Me presento, soy Rubén autor del blog www.thewatchmod.com. Hace unos días Javier me invitó a realizar un intercambio de post y para mí es un placer colaborar con él.

En este post os voy a presentar uno de esos relojes que descubro gracias a AliExpress, bueno y a los foros, son relojes que cada vez merecen más la pena por las calidades que empiezan a ofrecer y porque muchos empiezan a montar, además de máquinas DG o Seagull, calibres Seiko y Miyota.







Este en concreto venía muy bien equipado, con una correa extra tipo Bond, la caja, el manual… vamos, que por el precio que cuesta, 58 euros puesto en casa, es una gran opción.







Para que os hagáis una idea del tamaño del reloj os dejo una foto junto a un Seiko bastante conocido.







Como os decía al montar calibres japoneses estándar, cada vez es más fácil encontrar piezas de repuesto, en este caso no he sustituido ninguna, pero por ejemplo en este post si podéis ver un cambio de agujas.

Os cuento un poco del reloj, los acabados son bastante buenos, la caja es acero, la corona y el fondo son roscados y todas las piezas van sin holgura. Aquí tenéis un par de fotos de la caja y del fondo.













El cierre también es de buena calidad, bastante robusto y tiene extensión para traje de buceo, que probablemente no llegue a utilizar nunca pero bueno ahí está.













Ahora os cuento cuales han sido las modificaciones que le he realizado y porqué. En estos relojes una de las cosas que falla siempre es el lume, aquí podéis ver el dial, con las “olas” características del Seamaster, los índices están muy bien hechos pero de lume nada de nada.







Otro problema, al menos para mí, era el cristal abombado y el efecto lupa. No puedo con él.













El caso es que el cristal lo he sustituido por uno plano que a mi juicio le queda mejor. Evita un montón de molestos reflejos cada vez que se mira la hora.







El otro punto a modificar es el lume, inexistente. He relumeado las agujas y solo una parte de los índices. ¿Por qué? Pues porque los índices de la 1, las 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 están muy bien pintados, con volumen y eso hace que si le doy una capa de lume encima el desastre no tardaría en llegar, lume que no agarra, agujas que tropiezan… bueno al grano, este es el resultado. (Aquí podéis ver cómo aplico el lume).