Con el Starking Minimalist Automatic mi opinión sobre los relojes chinos ha cambiado radicalmente. Después de las más que buenas experiencias con el Parnis Master, he decidido volver apostar por esta marca, esta vez yendo a por el Parnis Classic S9 Blue.

El Classic S9 es un reloj que reproduce la estética de los primeros relojes masculinos de pulsera, ya sabéis, aquellos que no dejaban de ser la adaptación de un reloj de bolsillo a la muñeca. Un reloj asequible, y que monta un movimiento mecánico de cuerda manual que me apetecía mucho.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona y 11mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable atornillada con tapa de exhibición Correa Cuero de 22mm en color negro Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 3 ATM (30M) Peso N/D Mecanismo Seagull ST-3600. 21.600 vph. 17 rubís. Complicaciones Cuerda manual. Segundero pequeño Prestaciones 56h de reserva de marcha. N/D segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 120€ (oferta 63€) Distribuidor Aliexpress / Parnis Watch

Presentación

Saltaremos este capítulo rápido. Mi unidad es la versión de mayoristas que viene sin ningún empaquetado, la versión “no paquete” que dicen los chinos, tenéis más explicaciones en el Parnis Miyota 9100, que se entregaba de igual forma, o sea bien protegido, pero sin caja ni nada parecido.







La única excepción es que como podéis apreciar incluye un bastante completo manual de uso, que hace las veces de tarjeta de garantía. Son secciones separadas para cada calibre o tipo como ellos lo denominan. El detalle del plástico protector en el cristal con la inscripción 蓝宝石 / Sapphire, denota un cuidado inesperado. Lo podría haber imaginado en el más caro Master 03, pero en este Classic S9 Blue más económico es algo que sorprende para bien.







Diseño y construcción

El Parnis Classic ofrece unas lineas clásicas en honor a su nombre. Está disponible en bastantes variantes: con esfera de color blanca o negra; con manecillas azules, plateadas o doradas; con caja plateada o dorada; y con cristal mineral o de zafiro. Además de mi preferencia por las esferas blancas, recordemos que su origen reproduce los primeros relojes de pulsera para hombres, por lo que la esfera blanca es mucho más fiel en ese aspecto.

Impresiona su tamaño de 44mm sin contar la corona, que parece todavía mayor gracias a lo fino de su bisel externo. La caja es de acero inoxidable 316L en acabado brillante o satinado, salvo en el lateral que es mate. Tiene solamente 11mm de alto, es bastante plano. Ofrece una resistencia al agua de 3 ATM (30M), suficiente para una correa de piel que no debe mojarse. Sobre ella, poco que decir, idéntico modelo al del Master 03, pero en color negro. Piel natural, calidad más bien normalita, y 22mm de ancho. La diferencia que nos encontramos es la hebilla, de acero mate, pero sin firmar.







La corona es también estéril. A presión y de generoso tamaño con un aspecto de reloj aviador muy conseguido. No hay cifras de peso, pero yo he medido 79g, más ligero de lo esperado.

El Classic S9 Blue cuenta con una esfera muy amplia totalmente de color blanco sólido. La subesfera de segundero pequeño situada a las 9, junto a la marca de Parnis, son los únicos elementos que rompen con esa sencillez. Las manecillas son de color azul, una solución bastante popular últimamente, y que me gusta. Los numerales arábigos, así como los índices son plateados. Suponía que no me gustaría la combinación de plateado y azul, prefiriendo todo en el mismo todo como el Parnis Master 03, pero en vivo gana mucho, y me gusta.

El cristal es de zafiro, ligeramente abombado, y sin antireflejante. Como ya comenté con el Parnis 03, es una carencia que se aprecia bastante en las fotografías, pero que en el uso diario no solemos notar salvo en condiciones de mucha luz directa. Hay que decir que podemos elegirlo con un cristal mineral, ahorrándonos algo de dinero. El PVP de esa versión es de 85€, que encontramos con facilidad a algo menos de 50€. Un ahorro de 15€, que aunque no recomiendo, deberías valorar.







La trasera es indudablemente una de mis partes favoritas en este reloj. Con un cristal de exhibición y sin ninguna leyenda inscrita en la rosca, nos encontramos ante un movimiento Seagull ST3600 que llena por completo en el reloj. Acostumbrado a calibres automáticos de pequeño diámetro, en este Parnis nos damos cuenta que le viene como anillo al dedo.







