo.







Funciona con dos pilas AA (LR06/R-6), baratas, con buena capacidad y fáciles de conseguir en cualquier comercio. La marca recomienda que sean alcalinas, pero funciona sin problemas con pilas recargables. Para mi eso es una gran ventaja, porque como tienen menor autodescarga puedo guardar la linterna en casa hasta que me haga falta utilizarla. La caja de presentación me permite tenerla con las pilas quitadas. Como detalle de cortesía en todas las linternas, la marca incluye las pilas necesarias, con la Mini Maglite LED 2AA son dos alcalinas proporcionadas por Duracell

Las dimensiones son compactas, poco más de lo que ocupan las 2 pilas, 16,7cm de largo, 1,8cm de ancho (2,4cmm a la altura del foco) y 117g de peso que nos permiten llevarla en el bolsillo trasero de unos pantalones vaqueros aunque sobre salga una parte. Viene con un colgador para llavero si también lo queremos, pero sin ninguna anilla ni nada parecido, así que tendremos que adquirirlo por nuestros propios medios.

Su construcción, que incluye junta tórica garantiza una resistencia al agua IPX4 para el equipamiento protegido contra las salpicaduras de agua que según la norma implica funcionar bajo un chorro de agua a razón de 11 litros por minuto durante 5 minutos. (Ver Grado de protección IP). Resiste las caídas desde 1 metro de altura, como si fuera Casio G-Shock de las linternas ideales como EDC (Every Day Carry).

La MagLED tiene cuatro modos de funcionamiento, cinco si consideramos que esté apagada. Todos ellos se operan rotando el foco:

– High: Que es el por defecto y opera a la máxima intensidad (98 lumen y 18 horas de autonomía).

– Low: Que reduce el consumo dando un 25% de intensidad (25 lumen y 32 horas de autonomía).

– Flash: Modo estroboscópico lento.

– SOS: Modo estroboscópico rápido.

Las pilas se cambian por la parte trasera, mediante una tapa metálica a rosca que viendo el interior nos ofrece unos acabados impresionantes.

Desde 1984 que se lanzaron las Mini Maglite con dos pilas AA, hasta que en 2006 apareció la primera versión LED, en 2009 que se le agregaron los 4 modos de operación (multimode), o en 2011 que se actualizaron los LED para mejorar la potencia vemos que realmente es un producto que no ha parado de evolucionar. Tal vez solamente de forma incremental, pero actualizándose.

Los puntos mejorables es su cristal frontal que es de plástico, y el reflector que en vez de aluminio es también de material plástico. Quizás tengan su razón de ser de cara a resistir las caídas, pero le quitan la prestancia necesaria. Si necesitas más capacidad de iluminación, la Maglite PRO y la Maglite PRO+ con pilas y tamaño equivalentes ofrecer mayor cantidad de luz (casi el triple) a costa de menor duración de pilas (7 veces menor).







Lo peor es sin duda la distribución que para España y Portugal corre a cargo de Esteller (J. Esteller S.L.U) que además lleva las marcas 360 Degrees, Bridgedale, Byrd, CRKT, Fluna Tec, Fritschi, Geigerrig, Hagan, Heym, Hydrapak, Inook, Katadyn, Key-bak, Leatherman, Montana, Nalgene, Niggeloh, Nikwax, Optimus, Sea to Summit, Singing Rock, Spyderco, Stubai, Swarovski Optik, T-Reign, Trek’n eat y Titan. Les pasa como a Citizen España, y debe ser una explicación de porqué son tan difíciles de conseguir en nuestro país a precios similares a los de Estados Unidos. Como para que luego me surja cualquier problema y deba acudir a ellos. Para que os podais hacer una idea de la diferencia, Esteller le fija un PVP recomendado 36,95€, casi el doble del que establece la central en Estados Unidos.







El manual de usuario no es nada del otro mundo, pero lo puedes descargar aquí (343 KB. en formato PDF).