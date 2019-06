Paul Davis os necesita

Paul Davis, el investigador privado especializado en relojería de la saga «A contrarreloj«, necesita de vuestra ayuda. A día de hoy son ya cientos de unidades vendidas en Amazon. Gratas aventuras de lectura como lo atestiguan sus valoraciones medias de más de 4,5 estrellas. En la red social para bibliófilos goodreads, la cosa tampoco se queda atrás. Quien los lee, le gustan y los recomienda.

Sin embargo el mundo editorial es una trampa, todos quieren sacar dinero del bolsillo de los autores, incluso aunque aún no hayan ganado nada. Es un mar lleno de tiburones, donde cuentan más las campañas de publicidad y marketing, que los libros en sí. Si no tienes dinero, no llegas a ningún lado… Mi reflexión, lejos de ser pesimista, opina justo lo contrario. Si tanta gente ha leído a «A contrarreloj. Paul Davis«, y tantos son los que lo valoran y lo recomiendan, ¿acaso eso no demuestra que la buena literatura puede vencer a la manipulación y al dinero?

Un libro debería ser popular simplemente porque gusta, porque la gente lo lee, no porque su autor se llame George R. R. Martin o J. K. Rowling. No porque esté detrás Anagrama, Planeta o Valdemar atiborrando estanterías de librerías. Tampoco porque haya campañas de mercadotecnia inyectando euros para que esos libros se vendan.

Los libros de la Saga A contrarreloj, no tienen DRM, es decir, no llevan protección anticopia, así que puedes pasárselos a tus amigos y conocidos. Inclusive tienen habilitada la función de préstamos integrados que ofrece el propio Amazon. Esporádicamente se ofrecen gratuitamente para su descarga durante tantos días como Amazon permite. El objetivo es que puedas disfrutarlos sin que tengas que gastar un céntimo.







Este artículo empezaba solicitando vuestra ayuda voluntaria. Es un llamamiento a que lo deis a conocer, a que habléis de él, a que lo prestéis, o a que si es el caso, lo regaléis. Vuestras opiniones en Amazon y otras plataformas ayudan a que Paul Davis sea un libro más leído. Contribuyen a que los lectores pasen un rato entretenido con sus aventuras, y como no quiero engañaros, también contribuyen a mi satisfacción como autor, que afortunadamente nada tiene que ver con lo monetario.

Como es de bien nacido, ser agradecido, os recuerdo que podéis leer y descargar completamente gratis el A contrarreloj 3: Paul Davis, el comienzo. En Amazon podéis haceros tanto con los dos primeros volúmenes, como con sus aventuras sueltas. Podéis elegir entre el formato electrónico ebook, así como la edición rústica en papel. Un total de casi 800 páginas, a las que pronto se sumará un tercer volumen.

A contrarreloj: Paul Davis, primera temporada:

– A contrarreloj 1: Paul Davis, el caso del Bell and Ross robado.

– A contrarreloj 2: Paul Davis, el reloj de la condesa.

– A contrarreloj 3: Paul Davis, el comienzo.

– A contrarreloj 4: Paul Davis, bienvenido a Miami.

– A contrarreloj 5: Paul Davis, un Apple Watch no hace tic tac.

– A contrarreloj 6: Paul Davis, el reloj de carey.

– A contrarreloj 7: Paul Davis, control de aduanas.

A contrarreloj: Paul Davis, segunda temporada:

– A contrarreloj 8: Paul Davis, robo entre ladrones.

– A contrarreloj 9: Paul Davis, ataque a la relojera Tudor.

– A contrarreloj 10: Paul Davis, la chica de ojos claros.

– A contrarreloj 11: Paul Davis, relojes españoles.

– A contrarreloj 12: Paul Davis, relojes de altos vuelos.

– A contrarreloj 13: Paul Davis, robo en el banco.

A contrarreloj. Paul Davis, tercera temporada (En preparación):

– A contrarreloj 14: Paul Davis, fiesta en Ibiza.

– A contrarreloj 15: Paul Davis, relatos cortos.

– A contrarreloj 16: Paul Davis, el empleado de correos.

– A contrarreloj 17: Paul Davis, misterio en las WorldSBK.

– A contrarreloj 18. Paul Davis, bonsoir Monte-Carlo (En preparación).