¿Para qué usa Correos el teléfono o el email?, respuesta corta, absolutamente para nada. En La ineficiencia de Correos Postal Exprés concluía que las cosas raras parece que sólo le ocurren a Correos y sus filiales Correos Postal Exprés?, AdtPostales, Correos Express, CityPaq/Paq.

Explicaba de cartas nacionales que habían tardado más de dos semanas en llegar, cartas locales dentro de la misma ciudad que tardaron más de 10 días, o incluso envíos internacionales de carta certificada a Europa que llegaron a su destinatario, pero que Correos de España no tuvo constancia por escrito de cuándo lo entregó ni a quién.

Os hago un resumen rápido de la situación. Contrato un envío certificado nacional en mi oficina de correos. Como no me fío de ellos, voy haciendo seguimiento del envío día a día. A los 3 días llega a destino, pero con una anotación de que no se ha podido entregar porque el destinatario no vivía allí: Destinatario desconocido. El destinatario es desconocido en la dirección de destino y se procede a la devolución del envío. Inmediatamente contacto con el destinatario y me observa que la dirección estaba mal escrita.

Efectivamente, mientras en mi paquete se decía número 54, piso 4ºE, cuando en Correos lo introdujeron en el sistema, indicaron número 54, piso 4ºB. Soy comprensivo, es un error que a cualquiera le puede pasar, y que ni yo mismo ni el destinatario percibimos en aquel momento. Dos horas después del acontecimiento llamo al call-center de Correos explicándoles el suceso. Su respuesta es que no pueden hacer nada, que el envío ya ha sido devuelto al remitente. Bien, cuando ellos dicen que ya se ha devuelto, es que está en camino, porque tardó la increíble cantidad de tiempo de 21 días más en llegarme.

Una nueva llamada telefónica al servicio de atención al cliente es que las devoluciones al remitente se gestionan con mínima prioridad. No tienen ningún plazo objetivo, así que tardarán lo que tarden. Ni ellos lo saben. Si pensabas que en un envío certificado la cosa era diferente, estabas muy equivocado. Solemos usar el envío certificado en paquetes o cartas que contienen documentación o material importante. El riesgo de estar más de un mes entre que va y vuelve es intolerable.

Para complicarlo todavía más, como aunque parezca increíble siempre logran hacer, interpuse una reclamación antes de que me lo devolvieran. Su respuesta fue cuanto menos enigmática: Le comunicamos que, al no poderse efectuar la entrega al destinatario debido a que éste no recogió el envío de la Oficina Postal donde estaba a su disposición, se procedió a la devolución del mismo el día 06/09/2018.

O sea que estaba en la oficina de correos. ¿Pero no decían que lo habían devuelto? ¿Cómo pensaban que lo iba a recoger el interesado si ni le notificaron, ni le llamaron por teléfono?

Correos vuelve a ser lento, pero lo peor del caso es que Correos vuelve a ser poco profesional. ¿Para que sirve poner el teléfono de contacto del destinatario y del remitente en un paquete? Ocurre una incidencia y no lo utilizan para nada.













A quienes sí que debo defender es al personal que atiende las redes sociales, especialmente Facebook por donde también les contacté. No sólo me informaron del estado del envío con buen detalle, sino que a la hora que salió para su entrega, me contactaron por iniciativa propia. La proactividad que uno busca.

¿No hubiera sido más satisfactorio que se pusieran en contacto con el destinatario o con el remitente explicando el problema antes de devolverlo? El problema nos ha causado frustración, pero de cara a Correos, también le ha debido causar molestias. No en vano han debido intentar entregar el envío, y además devolverlo. Dos costes por el precio de uno.







Este tipo de transcripciones manuales me asustan. Me pregunto que habría ocurrido si el paquete no hubiera estado certificado. ¿Lo habrían dejado en la puerta de al lado confiando en que se tratara de un buen vecino que decidiera no adueñarse de los contenidos del envío? Otra vez estuve a punto de perder dinero por su culpa. Por fortuna esta vez solo perdí tiempo.

Como veis, lo barato casi siempre acaba saliendo caro…

Actualizado a Jueves 27 de septiembre de 2018. 20:09:

He decidido hacer el envío por TIPSA, me queda cerca de casa. Para mi sorpresa la modalidad economy han sido 8,65€, menos de 1€ más caro que Correos. Garantizan que se entrega al destinatario, o sea equivalente al certificado, y el plazo es de 24 horas con un máximo de 48.