(No Ratings Yet)

Cuando os anunciaba PowerArchiver 2017, adelantaba una de las características que más me gustaban, la presencia de filtros específicos para la compresión de formatos habituales. Entre ellos, muchos que típicamente no eran comprimibles como JPEG, algo que os recordaba, comenzaría con Stuffit.

Así que he decidido hacer una comparativa de compresión, teniendo en cuenta las herramientas que tienen filtros específicos. Me refiero a filtros avanzados que fueran más allá del delta o ejecutables de 7-Zip y WinRAR. Visto lo cual, solo han quedado Power Archiver de ConeXware Inc., StuffIt Deluxe de Smith Micro Software, Inc. y WinZIP de Corel Corporation.

Como hice con Power Archiver vs WinRK, para las pruebas he usado la instalación de SoftMaker Office. Sin embargo, en éste análisis, he ido más allá de tamaños de compresión, y tiempos de compresión. He estado usando regularmente los 3 contendientes, pese a que como sabéis, uso regularmente PowerArchiver.

Antes de dejaros con las cifras, debo aclarar que Stuffit Deluxe para Windows, está abandonado desde 2010, aunque la versión para Mac, se ha ido renovando hasta 2016, por lo que a ese respecto, la comparativa puede parecer que no es justa. Sin embargo, como usuarios, no tenemos ninguna culpa de ese abandono, por lo cual merece el mismo tratamiento que los otros dos.

ConeXware Power Archiver 2017 Smith Micro StuffIt 2010 SR1 (antes StuffIt Deluxe) Corel WinZIP 21 Versión Muy reciente (17.0.69 -29/04/2017-) Antiguo (14.0.1.27 -08/02/2010-) Reciente (21.0 -09/02/2017) Precio Normal (22,95€ – 39,95€) Muy caro (49,99€) Caro (29,95€ – 49,95€) Formatos nativos PA SITX ZIPX Formatos que crea y abre Muchos (ZIP, ZIPX, 7-zip, LZH/LHA, CAB, TAR, GZ, BZ2, BH y PAE) Pocos (ZIP y ZIPX) Pocos (ZIP y ZIPX) Formatos que sólo abre Muchos (RAR, ISO, ACE, ARJ, MSI, NSIS, CHM, DMG, RPM, CPIO, VHD/VDMK, XAR, LZMA, SquashFS, CramFS, WIM) Pocos (RAR y TAR) Normal (RAR, 7-Zip, BZ2, LHA/LZH, VHD/VDMK y XZ) Filtros disponibles Muchos (JPEG, TIFF, PNG, EXE/DLL, SWF, WAV, PDF, ZIP, Office, Texto, HTML, Duplicados Normal (JPEG, TIFF, BMP, WAV, MP3, PDF, Office) Pocos (JPEG) Tamaño del instalador Normal (37 Mb.) Grande (109 Mb.) Grande (135 Mb.)

Espacio en disco Normal (207 Mb.) Pequeño (45 Mb.) Grande (280 Mb.) Tiempo de arranque Lento (2,5s) Rápido (0,5s) Normal (1s) Tiempo de cierre Lento (1,5s) Rápido (0,25s) Normal (0,5s) Tiempo de compresión Lento (254s) Normal (126s) Rápido (43s) Tamaño comprimido Pequeño (106.674.478 bytes) Grande (149.756.891 bytes) Normal (138.940.569 bytes) Tiempo de extracción Normal (51s) Lento (63s) Rápido (19s) Otras ventajas – Versión x86 y x64

– Versión portable – Versión para OS/X – Versión x86 y x64

– Versión para OS/X Otros defectos – Sólo para Windows – Versión de Windows abandonada desde 2010

– Interfaz anticuado y difícil de usar

– No disponible en español

– Cálculo impreciso del tiempo estimado

– Dificultad para descargar la versión de prueba

– Sólo versión de 32 bits – Web en español desactualizada

Nos damos cuenta, que mientras que WinZIP o Stuffit, son simplemente compresores, o archivadores, PowerArchiver va un paso más allá, siendo lo que yo llamaría un gestor de compresión, que nos va a permitir trabajar con los formatos de archivo más comunes, sin necesidad de disponer de otros programas, tanto para extraer, como sobre todo para comprimir. No solamente eso, a mi modo de ver, es el más sencillo de utilizar, el más barato, y el que mejores grados de compresión ofrece. Claro que podéis aducir que también es más lento, pero el motivo es, que he estado usando el perfil de máxima compresión. Fácilmente lo podía haber ajustado a un perfil menos extremo, que habría superado igualmente a Stuffit y WinZIP, pero con una velocidad similar.

El soporte por parte de Conexware, es también admirable, y de hecho, es de los tres, el que recibe actualizaciones con mayor frecuencia.

Sus defectos, son inherentes a estar escrito en Delphi, los ejecutables son gigantes, lo que hace que el programa, no sea tan ágil a la hora de abrirlo y cerrarlo como cabría esperar, pese a que podemos adelantar una mejoría de hasta el 25% en futuras versiones. El otro problema, es que ni siquiera PowerArchiver Command Line está disponible para Linux u OS/X. Algunos usuarios reportan que han logrado hacerlo funcionar con Wine, pero en todo caso, los recomendables archivos .PA, van a quedar relegados a entornos Windows. PowerArchiver es un software valioso, pero su popularidad se vería aumentada si se lanzara una versión Lite gratuita, que lo hiciera más conocido. Una ventaja que tiene esa baja popularidad, es que podemos enviar archivos PA desde o hacia Gmail o Hotmail, sin problemas de que sean detectados como virus, o rechazados, debido a tener archivos ejecutables en su interior.

A WinZIP siempre le he tenido mucha manía, desde el comienzo de sus versiones para Windows 3, nunca me pareció que aportase nada interesante, ni cuando lo mantenía Nico Mak, ni ahora que se supone que lo mantiene Corel. Además de eso, es el más caro del lote, y el formato ZIPX, está bastante superado. Sin lugar a dudas, optaría por 7-Zip, que ofrece algo más que WinZIP, y es gratuito y libre.

En cuanto a Stuffit, sin duda tenía mucho potencial, pero más de 7 años sin haberse actualizado, pasa factura. Es una lástima.