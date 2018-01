// --------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h> #include <System.Threading.hpp> #include <System.Diagnostics.hpp> #include <System.SyncObjs.hpp> #pragma hdrstop #include "cppMain.h" const unsigned int KI_MAX = 50000000 ; // --------------------------------------------------------------------------- #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TfrmMain * frmMain ; // --------------------------------------------------------------------------- __fastcall TfrmMain :: TfrmMain ( TComponent * Owner ) : TForm ( Owner ) { } // --------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TfrmMain :: butForLoopClick ( TObject * Sender ) { unsigned int iTot = 0 ; System :: Diagnostics :: TStopwatch sw = System :: Diagnostics :: TStopwatch :: Create ( ) ; sw. Start ( ) ; for ( unsigned int iCont = 1 ; iCont <= KI_MAX ; iCont ++ ) { if ( IsPrime ( iCont ) ) { iTot ++ ; } } sw. Stop ( ) ; mmoResults - > Lines - > Add ( String ( ) . sprintf ( L "Sequential For loop. Time (in milliseconds): %lld, Primes found: %u" , sw. ElapsedMilliseconds , iTot ) ) ; } // --------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TfrmMain :: btnParallelForClick ( TObject * Sender ) { miTot = 0 ; System :: Diagnostics :: TStopwatch sw = System :: Diagnostics :: TStopwatch :: Create ( ) ; sw. Start ( ) ; TParallel :: For ( NULL , 1 , KI_MAX, ParallelIterator ) ; sw. Stop ( ) ; mmoResults - > Lines - > Add ( String ( ) . sprintf ( L "Parallel For loop. Time (in milliseconds): %lld, Primes found: %u" , sw. ElapsedMilliseconds , miTot ) ) ; } // --------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TfrmMain :: ParallelIterator ( TObject * Sender, int AIndex ) { if ( IsPrime ( AIndex ) ) { TInterlocked :: Increment ( ( int & ) miTot ) ; } } // --------------------------------------------------------------------------- bool TfrmMain :: IsPrime ( unsigned int piN ) { unsigned int iTest, iSquare ; bool bPrime ; if ( piN <= 3 ) { return ( piN > 1 ) ; } else if ( ( ( piN & 1 ) == 0 ) || ( ( piN % 3 ) == 0 ) ) { return ( false ) ; } else { bPrime = true ; iSquare = sqrt ( ( double ) piN ) ; iTest = 5 ; while ( iTest <= iSquare ) { if ( ( ( piN % iTest ) == 0 ) || ( ( piN % ( iTest + 2 ) ) == 0 ) ) { bPrime = false ; break ; // jump out of the for loop } iTest + = 6 ; } return ( bPrime ) ; } } //---------------------------------------------------------------------------