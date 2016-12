Hacía mucho que no me sentía engañado por una operadora de telecomunicaciones.

Tal vez hayáis recibido en vuestro buzón este folleto de Orange, que bajo el irónico nombre de All you need is love, nos da a conocer la fibra óptica simétrica que ofrece la empresa francesa. Esta vez con un tentador reclamo: Ven a tu tienda más cercana, infórmate, y llévate 10€ de regalo en Amazon.com. Un pequeño recuadro, me informa de la situación de esa tienda: Avenida Meridiana 276, efectivamente me queda cerca de casa, así que aprovechando que hoy lo tengo libre, me presento a primera hora de la mañana, que para ellos son las 10:00.

Como todos estamos más o menos escarmentados, me leo antes las condiciones legales, no vaya a ser, que como es más común de lo deseable, tengan alguna trampa escondida. El último párrafo, dice así:

Regalo Cheque 10€ Amazon, sujeto a las condiciones de Amazon respecto al territorio y/o tiendas donde puede usarse, validez/caducidad de la misma, tipo de productos/servicios incluídos, etc, para todos los clientes que presenten esta tarjeta en una tienda Orange adherida a la promo. Caducidad 6 meses a partir de que el cliente registra el código en la web. El cliente deberá realizar el registro en www.codesforgifts.com..

La cosa está clara, y parece inocua. Amazon pondrá las condiciones sobre el vale de descuento de 10€, que Orange pone a disposición mediante un intermediario llamado Codes4Gifts. Estuve esperando 10 minutos a ser atendido. Cuando me llegó el turno, la dependienta miró el folleto que llevaba, y me dijo que no sabía de lo que iba. Que era el primer cliente que lo presentaba.

Hizo una llamada telefónica, y me respondió que el cheque de 10€, era aplicable solamente si se contrataba el servicio. Le volví a leer las condiciones de la letra pequeña, y le indiqué que no ponía nada de eso allí. Me dijo que lo sentía, pero que era así. Es decir, era mentira. Publicidad engañosa. Un gancho. Así que os recomiendo que no contratéis nada en Orange. Si son capaces de mentir de esta forma para que te acerques a su tienda, ¿qué no serán capaces de hacer una vez hayas firmado y te tengan en su poder?

No les ha importado ni que yo pierda 10 minutos de mi tiempo, bueno más si añadimos lo que he tardado en escribir estas lineas, ni que la dependienta haya desperdiciado una parte de su jornada de trabajo con esta falacia, y eso que detrás mío había cola, ni el coste que ha incurrido al tener que llamar por teléfono a alguien de la compañía, ni siquiera la mala imagen que les va a causar en Twitter…

Actualizado a domingo 18 de diciembre de 2016. 9:33:

El artículo tuvo cierta repercusión en las redes sociales, así que vía Facebook en Orange me instaron a ponerme en contacto con ellos vía mensaje privado. Todo ello ocurrió el mismo día de los acontecimientos relatados aquí. El 9 de diciembre.

Me indicaron que la oferta no era engañosa, y que les proporcionase más datos acerca del incidente, y que lo investigarían. Intentaron ponerse en contacto con la tienda, y otras pesquisas, hasta que ayer día 17 de diciembre me ofrecieron hacer un descuento de 10€ en la factura, y así compensar la promoción.