Recientemente reencontré mi caja de Pañuelos Gallo con mi nombre y mis iniciales bordadas. Fue un regalo de dos hermanas de mi abuelo que eran monjas y que con gran paciencia y cariño me dedicaron. Curiosamente ellas estaban ubicadas en Barcelona, una ciudad a la que poco tiempo después yo me trasladaría, y es que de esta historia hace ya más de 35 años.

Los pañuelos están en perfecto estado, sin usar, almacenados con gran cuidado durante este tiempo. NOS (New Old Stock), como diríamos hoy en día. A lo largo del tiempo, han pasado muchas cosas, algunas de ellas imposibles de predecir a priori, sufriendo incluso varios traslados de vivienda, pero inevitablemente ese paquete de pañuelos los ha seguido, ha seguido mis pasos. Olvidados desde hace unos cuantos años, los he vuelto a encontrar.

De niño quise usar estos pañuelos en varias ocasiones, el hecho de que estuvieran bordados a mano implicaba que eran valiosos, los convertía en algo único, y no eran un producto para niños. Siempre me decían que no, que los guardase y que estaban reservados para cuando fuera mayor. El sustituto era los pañuelos de tela de batalla, de uso diario, pero no aquellos. Y hete aquí que ya soy mayor, o eso dice mi fecha de nacimiento, así que supongo que ha llegado el momento de poderlos usar.







Como dice su propia caja: «El detalle que corona su elegancia». Sin embargo, salvo para celebraciones ya nadie usa pañuelos de bolsillo, los kleenex tan universalizados y tan económicos hoy en día han acabado con los pañuelos de tela. Fijaros lo que son las cosas que ahora consideramos que el papel es ecológico porque es biodegradable, o porque parcialmente es reciclado. Ya no nos acordamos de la tala de árboles que tanto nos impresionaba en los años 90. Pues bien, un pañuelo de tela es más ecológico y más sostenible. Basta lavarlo y lo puedes volver a usar. Aún conservo alguno que si no tiene varios cientos de lavadas no tiene ninguna, y ahí está dando servicio…

Algunos los critican por ser antihigiénicos. ¿Cómo va a ser antihigiénica una tela que has lavado y que sólo tú usas? ¿Acaso tu ropa es poco higiénica? Porque con ella haces lo mismo. Según ese argumento, acabaremos usando ropa de papel, de usar y tirar.







En cuanto a Pañuelos Gallo me ha costado encontrar información al respecto, sin embargo, el esfuerzo ha valido la pena, y es que como con la balanza Bernar Omega, Gallo sigue en el mercado, y sigue haciendo pañuelos que llevan el mismo animal como enseña. Parece ser que todo comenzó en Barcelona, en 1870, cuando Pedro Comella abrió su taller de pañuelos de bolsillo y que luego daría lugar a la marca Gal-lus.

En la actualidad Gal-lus (Gal-lus 1870 S.L.) es una sociedad integrada en la también pañuelera Canellas (Industrial Texcans S.A.) marca que fue absorbida con la finalidad de abarcar una gama superior y todavía de más calidad en cuanto a pañuelos. Eso nos explica el porqué la marca Gal-lus es en realidad más antigua que su actual matriz (Canellas).

Que la marca exista no quieres decir que se puedan conseguir fácilmente, de hecho me ha ocurrido como con el jabón Pardo, que parecen más fáciles de encontrar en tiendas de segunda mano que en otros lugares. Aún nos quedan otras fábricas de pañuelos que se hicieron leyenda como Pañuelos Guasch (Guasch Hermanos), que pese a sus recientes crisis, ha vuelto a salir a flote y parece ser que con bastante acierto. Otros nombres que recuerdo han desaparecido completamente del panorama como Pañuelos Murillo. Las empresas vienen y se van, son una excepción las que al cabo de unos años siguen con nosotros. Quizás una larga estirpe familiar que ha abandonado el negocio, puede que los dueños y los empleados lo pasaran mal al echar el cierre. Nada consta de eso, ni tampoco de otros nombres que recuerdo . Me pregunto con cuantas empresas más que en algún momento formaron parte de nuestra vida, han desaparecido por completo sin ni siquiera ser conscientes de su pérdida.







Evidentemente el uso de los pañuelos de tela se ha reducido a ocasiones especiales, la globalización con el Made in China arrasando y las diferentes crisis del sector textil de nuestro país no han facilitado en absoluto la supervivencia de estas empresas. Les ha pasado como a aquellos juguetes que desaparecieron, aunque para mi, Pañuelos Gallo.







En breve tengo la intención de publicar una reseña sobre los actuales Pañuelos Gal-lus, incluyendo sus característicos Pañuelos Calendario.