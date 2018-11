Os contaba hace unos meses en el artículo sobre calcetines Paredes Seguridad, que tenía ganas de probar las plantillas de Paredes Seguridad, y creo que este es el momento perfecto para hacerlo junto a las Paredes Sergio.

De entre las especialidades que ofrecen en Paredes, antiestática (ZC5045), bactericida (8ZC5046) y la advantage (ZC5049).

Para esta prueba he escogido la antiestática (3€), y la advangage (5,90€). La bactericida cuesta 2,90€, y no le encontré demasiada utilidad puesto que la plantilla que traen de serie en Paredes ya suele serlo (Sanitized).

Vienen en una bolsita con un cierre a presión que podemos abrir y cerrar varias veces, es interesante si queremos guardarlas durante una temporada.







Las antiestáticas, no es que eviten que el calzado se cargue de electricidad, sino que se encargan de descargarla para que no llegue a nuestro cuerpo. A medida que la suela va rozando con el suelo, eso provoca una carga, la típica que todo habremos sentido al llevar un jersey de lana, y luego tocar algo metálico. Ese crujido que escuchamos, o incluso esa chispa, son reales, por lo que si trabajamos con material de precisión o inflamable pueden tener nefastas consecuencias. Para que funcionen las plantillas es necesario que el zapato también permita descargar esa corriente acumulada. Es decir de nuestro cuerpo va a la plantilla, de la plantilla al zapato, y del zapato al suelo. Las plantillas antiestáticas son también bactericidas, y ese es el motivo por el que no las encontraba necesarias.

Las plantillas advantage están diseñadas y construidas para mejorar el confort y la comodidad. Son más gruesas que las normales, porque en su interior hay látex-poroso. Un material flexible y blando que nos da la sensación como si camináramos por nubes de algodón. Además tiene efecto memoria, es decir, con el tiempo se adapta a nuestra pisada resultando todavía más cómodas. Dado que su objetivo es únicamente la comodidad, su base tiene un dibujo para que se adhiera mejor aún al calzado.







Todos los modelos de plantillas Paredes tienen otra característica especial, tienen número o talla. No son genéricas como en otras marcas que nos obligan a ir recortando hasta que se adapte a nuestro número. Son más prácticas, y aunque son compatibles con cualquier calzado, si las colocamos en unas Paredes, la talla coincide de manera perfecta dentro de la horma como se puede apreciar.







Tal vez acostumbrados a plantillas que cuestan 1€ o 2€, las Advantage nos parezcan caras, pero te recomiendo que las pruebes, porque cuando experimentes la sensación con ellas, no querrás cambiar. Las Antiestática tienen un precio más acorde a lo que conocemos, muy ventajoso si consideramos que además de antiestáticas, son bactericidas, pero con un uso muy especializado.