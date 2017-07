(No Ratings Yet)

En los viejos tiempos de DOS, en los que el modo texto era el rey, brillaban programas como PrintMaster, publicado por Brøderbund en 1985.

No importaba si el texto los escribías con Writing Assistant, Wordstar, MultiMate, Works, Word, Wordperfect o Framework. Las portadas de tus trabajos escolares, o los anuncios y folletos que creabas, probablemente usaban PrintMaster.

Su historia es, como ocurre de tanto en tanto algo oscura. Así que empecemos por el principio. David Balsam y Martin Kahn, de Pixellite Software, empiezan a desarrollar The Print Shop en 1983 para Apple II. Inicialmente llamado Perfect Occasion, tardan solamente 3 meses en completarlo, y se lo enseñan a Broderbund.

En 1984, Hughes de Unison World, empieza a trabajar en una conversión de The Print Shop para PC. Sin embargo, cuando ya lleva más de un mes con ella, se rompen las negociaciones con Brøderbund, de manera que se le da vía libre no sólo para convertirlo, sino también para mejorarlo. Otros programadores del equipo de Unison, le ayudan al final, agregándole por ejemplo el módulo de calendario. En 1985, lo terminan, y lo publican como PrintMaster.

A raiz de ello, surgiría la demanda de Broderbund Software Inc. contra Unison World (No. C-85-3457 WHO) de 1986.

En paralelo, The Print Shop sigue progresando, primero con The Print Shop Companion de 1985, luego The New Print Shop de 1988, y finalmente Print Shop Deluxe de 1993, esta vez escrito en Borland C++.

Sin embargo, reaccionaron tarde, y la mayoría del pastel se lo comería el mencionado PrintMaster, y es que su primera versión, en apenas 300 Kb., explotaba el modo gráfico de alta resolución CGA, con una resolución de 640×200 en 2 colores.

Básicamente, PrintMaster, combinaba imágenes de un clipart (de serie traía casi 100), con una docena de tipografías, y otros elementos como marcos, etc, que nos permitían componer nuestra hoja de papel, soportando la mayoría de tipos de impresoras del momento.

Continuaría con PrintMaster Plus de 1987, y PrintMaster Plus 2.0 de 1988.

Luego Unison continuaría con NewsMaster, pero eso será objeto de un futuro artículo.

A modo de homenaje, os dejo aquí un manual de usuario escaneado de la primera versión de PrintMaster (7,2 Mb. en formato PDF).