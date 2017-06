(No Ratings Yet)

Hoy quiero presentaros una comparativa del que probablemente sea el calzado deportivo con más historia de España, y que afortunadamente, aún sigue estando disponible, con gran parte de la esencia de antaño.

Estéticamente son muy parecidas, con lineas clásicas y conservadoras, que si bien hacen que sean poco vistosas, las convierte en cambio en un calzado muy ponible. Duros rivales en el mercado en los años 80, que ahora, tres décadas después vuelven a competir, no solamente entre ellas, sino con grandes multinacionales del deporte.

Ambos modelos destacan por su comodidad, gracias a lo cual, podemos verlas calzadas por personas con necesidades exigentes. Desde entornos laborales en donde pasamos mucho tiempo de pié, como enfermería o restauración; profesionales que requieren máxima comodidad como pintores; o usuarios con necesidades especiales.

J’hayber New Olimpo

Las J’hayber New Olimpo se hicieron muy populares entre la escena alternativa de los 80, heavy y punk fundamentalmente.

La compañía J’hayber se funda en 1971, en Elche. En 1972 lanzan su primera zapatilla deportiva, la Antorcha, a la que luego le seguiría su mayor éxito, las Olimpo y Atenas en 1985.

De esta forma, las New Olimpo, prácticamente idénticas a las Olimpo originales, cumplen 30 años entre nosotros.

Es fácil verlas en los pies de heavys, locos, personas mayores y ahora también en hipsters, lo que contribuye a que no tengan una reputación demasiado sofisticada. Sin embargo, quien las prueba repite, super-resistentes, muy cómodas, y con un magnífico agarre tanto en seco como en mojado. La única pega que tienen es que son demasiado calurosas en verano.

Disponibles en multitud de números (37-47), en color blanco o negro, y con cierre de cordones o de velcro, o de tipo bota (New Atenas), Si queremos piel de serraje tenemos las Atolón, éstas sí que se ofrecen en más colores.

Fabricadas en España, se pueden encontrar en tiendas por unos 50€, y para mi son el reflejo perfecto de un Casio G-Shock. De concepto simple, resistentes, cómodas y bien construidas.

Paredes Estrella

Las Paredes Estrella, ganaron a pulso su fama desde finales de los años 70, gracias a la comodidad que ofrecían, y el aire de modernidad que aportaban.

Paredes inicia su andadura en 1954 en Elche, y en 1973 lanzan su primera zapatilla deportiva, las Cordoneras. Se dice que con ello se convirtieron en la primera empresa nacional en comercializar este tipo de calzado. Sin embargo y como hemos visto, parece que J’hayber se adelantó en un año con las Antorcha.

Para conmemorar su historia, recientemente han presentado las atractivas Estrella Limited Reedition, una versión de las Estrella, pero en vistosas combinaciones de colores. Me gustan por ser cómodas y asequibles, un producto sin pretensiones, que cumple sobradamente las expectativas.

Podemos verlas en pintores, camareros, enfermeros, y también en los pies de algunas modernillas, lo que les hace tener una imagen contradictoria.

Disponibles en multitud de números (35-48), en color blanco o negro, y con cierre de cordones o de velcro. Están disponibles también con piel de serraje, y ofrecen una versión algo más moderna, las Ecology.

Fabricadas en China, podemos encontrarlas en las tiendas a unos 25€, representando lo que para mi es un Casio F-91W. Ligeras, sencillas y económicas.

Sea como fuere, estamos ante un calzado profundamente arraigado en nuestra historia, y unas empresas que de un modo u otro, fueron pioneras del sector. En la actualidad, con caminos algo diferentes, al menos en cuanto a los modelos que nos ocupan. En el caso de Paredes, se apuesta por un coste de adquisición mucho más bajo, renunciando a ciertas características y calidades, mientras que en el caso de J’hayber, una parte de su presupuesto va al bolsillo de embajadores tan poco relevantes como Dani Martín.

Quizás una oferta más amplia de colores, atrajera a un nuevo público, en especial entre aquellos que están cansados del blanco o el negro, con aportes como el azul, el verde, el rojo, o incluso el amarillo o el naranja.

Hay que tener en cuenta también la excelente calidad de materiales, que incluye la suela de caucho natural inyectado, algo que no es nada habitual en el calzado deportivo.

Sin lugar a dudas, no son estrictamente zapatillas comparables, ya digo que el precio de una y otra es casi el doble, a favor de las Estrella. De manera que si quieres una deportiva clásica, y diferente sin invertir demasiado presupuesto, las Estrella son tu mejor opción. Si por el contrario valoras la calidad y el fabricado en España, deberías ir a por las New Olimpo.

Me hubiera gustado mucho poder incluir en la comparativa, a otras legendarias de nuestro país como las

Yumas New Galaxia, que aparecieron por primera vez como Galaxia en 1978. Desafortunadamente no ha sido posible de momento.