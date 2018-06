Han pasado unos años desde que os hablara de las Paredes Safety Classic de Paredes Seguridad. Como ya sabéis, Paredes Seguridad es la división especializada en calzado de profesional y de trabajo de la compañía española Paredes.

Sigo siendo fiel a mis Paredes Estrella y Paredes Ecology, no solamente por los agradables recuerdos que me trae la marca, sino porque a diferencias de algunas otras marcas, dan mucho por poco. No hablamos de productos a precios de derribo, pero sí lo suficientemente asequibles para que nos compense su buena durabilidad.







Junto a las Acampada, Aitana, Ciervo, Country, Roncesvalles o Sagra, las Sonora forman parte de la gama que denominan como Mountain, es decir, productos para el trabajo y las actividades de montaña.

Buscaba unas botas de montaña para usarlas puntualmente, y que no fueran muy caras. Como me ocurrió con las Safety Classic, pensé que optando por un calzado profesional, obtendría una mejor durabilidad y resistencia. No quería que la puntera fuera de acero, por la incomodidad al caminar tandas largas que ello trae consigo, y finalmente me decidí por las Paredes Seguridad Sonora, con referencia LM418 MA.

Tienen un precio de venta recomendado de solamente 44,90€, poco más de lo que cuestan unas zapatillas deportivas, e incluso menos que muchas de otras marcas. Si buscamos un poco, y aprovechamos ofertas puntuales, podremos conseguirlas por unos 30€-35€, que es un precio inmejorable.

Son atractivas desde el primer momento, porque se entregan en una bonita caja de cartón en un tono grisáceo que le da una estética muy natural, y acompañado de una brújula y un mapa de época en color negro. Predomina el nombre de la línea Mountain por encima del de la marca Paredes.







Al abrirla nos encontramos con un par de botas debidamente protegidas. Papel de cebolla cubriéndolas (firmado por Paredes), y bolas en su interior para evitar deformidades de la horma. Sorprende un poco que hayamos visto la marca y su logotipo tantas veces, pero aún no se haya mencionado a Paredes Seguridad. El motivo es que la linea Mountain es la única compartida entre Paredes Moda y Paredes Seguridad. Su ámbito de uso es mixto, bien sea destinado al tiempo libre, como para ser usado en ámbitos de trabajo.

Los requisitos para que un producto forme parte exclusiva de Paredes Seguridad, son mucho más exigentes, puesto que deben adherirse a normativas vigentes, y disponer de los certificados oportunos. O sea que además de sus cualidades y características, estas deben estar acreditadas por organismos independientes.







Al extraerlas nos damos cuenta de lo importante que es el calzador con el que suelen obsequiarnos en Paredes. Muy práctico para probarse el calzado por primera vez sin dañarlo, y que podemos conservar y usar en viajes o excursiones. Es de plástico blanco, sin nada destacable salvo la marca en bajorelieve, pero cumple con creces su cometido.







Un aspecto que sabéis que valoro mucho son las etiquetas. Las Paredes Sonora son doblemente buenas, porque traen dos. La primera en color azul es relativa a Paredes, y la segunda a Paredes Mountain, indicándonos sus características y su composición, los usos para que han sido diseñadas, y una declaración de intenciones, donde me quedo con la frase: “Queremos vivir experiencias contigo”.











Los acabados son buenos, las costuras parecen resistentes y firmes, y los tintes están bien aplicados. Al menos mi unidad tenía algunos restos de hilos sueltos que me asustaron. No era que se hubiera soltado nada, sino restos de los cortes.

El exterior o corte es de un color marrón bastante suave, da ese aire de equipamiento para montaña, pero resultan un poco diferentes. Está fabricado en piel de serraje como en las Paredes Ecology que me ha dado buenos resultados.

La suela es también de color marrón, pero aún más suave, casi color crema. Está fabricada en poliuretano (PU), con una forma bastante agresiva, y luce un indicativo de “Oil Resist”. Según el fabricante, proporciona el doble de adherencia que las suelas de la competencia, la denominan de doble densidad. En pavimentos lisos y secos que es donde las he usado, es algo completamente cierto. El agarre es muy bueno, y la amortigüación que ofrece también. La suela o piso es nuestro punto de contacto con el terreno, y las Sonora lo hacen muy bien. Además, está fijada por inyección directa en vez de pegada, lo que eventualmente debería prevenir que se despegase con el uso.







Aparte de la resistencia al aceite, ofrece una resistencia eléctrica de hasta 1000 MW. Son las ventajas adicionales de un calzado profesional enfocado al campo, sobre aquellos que sólamente han sido enfocados a éste último.

El interior cuenta con un forro textil de un color crema algo más claro que la suela, y una plantilla del mismo color. El alcolchado es generoso y redunda en la sensación de confort que sentimos desde el primer momento. Utiliza la tecnología High-Dry que mejora la absorción de humedad en caso de sudoración o inclemencias del tiempo.







La puntera es reforzada, no metálica. A diferencia de las Safety Classic no se nota al flexar el pie, y son mucho más cómodas en ese aspecto. En la zona de los tobillos hay unos refuerzos a base de espuma de látex recubierta de piel. Su cometido es reducir la rozaduras, y reafirmar la postura. Así se evitan torceduras de tobillos en terrenos irregulares.

La plantilla es de PU y EVA y 4mm de grosor. Dicen que lleva un acolchado especial en el talón con el fin de absorber los impactos. No es algo que se note, la sensación es de no es tan mullida. No obstante, se equilibra con la suela. Es decir, durante la pisada sentimos un buen aislamiento del terreno, pero con una pisada firme. La lengüeta también tiene un buen acolchado, algo que siempre me gusta.







Como cierre lleva cordones, son de color negro y ligeramente elásticos. Al principio da la impresión que son demasiado cortos, esto se debe a la ancha horma de las Sonora. Sin embargo cuando nos calzamos, y los afirmamos, tienen el tamaño correcto. Los pasadores de los cordones son metálicos de color negro en vez de plásticos como en otras marcas, y tienen aspecto de ser duraderos.

A la hora de caminar el pie se acopla muy bien en el interior desde el primer momento. Son además unas botas de montaña algo más ligeras que otras que he tenido, lo que a medida que aumenta el tiempo se agradece. Son calurosas, así que aunque efectivamente transpiren bien, esa sensación de calor acaba incomodando con el paso de las horas. No es recomendable para verano, aunque si para primavera, otoño o invierno.







Si su horma es ancha, el interior también lo es. No hay problemas con los calcetines que lleves, por gordos que sean, así que tiendo a pensar que incluso en invierno y con nieve deben funcionar muy bien.

La sensación de acolchado es sumamente agradable. Retiene el pie sin apretarlo. En unos pocos días de uso, no ha sufrido efectos de deformación, aunque habrá que ir viendo como envejece a medida que se vaya compactando.

El modelo Sonora, está disponible en tallas desde la 38 a la 48, o sea que no vas a tener problema con ellas calces el número que calces. Quizás me hubiera gustado que hubiera números más pequeños, y que así fuera apta también para mujeres. El diseño es bastante unisex, pero no todas usan un 38 o más.

Me parece una opción muy atractiva por su precio. Poco más que lo que cuestan unas Paredes Estrella o unas botas de montaña genéricas, y mucho menos del precio de la mayoría. Nos dan buena comodidad, y a tenor de sus especificaciones profesionales, es de esperar que podamos usarlas durante mucho tiempo.







En breve tendréis la oportunidad de ver su comportamiento cuando lo complementamos con los calcetines de Paredes Seguridad.