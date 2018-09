Después de la detallada prueba del Orient Bambino (FAC00009N), y a pesar de los cambios que están sucediéndose en Orient Watch a medida que se va integrando en el grupo Seiko-Epson, la marca japonesa sigue siendo junto a Kronos y Parnis una de mis favoritas relojeras favoritas del mercado.

De hecho explicaba, ya con el Orient Curator (FFD0J004W0), que dudaba entre ese, y el FEZ09005W0. Aunque ahora las cosas se habían “complicado” y el Monarch (FDD03003Y0) estaba también en la lista de deseos. Descarté el Orient Monarch que, pese a ser algo más barato, montaba cristal mineral, así que me quedé con el EZ09005W0/FEZ09005W0, y el estupendo cristal de zafiro que suele montar Orient.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona y 11,7mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco perlado Bisel Acero inoxidable 316L fijo Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable roscada con tapa de exhibición Correa Cuero de 21mm en color negro Funciones Hora, minutos, segundero pequeño, día del mes, indicador de reserva de marca Resistencia al agua 5 ATM Peso 67g Mecanismo Orient 46J53. 21.600 vph. 23 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional Prestaciones 40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Singapur. Japan Movement Garantía 1 año PVP 392€ (oferta 153€) Distribuidor Duty Free Island Shop / Orient Watch Company Limited

Presentación

Acudí a las tiendas que suelen ofrecer buenos precios. Españolas (DVD Barato, CiberWatch, Planeta Relojes); europeas (Serious Watches, Orient Uhren y Amazon); y asiáticas (Sky Watches, Long Island Watch, Creation Watches y Duty Free Island Shop).

El mejor precio lo conseguí en esta última. Como ya sabemos, los precios de tarifa de Orient están exagerados, particularmente en Europa, lo que acaba derivando en un gran mercado paralelo. En este caso concreto hablamos de un PVP de 392€, lo conseguí a 175€. Casi un 60% de descuento. Este gran recorte implica algunas concesiones, como la de prescindir de su empaquetado original que tiene un suplemento de 2,67€ y que además contribuye a evitar problemas.

En todo caso, el empaquetado oficial es el que ya conocemos de la marca, así que puedes dirigirte a las reseñas del Bambino o del Curator para más información.















El reloj se acompaña con el habitual manual de instrucciones y tarjeta de garantía de Orient, junto con un díptico de agradecimiento por parte de Duty Free Island que siempre es agradable.







Por algún motivo que no acierto a dilucidar no ha sido un reloj super-ventas como otros de la marca, lo que explica porque no se le ha puesto un sobre nombre comercial (Mako, Triton, …).

Diseño y construcción

El Orient FEZ09005W0 o EZ09005W0, pertenece a la gama Classic, conformada por las siguientes variantes:

– FEZ09005W0: Esfera blanca, caja plateada, números arábigos negros.

– FEZ09004W0: Esfera blanca, caja plateada, índices negros.

– FEZ09003B0: Esfera negra, caja plateada, índices plateados.

– FEZ09001B0: Esfera negra, caja dorada, índices dorados.

– FEZ09002S0: Esfera plateada, caja dorada, índices dorados.

Los modelos con caja plateada son ligeramente más económicos que los de caja dorada (392€/153€ y 408€/158€ respectivamente). Aunque todos tienen ese aire vintage que Orient consigue dar a algunos modelos, quizás esta variante, la única con números arábigos la acentúa y le da un mayor carácter. Como surgiera con el Parnis Master 35, parece que este tipo de reloj habría sido el candidato ideal para probar una versión con esfera en color crema y manecillas negras o azuladas.

Se trata de un reloj de lineas clásicas que no pasa de moda, un tipo de reloj que rinde homenaje a los de antaño, y que es un sector en donde Orient lo hace muy bien.







La caja de 41mm sin contar la corona, es del tamaño adecuado para este tipo de reloj más bien clásico de vestir. No molesta con camisas, y como el bisel externo fijo está muy equilibrado, parece ligeramente mayor. Está construida en acero 316L con acabado brillante, y es bastante delgada para ser un reloj automático (11,74mm de alto). Ofrece una resistencia al agua de 50M o 5 ATM. Eventualmente hasta podríamos nadar con él, aunque para la correa no fuera lo ideal. La corona no va firmada, es a presión y de generoso tamaño, así que aunque no sea necesario manipularla frecuentemente, no sólo es bonita, sino además práctica.







Lo que más llama la atención estéticamente es la esfera, que se inspira en los relojes multifunción, aunque siendo estrictos no es tal. Si contamos con la complicación de reserva de marcha a las 12, el segundero pequeño a las 6, y el día del mes a las 9, nos daremos cuenta que no tenemos más complicaciones que las de un M-Force. Por concepción, no puedo evitar que me recuerde a los relojes de bolsillo de principios del siglo XX. No sólo es bonito, sino que además resulta muy legible en cualquier circunstancia salvo la oscuridad, pues carece de lumen. Constructivamente, la manecilla minutera podría haber sido dos o tres milímetros más larga. El color es un blanco perlado o nacarado que realmente resulta precioso. Las fotografías en la web no le hacen justicia, ni siquiera las oficiales. Os puedo asegurar que contemplando la esfera en vivo, se trata de una pieza que da un aspecto de calidad y reloj trabajado. Las subesferas mantienen el mismo color, aunque cambia el relieve, lo que vendrían a ser el guilloché, así que refleja de manera diferente la luz. No sólo genera un efecto estéticamente muy logrado, también nos ayuda a diferenciarlas. El bisel interno es de acero, dándole mayor luminosidad aún al interior de la esfera.

