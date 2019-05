Escribía en Una caja de pañuelos la grata sorpresa que me llevé al reencontrar unos pañuelos de tela de la marca Gal-lus (Gallo). A eso le siguió la fascinación de descubrir que Pañuelos Gal-lus seguía en activo, haciendo lo que hacía antaño, con la misma calidad de entonces, y fabricando en España.

Decidí hacerme con algunos de sus pañuelos de caballero, incluyendo los originales pañuelo calendario que llevan confeccionando desde hace años, y por supuesto pañuelos de señora. La misma tradición que llevan siguiendo desde 1870 año en el que Pedro Comella inauguró su taller de pañuelos de bolsillo.







Posteriormente Gal-lus se integraría junto a la marca Canellas en Industrial Texcans que también cuenta con la marca Pascuet dedicada al textil para la hostelería y el hogar. Así que de la mano de Antoni Canellas Sala, Gal-lus sufrió un relanzamiento en 2006, centrándose en los pañuelos de alta calidad, que sin embargo tienen precios razonables. Si compramos sólo uno los podemos encontrar entre 5€ y 10€, algo menos si lo hacemos en un paquete de 3, 6 o 12 unidades. La distribución no es sencilla, la pañuelería es algo que va a menos y en general se reserva para acontecimientos especiales. Sin embargo son de los que se han ido adaptando a los nuevos tiempos, así que su matriz, Texcans, tiene tienda en Amazon.







Sé que os gusta conocer la historia de lo que vais a comprar, especialmente si es tan extensa como la de Gal-lus. Denominada en sus inicios como Pedro Comella, una denominación que podemos apreciar que aún mantienen en la actualidad con «Comella«, se ubicaban en la calle Petritxol 11 de Barcelona, la misma calle en donde nació y murió el dramaturgo Àngel Guimerà.







La casa pañuelera tuvo como empleada a Montserrat Caballé que había cursado estudios de peritaje mercantil, corría el año 1950, el primero en el que la soprano lírica cantó con el papel principal en una ópera.

Años después cambiarían su denominación a pañuelos Gallo/Gal-lus/Gallus, probablemente en referencia a los bordados de San Gall (St. Gallen), es decir San Gallo en Suiza que desde la Edad Media cosecharon gran reconocimiento.







Con la incorporación al Grupo Texcans, se trasladaron a la calle Santa Caterina 3 compartiendo instalaciones con Canellas, aunque la fabricación se hace en la calle Bronze 3 de Santpedor.

Como introducción a los pañuelos (pañuelos moqueros se les llama), son normalmente de algodón o lino. Los pañuelos Gallo son siempre 100% algodón. El rulo o dobladillo de su perímetro, puede estar cosido a mano o a máquina, todos los de Gal-lus lo son a mano. En cuanto al género, los de hombre son de mayor tamaño (unos 48cm X 48cm), más tradicionales y formales. Los de señora generalmente tienen estampados más frescos y son algo más pequeños (40cm X 40cm).

Pañuelos calendario

El tradicional pañuelo calendario que Gal-lus crea cada año desde los años 1960. De algodón, en dimensiones de señora, y que está disponible tanto en castellano como en catalán. El paquete contiene 6 unidades. Una idea verdaderamente original y que les ha hecho ser únicos en ese sentido, puesto que combina la sostenibilidad y la elegancia de un pañuelo de tela, con la funcionalidad de un calendario anual. La referencia C-7090B/1 corresponde a la ilustración de una tetera, mientras que la C-7091B/1 representa una imagen de un bonito nacimiento navideño.

Tienen las dimensiones de un pañuelo de dama, aunque su uso es unisex, muy adecuado como detalle o regalo, porque cuando la gente lo ve, se sorprenden. Os puedo asegurar que si lo sacáis en presencia de alguien en vuestro entorno cercado, se fijará en él, y probablemente sea motivo de conversación.































Pañuelos caballero

Tres unidades del pañuelo de caballero, en color blanco con referencia C-6631C, y más coloridos con estampados modernos en la 457C. El modelo en blanco es el clásico, el que nos transporta automáticamente a años atrás, a una época donde la elegancia y el estilo la marcaban los detalles. Los modelos coloridos en tonos oscuros resultan muy elegantes, y son mis favoritos, puesto que son aptos tanto para usar diariamente, como de complemento en el bolsillo de la chaqueta.













Si los comparamos con el que sería el líder a nivel mundial, la suiza Lehner, nos encontramos con que Gal-lus no tiene nada que envidiarles ni en cuanto a manufactura, ni en cuanto a materiales, siendo además mucho más económicos. Los también españoles de Guasch, más centrados en la fabricación de pañuelos para terceros (marca blanca) y en la ropa interior y los pijamas, nos dejas a Gal-lus como la opción más interesante del mercado. Así que a Gal-lus sólo les falta una mejor distribución del producto, y puede que diferentes variedades, como por ejemplo pañuelos de seda, o pañuelos de cuello o fulares.

Un producto que si me ha durado treinta y cinco años, puede durar otros tanto y que realmente se amortiza; una marca que desde 1870, está a punto de conmemorar su 150 aniversario. Los pañuelos de tela, son una apuesta por el medioambiente y la sostenibilidad, y siendo Made in Spain, un indicativo claro de que no todo lo moderno es mejor. Está en nuestras manos decidir si como consumidores preferimos vendernos a la publicidad y al usar y tirar, o por el contrario, disfrutar de las cosas bien hechas que podemos reutilizar.