La telerrealidad no es exclusiva de las grandes cadenas de televisión. Tú puedes tener un canal con imágenes en vivo.

Todos hemos visto alguna vez esos canales en los que se muestran imágenes en vivo y en directo, sin corte ni un guión en el que se sepa lo que va a ocurrir de antemano. Es un hecho que la realidad televisada en directo atrae mucho la atención. De ahí el éxito de este Tipo de programas que la ofrecen.







¿Te has preguntado si es posible que hagas tú lo mismo de forma casera? La respuesta es sí, siempre que tengas en cuenta una serie de elementos.

Lo primero que necesitas: una cámara

La cámara es el pilar fundamental de este proyecto, así que lo primero que tienes que hacer es buscar una o varias que sean adecuadas. En una tienda de espionaje puedes encontrarlas, además de poder hacerte con algunos modelos que no llaman la atención, si quieres que todo sea más natural. Una tienda espía online es muy interesante tanto por su variedad como porque puedes encontrar consejos útiles para aprovecharlas. En la casa del espía hay desde las típicas cámaras de colgar en una pared hasta latas de refresco y botellas de agua simuladas en las que nadie se fijaría aún teniéndolas enfrente.

Un ordenador desde el que controlar las imágenes

Sobre todo si quieres tener varios puntos de vista, necesitarás un equipo con el que conectarte a las imágenes. Si también quieres que se escuche el sonido, puedes usar el que traiga la cámara o instalar uno aparte si esta no lo lleva.

En el ordenador tendrás que instalar los programas necesarios para emitir las imágenes y crear la página web desde la que hacerlo. Uno de los gestores de contenidos más sencillos, y el más utilizado, es WordPress. Además, dispones de plugins específicos con los que poder mostrar los contenidos.

Alojamiento web seguro

Teniendo en cuenta que se trata de una página en la que querrás que entre mucha gente, necesitarás un servidor VPS o similar, capaz de soportar el tráfico que recibas. Si no prestas atención a este detalle, puede que la carga de trabajo haga que las imágenes no sean fluidas y que el proyecto no funcione como esperas.

Además, es importante proteger la web y evitar que alguien se haga con el control de esta. Hay varias herramientas de seguridad con las que encintar los contenidos, y que solo quienes entren por la vía adecuada puedan tener acceso. Con un VPS administrado podrás acceder más fácilmente a estos recursos y controlar sus características.

¿No se ve nada? Normal, aún falta algo

Seguramente estés deseando comprobar cómo se ven las imágenes desde las cámaras que has instalado. Y también es seguro que si te conectas a la página web, no vas a ver nada. Necesitarás tener activado el servicio correspondiente. Además, deberás insertar el código en la zona de tu página en la que quieras que se vea la ventana de imágenes.

Si todos los pasos se han seguido al pie de las letra, podrás acceder a la url de tu hosting en España y, ahora sí, observar cómo las imágenes que se ven por la pantalla se corresponden con las que capta la cámara en tiempo real.

Aviso legal

En la web debes incluir un aviso legal para cumplir con los requisitos que se exigen en estos momentos. Además, si la cámara captura imágenes de otras personas, estas deberán estar advertidas de que están siendo grabadas. De lo contrario estarás incurriendo en un delito contra la privacidad. Tenlo en cuenta si quieres abrir tu propio canal de telerrealidad.