El cristal es casi plano de zafiro, y con un buen tratamiento antireflejante. Perfecto. La trasera es roscada y de exhibición, o sea con un cristal transparente que nos permite apreciar el movimiento. El rotor va firmado por Orient Watch Co. Ltd..







La correa es de piel genuina, con 21mm de ancho en las asas. Es de color negro, y bastante acolchada. En la muñeca se siente bastante rígida, así que debería ser más duradera. En cuanto a comodidad no está mal, pero las hay mejores. Ya pienso en una correa Diloy, o una de las correas textiles que regalan, y que al final del artículo, en la sección de conclusiones os explicaré como conseguir. La hebilla está firmada por la marca.







La inscripción de Japan Mov’t en la esfera nos indica claramente que estamos ante uno de esos Orient que no se manufacturan al completo en Japón. Sólo la maquinaria se produce allí, mientras que el ensamblaje se lleva a cabo en Singapur como muchas otras marcas. Una tendencia que empezó con los modelos más económicos de Orient, y que poco a poco va extendiéndose a las gamas medias como esta.

Movimiento

El reloj equipa el calibre automático de manufactura propia Orient 46J53, un derivado del archiconocido y fiable 469, y se monta entre otros en los Orient Regent Como aún no ha sido actualizado a la nueva base F67/F69, no ofrece ni remonte manual ni parada de segundero. Late a 21.600 vph y cuenta con 23 rubís (joyas).

Como es habitual en Orient, la maquinaria es siempre Made in Japan, y garantiza una de las precisiones mejores de su gama de precios: -15/+25 segundos por día con la esfera hacia arriba. La reserva de marcha es de 40 horas, más que suficiente porque estos calibres con rotor bidireccional cargan de maravilla. Con una hora puesto en la muñeca consigo la carga para todo un día. Si algo hay que objetarle es que sea algo más sonoro que sus primos de Seiko, pero nada importante.

He medido unos +19 segundos/día. Me parece una cifra mala para un reloj así, y muy mala para ser un Orient, que con esto se sitúa en el que mayor desfase obtiene, superando a mi Bambino. Lejos de lo que nos tenían acostumbrados en Orient hace unos años en donde cifras de 5-10 s/d eran habituales. Indudablemente, los calibres más antiguos de la marca salían mejor ajustados de fábrica. La reserva de marcha es de al menos 40 horas, y en mi caso la carga ha durado cerca de 44.







Sensaciones

Pese a la relativa rigidez de la correa, se lleva cómodo. Esto es porque el reloj es también muy ligero. Si las cifras del fabricante son correctas, casi 20 gramos menos que el Orient Curator.

El día del mes, o fechador, en forma de subesfera es uno de los apoyos en esa linea estética tipo cronógrafo, pero es demasiado pequeña para leerse con facilidad. No creo que un datario convencional hubiera desequilibrado el conjunto. Por contra, el segundero pequeño es de generoso tamaño, y es de los más agradables que conozco a la hora de ver.

Es cierto que la maquinaria se queda un poco rezagada para lo que hay hoy en día, pero honestamente lo considero caprichos. No estaría de más que el fabricante lo actualizara, pero en mi caso, puedo vivir sin el remonte manual ni la parada de segundero.

La apariencia es la de un reloj muy bien hecho, con buena calidad y que no desagrada a nadie.







Con el FFD0J004W0 os explicaba que el indicador de reserva de marcha no estaba completamente ajustado. Debió ser algo aislado porque este Classic está perfecto.

Conclusiones

Se trata de un reloj con una estupenda calidad a su precio oficioso. Poco más de lo que nos cuesta un reloj de cuarzo, y que a cambio nos ofrece unos acabados y terminaciones dignos del nombre de Orient. Si hablamos de tarifas oficiales, la cosa se complica porque entonces tiene una tremenda competencia.

Un bonito diseño, y a la vez una estupenda legibilidad. No debemos olvidar su diseño, poco visto, y que en algunos casos nos puede recordar a los Longines Master Collection.

El cristal de zafiro hace de este FEZ09005W0 nos brinda un reloj que con el paso del tiempo estará totalmente nuevo, mientras que la tapa trasera transparente nos permite apreciar el movimiento de su maquinaria. Recomiendo este reloj para aquellos que les guste la relojería más tradicional, y no quieran invertir demasiado dinero en su compra. Ese mismo factor, el precio, lo hace también ideal para aquellos que deseen iniciarse en la relojería mecánica.

Ha sido mi primera compra en DutyFreeIsland. Muchas veces cuando vemos unos precios tan buenos, solemos desconfiar. Lo que más me ha gustado es que además de ofrecerte el número de seguimiento como hacen las tiendas online serias, te suscriben a todos los eventos de la plataforma logística por email. Aunque puedes darte de baja si así lo deseas, eso te permite estar al tanto de cuándo sale el envío de sus instalaciones en el Reino Unido, y como va evolucionando a lo largo de la cadena de transporte. En solamente 5 días, el envío estaba en mi poder. ¡Soberbio!

La experiencia de compra en Duty Free Island, sencillamente excelente. No solamente el precio era de derribo como os comentaba al principio. Un envío rápido desde el Reino Unido, y si en vez del transporte gratuito elegimos el rápido por 20€ más, lo tenemos garantizado sin gastos de impuestos extra, que tal y como yo lo veo es el mayor atractivo de este comercio online. Una promoción vigente, nos permite obtener una correa tipo NATO por cada pedido de manera totalmente gratuita. Para ello, solamente es necesario usar el código de descuento de la correa gratis que escojamos: hdrnegro20 (Negro 20mm); hdrnegro22 (Negro 22mm); hdrnajanja20 (Naranja 20mm); hdrnaranja22 (Naranja 22mm).







