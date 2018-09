Sin lugar a dudas me estoy aficionando seriamente a los relojes chinos que ofrecen calidad, porque en esas condiciones, lo hacen a precios imbatibles. El último fue el Parnis Classic S9, que había seguido al Starking AM-1084, y en esta entrega de hoy, repetimos con Parnis.

Me estoy refiriendo al Parnis Master 35 (PA-6062), un reloj que es casi idéntico al Parnis Master 03 que ya reseñé, y a donde os emplazo su lectura para no repetirme demasiado.

Tenía dos opciones que me apetecían, el Binger B-5081M-4, con un bonito toque minimalista y un movimiento Seiko NH35, pero que decidí aplazar porque se me parecía demasiado al Mondaine SBB Classic; y el acertado Guanquin Lambda (GJ16106) que pese a su originalidad, acabaría sin ponerme demasiado.







El Parnis Master 35 fue fácil. Ciertamente mucho más caro que los otros dos rivales, pero muy asequible con todo lo que ofrece. Aunque parezca extraño, su hermano el Parnis Master 03 es uno de los relojes que más uso actualmente.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona y 12mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color blanco y plateado Bisel Acero inoxidable 316L fijo Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable roscada con tapa de exhibición Correa Cuero de 22mm en color marrón Funciones Hora, minutos, segundos, día, día de la semana, mes, hora en 24, indicador de reserva de marca Resistencia al agua 5 ATM Peso 86g Mecanismo Miyota 9100. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones 42h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 220€ (oferta 169€) Distribuidor Aliexpress / Parnis Watch

Presentación

Empezamos por su empaquetado, que es la clásica presentación “no paquete”, bulk u OEM, donde no hay nada reseñable sobre el Parnis Master 03.







Diseño y construcción

La madurez relojera te lleva cada vez nuevos argumentos de compra. En realidad no es la primera vez que tengo el mismo modelo en diferentes variantes, me ocurrió con el Casio GW-6900-1 y el GW-6900-9; y con el Orient M-Force EL03002M y M-Force EL03002Y. Esta vez ha sido el sacar partido a las correas de piel de Diloy, optando por una asequible y bonita 368-5 en color azul.







Los materiales, los acabados y la calidad de construcción son idénticos al Parnis Master 03, aunque el diseño cambia ligeramente a nivel de esfera. En suma, son tan parecidos, que hasta comparten el mismo número de modelo de la trasera: PA6062.







Este modelo, incluye numerales en todas las horas, salvo el 12 y el 6 que son índices, a diferencia del anterior que tenía numerales en las cifras pares. Le da un aire más clásico y conservador. La subesfera a las 9 con el día de la semana y a las 3 con el número del mes, han reemplazado sus escalas por numerales. Días de la semana del 1 al 7 en vez de MON a SUN; y meses del 1 al 12 en vez de JAN a DEC. Estos dos cambios, son seguramente más bonitos y tradicionales, pero menos útiles. No suele ser evidente, o al menos para mi no lo es, que el día de la semana 5 sea viernes por ejemplo. El enfoque del Master 03, me parecía mejor.

A las 6 tenemos el indicador de 24 horas. Ahora está graduada solamente con las horas, en vez de agregar la parte de día/noche. Más fácil y bonito de leer en el nuevo, aunque en todos los aspectos, la solución del Colomer & Sons Classic Power Reserve era mejor.

Algo que a muchos les inquieta son los posibles defectos que tenga. Quizás derivados de los tiempos cuando Parnis no lo hacía también. No hay fallos de acabado. Manecillas perfectamente alineadas, cristal de zafiro perfectamente limpio y sin restos de virutas en el interior de la esfera.







Desaparecen los relieves que en el 03 daban textura a la esfera. Podría pensarse que le quita algo de calidad percibida, pero en realidad gana bastante en cuanto a elegancia. Del resto, exactamente todo igual, incluyendo manecillas, corona, cristal, caja, etcétera.

Movimiento

El calibre Miyota 9100 de Citizen ha sido uno de los más prometedores de los últimos años. Muy completo, fiable, preciso y relativamente asequible. Como recordaréis ese fue precisamente el factor que me hizo decidirme por el primer Parnis Master.







Esta segunda unidad me ha servido para verificar sus bondades, un desfase en cuanto a precisión excelente, y que aún supera al del Master 03 quedándose en unos +3 segundos/día. Casi imperceptible, y brillante en un reloj mecánico que nos permite utilizarlo regularmente sin tener que estar demasiado pendiente de ajustar la hora. Atribuyo este mérito más a Miyota que a Parnis, puesto que dudo que la marca los ajuste una vez montados en el reloj. Un rendimiento que confirma la gran distancia que existe entre los 9100, y el resto de movimientos de gama media y similar precio (Seiko 4R, Orient F69, …).

El rotor unidireccional sigue siendo perezoso a la hora de cargar si no usamos el reloj diariamente, aunque en caso contrario, da un rendimiento más que suficiente. Está también sin decorar, un añadido que por menos de 1€, habría dado un buen toque a la vista trasera.







Sensaciones

Las sensaciones en la muñeca son muy buenas. Nadie hubiera dicho que un Parnis Master 35 o un Parnis Master 03 fueran los mejores relojes para el día a día, pero son de los que más me pongo. Su estética clásica y elegante hace que no nos cansemos de ellos. La precisión que ofrecen nos permiten despreocuparnos del reloj, y la gran cantidad de información que ofrece la esfera cumple las necesidades de la mayoría.







El día de la semana en formato numérico es algo más engorroso que con las tres letras del Master 03. A veces necesitamos pensar que el cuarto día es jueves. Con los meses, al menos yo, no tengo ese problema. La legibilidad de la esfera es muy buena, con grandes numerales y largas manecillas para lo verdaderamente importante, la hora. Que sea un reloj multifunción con tantas subesferas le permite adoptar esa estética tipo cronógrafo que tanto me gusta, pero siendo verdaderamente útiles. Consulto el día de la semana con mucha mayor frecuencia de la que necesito un cronoógrafo analógico.







En esas lineas, es decir de estética cronográfica, pero disfrutando de un segundero central que se mueve suavemente 8 veces por segundo, suelo quedarme mirando sus saltitos, con un cristal de zafiro que es muy transparente. Se mantienen los feos reflejos por la ausencia de tratamiento antireflejante, un inconveniente que es sólo estético, y que no perjudica la lectura, pero que yo también habría añadido.







Con una buena correa se lleva de forma muy cómoda porque es bastante ligero. No molesta, tiene el tamaño ideal para las funciones que nos ofrece.

Conclusiones

Las palabras finales no pueden ser más certeras, cuando compré el primer Parnis Master, adelantaba que iba a repetir con Parnis. Y no sólo es que haya repetido con la marca con el Parnis Classic, sino que después he vuelto a repetir con la misma gama Master.

Por los 169€ que cuesta, tenemos un reloj mecánico, con buenos materiales, buen diseño, y un movimiento de los mejores que podemos conseguir en la relojería general.

Si Parnis se mantiene en esta linea, incluso mejorando levemente si es posible, les auguro y tremendo éxito, lo que explicaba en El fin de los relojes caros. Espero que su popularidad no les haga retroceder a los tiempos del Parnis Milgauss.







▲ Más ▼ Menos Miyota 9100

Diseño propio y bonito Sin antireflejante en el cristal