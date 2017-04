(No Ratings Yet)

Me gustan las zapatillas deportivas con piel de serraje, o piel vuelta. Creo que le dan una apariencia, diferente y más elegante que las convencionales de piel. Combinan mejor con pantalones algo más de vestir como los MRC Jeans Ray Camel.

Tuve unas J’hayber Atolón en color azul marino, que una vez quedaron descatalogadas, sustituí por las J’hayber New Olimpo Serraje.

Mis Paredes Estrella de color negro, quedaron como calzado para darle caña con Sidra Isidra, y esa era la excusa perfecta para rellenar mi zapatero.

Las Paredes Ecology, son una versión mejorada de las clásicas Paredes Estrella. Partiendo de la misma base, conservan la estética original, pero con pequeños cambios. Se ofrecen tanto en piel flor como en serraje, y tanto con cordones como con velcro. El asunto del velcro, era algo que me apetecía rescatar de los tiempos de mi niñez. Lo recuerdo entrañable, pero también más práctico que los cordones.

Pudimos leer en Duraderos, una excelente análisis de estas zapatillas, así que intentaré no repetirme, y centrarme en aportar nuevos aspectos.

Como ya hemos visto otras veces en Paredes, los precios en la tienda online, son extremadamente elevados. Partiendo de las Paredes Estrella (36,90€), Paredes Estrella Velcro (37,90€), Paredes Ecology (39,90€), Paredes Ecology Serraje (43,90€) o Paredes Ecology Serraje Velcro (46,90€). Así que el plan es aún peor, porque a medida que vamos concretándonos, el precio sube notablemente. 1€ más si queremos velcro, 3€ más si queremos las Ecology en vez de las Estrella, y 4€ más, si queremos piel de serraje en vez de piel flor. Lo que nos sitúa en un precio oficial de 46,90€, que es muy cercano al de su rival de J’hayber, que cuestan 58€ oficialmente, y además de ser Made in Spain, son de una calidad superior.

No os asustéis, porque si buscamos bien, tanto en tiendas físicas como en internet, pordremos hacernos con unas Paredes Estrella básicas por algo menos de 25€, y con estas Ecology Serraje Velcro por 30€. Claro que también podemos optar a las J’hayber New Olimpo Serraje, por 40€.

Las Ecology Serraje Velcro, pertenecen a la gama Classic de Paredes, disponible tanto para hombre como para mujer, además de en la marca Paredes Seguridad, que la comercializa como calzado laboral.

La caja me parece muy acertada, con un diseño joven y dinámico. Además, encuentro un detalle agradable que incluya un calzador, aunque este sea de una calidad bastante justa.

Ya os había explicado que las Estrella, son un calzado cómodo y fiable. Comparadas con las Estrella, el inyectado de la suela es algo más fuerte, y por tanto más duradero, y la horma es un poco más ancha. El resto de diferencias, son puramente estéticas.

El serraje, demuestra que es resistente y duradero, que era mi principal preocupación. Lamentablemente, hereda también los mismos defectos que las Estrella. Cordones demasiado cortos, lengüeta demasiado sencilla y poco acolchada, fabricación China, y una suela, que podría mejorar mucho en agarre. Salvo la longitud de los cordones, todo lo demás, lo resuelve su competidor, las J’hayber New Olimpo, aunque a un precio superior. En mi caso, no les daré un uso exigente, así que prefería no invertir demasiado dinero en ellas, y aceptar sus defectos.

Un competidor que últimamente veo con bastante frecuencia en las zapaterías, son las también Made in China T-MAN New Zeus de los españoles calzados JAM, con un nombre tomado de otro dios del Olimpo griego, y que se inspira claramente en las New Olimpo y las Estrella / Ecology, pero que cuestan casi lo mismo que éstas últimas. Por lo que para eso, nos vamos a por las originales de Paredes.