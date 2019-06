Parker Vector Standard Caligraphy

Continuamos con los artículos sobre escritura que teníamos algo dejados de lado. comparativa entre la tinta Inoxcrom y la Pelikan

Parker Pen Company es una empresa estadounidense de instrumentos de escritura fundada por George Safford Parker en 1888. En 1987 se trasladan al Reino Unido y en 1993 son comprados por Gillette, el enemigo que ya tenía a Paper Mate. En el año 2000 se deshacen de ambas compañías, y éstas van a parar a Newell Rubbermaid que a su vez era propietaria de Waterman, Rotring, Dymo, Uni-Ball, … Otro detalle curioso es que el año 1976 adquirieron la empresa de trabajo temporal Manpower, que con el auge de este tipo de compañías de «servicios», rápidamente fue más lucrativa que los propios bolígrafos.

Las cosas siguen empeorando y en 2009, momento en que caducaron las patentes de recargas de Parker, y como sabéis que dejan más margen que los propios bolígrafos o estilográficas, los chinos empezaron a producir recambios compatibles. Se cierran las fábricas de Inglaterra y Estados Unidos, y se traslada la producción a Francia.







En 1981 apareció el Parker RB1, también conocido como Parker Rollerball 1, en 1984 se le uniría la pluma estilográfica, la Parker FP1 o Parker Fountain Pen 1. En 1986, manteniendo la estética que le había dado tanta fama, se renombró como Parker Vector Standard, haciendo el capuchón ligeramente más largo, y el cuerpo ligeramente más corto. En la actualidad, el ParkerVector se ofrece como roller, estilográfica, bolígrafo y portaminas, tanto en cuerpo plástico como metálico. Un modelo reconocible, y que si bien no tiene tanta historia como el Parker Jotter que se remonta a 1954 para mi es especial.

El motivo por el que lo recuerdo es que tuve un rollerball en aquellos primeros años, me pareció feísimo, pero la verdad es que escribía muy bien. Lo malo es que cuando se terminó la tinta, tuve que desecharlo ante la imposibilidad de encontrar un reemplazo. Como ocurre con la tinta para impresoras que es casi tan caro el cartucho como el propio aparato, o la obsolescencia programada de Samsung, Parker vio con mucha antelación que el negocio iría por ahí. Salvo en los portaminas, los recambios Parker de bolígrafos, roller y estilográficas son específicos para Parker. En realidad Aurora usa los mismos cartuchos, pero eso no lo soluciona.

Gracias a internet y la globalización ha ocurrido un hecho interesante. Y es que Luxor Writing Instruments Pvt. Ltd., la compañia fundada por D.K. Jain en la India en 1963, no solamente distribuye productos Parker, sino que además también los fabrica. De hecho, también fabrica Pilot y su propia marca Luxor. Por tanto, a día de hoy, podemos encontrarnos una estilográfica Parker Vector hecha en Francia a unos 25€, o un conjunto de escritura de Parker Vector hecho en indica por 12€, precisamente el protagonista de este artículo, el Parker Vector Standard Caligraphy Set.

Lo que pretendo hacer con ella, es, evidentemente, prescindir de los cartuchos de Parker, y usando el convertidor a émbolo cargarla con tinta . Así evito depender de sus cargas propietarias que además de relativamente caras (unos 4€ las 5 unidades) no son fáciles de encontrar, y me entretengo entintándola con un elemento de escritura de bajo precio.

El packaging es un blíster que cumple sin más y no tiene nada destacable, salvo la inscripción de «Bought in India and Nepal by Luxor», como os decía al principio.







La parte trasera tiene más gracia. Nos dice que el precio máximo al que debe venderse es de 500₹ (rupias indias), esto es, menos de 7€ al cambio. Incluso aclaran que ese importe debe tener en cuenta todos los impuestos aplicables. Me imagino que eso no tendrá en cuenta las importaciones a otros países, y que asimismo en la central de Newell Brands no lo verán con buenos ojos, expectantes de que adquieras el producto Made in France (o USA, UK, Australia, Brasil, Argentina y China donde también se fabrican) que es tres veces más caro y por tanto lucrativo. Otro detalle interesante es que incluye la fecha de fabricación del producto.







No se aprecia claramente, pero la bandejita es un estuche metálico, a la altura del de la Pilot Urban Retro Pop, y que sorprende gratamente.







El conjunto contiene los siguientes elementos:

– 1 Estuche metálico de presentación.

– 1 Pluma estilográfica Parker Vector.

– 3 Plumines itálicos (Fino, Medio y Grueso).

– 1 Convertidor de émbolo estándar.

– 4 Cartuchos de tinta estilográfica Parker (2 negros y 2 azules).

Visto así, es una elección perfecta para iniciarse en la escritura caligráfica o artística, una cantidad de piezas que como decía, si acudiéramos a las Parker destinadas a nuestro mercado, nos costaría unos 50€. Ciertamente la calidad no es la misma en estas versiones indias que en las europeas. No me refiero a materiales que parecen los mismos, sino puramente a detalles. El capuchón a rosca no es tan satisfactorio cuando se cierra o cuando se postea, y pese a los elemento metálicos en el clip, el agarre y el plumín, se nota un conjunto demasiado ligero, como si se hubiera ahorrado en la cantidad de material a utilizar.







Los tres plumines ofrecen una experiencia de escritura más que satisfactoria, no son brillantes, pero cumplen bien su cometido. El detalle del convertidor a émbolo, vale casi su precio puesto que podemos encontrarlo por entre 5€

y 7€ de esta versión estándar (la Delux va de los 6€ a los 10€).

Una compra atractiva, con una calidad mejor de lo que uno esperaría por su precio, y que nos mete de lleno en el placer de la escritura.