Movimiento

Decía que la trasera es una de mis partes favoritas, no mi favorita. El motivo es porque mi preferida es su maquinaria. El calibre de cuerda manual Seagull ST3600 / M222S, que esencialmente es una copia o clon del Unitas 6497-2, que aún produce ETA. Obviamente ha sufrido ciertas modificaciones con el fin de abaratar sus costes de producción, pero nos da a un precio difícil de creer un calibre que ni siquiera fue capaz de incorporar en el Savonnette Mechanical.

Esencialmente hay 4 variantes. Los 6497 con corona a las 3 y segundero pequeño a las 9 (Lepine), y los 6498 con corona a las 12 y segundero pequeño a las 9 (Savonnette). Por tanto, si los instalamos en un reloj de pulsera con corona a las 3, la diferencia estará en que en los primeros el segundero seguirá estando a las 9, y en los segundos a las 6. Del 6497 y 6498 hay a su vez dos versiones, la estándar (6497-1 y 6498-1), que late a 18.000 vph y tiene 46h de reserva de marcha; y la top (6497-2 y 6498-2), que laten a 21.600 vph y tiene 56h de reserva de marcha.

Parnis suele producir relojes con ambos clones. En el primer caso suele adoptar el Hangzhou 9011 (18.000 vph y 50 horas de reserva de marcha); y en el segundo el mencionado Seagull ST3600 (21.600 vph y 56 horas de reserva de marcha). Por tanto el Parnis Classic con el ST36 monta la mejor opción de las disponibles.

El remonte es bastante agradable, necesita 30-35 vueltas para cargarlo completamente, y los resultados que he obtenido son muy buenos (excelentes en ese precio). 58h de reserva de marcha, y una precisión de +11 segundos/día. No hay cifras sobre el desfase diario que garantizan, así que probablemente será ninguno. Por lo demás, tiene 17 rubís, y no ofrece parada de segundero.







Hay bastante discusión en las redes acerca de que Parnis adquire los ébauches más baratos de Seagull. Se dice que éstos vienen sin engrasar, y por supuesto sin ajustar. Tareas que dejan en manos del fabricante del reloj para así reducir costes. El problema, aducen, es que sin engrase alguno, la vida del movimiento no pasa de los 2-3 años de uso continuo, luchando contra un desgaste excesivo de sus piezas. Me parece un falso rumor más. Ya veis el desfase que tiene, sería muy improbable si nadie lo hubiera ajustado. Por si acaso, contacté con diferentes entusiastas que tienen relojes de Parnis con el Seagull ST36. Hay piezas de hace más de 8 años que todavía funcionan de manera óptima.

Pienso que el coste del engrasado es despreciable si éste se efectúa en la fase de ensamblaje del calibre. No tendría mucho sentido. Sólo puedo explicarlo como una lucha de intereses, originada por aquellos que buscan desprestigiar esas marcas Chinas que desde ya hace algunos años, compiten con el establishment relojero a una fracción de su precio.

Sensaciones

Es un reloj que destaca cuando lo llevamos puesto. Sus líneas clásicas como reinterpretación de los primeros relojes de pulsera, es algo que no se ve a menudo, pero además su generosas dimensiones, hacen que se vea. No es incómodo, y es también ligero, pero visualmente impacta.

Estando en una habitación relativamente tranquila, escuchamos el tic-tac de su maquinaria, una sensación que me resulta muy relajante. Operar la corona para darle cuerda es cómodo y mucho más placentero de lo que el precio de esta pieza nos podría indicar.

Cuando lo examinamos, no vemos grandes detalles ni virguerías, pero lo que tiene es de buena calidad, y bien terminado.







Conclusiones

Muy contento y muy satisfecho con él. Otro éxito más para Parnis. Ciertamente si te gusta ese diseño tradicional, la maquinaria de cuerda más clásica, es uno de los mejores candidatos. Insuperable relación-calidad precio, que no debe esconder el tamaño. Es un reloj grande, y lo parece aún más, pero no es contundente como un Orient M-Force. Así que lo podemos usar en casi cualquier ocasión.

