PROMOTRADER (Promotrader 2003, S.L.) es una empresa española que se dedica al regalo promocional para empresas y a la distribución de productos publicitarios. Un sector en el que hay mucha competencia, pero en donde pocos son de aquí, y que queremos o no, nos da una tranquilidad extra.

Disponen de un catálogo de productos de buen tamaño, y en el caso de que no encontremos lo que buscamos, son accesibles, y podemos hablar con ellos para que nos lo busquen. Eso es importante, porque al final, todos estamos bastante cansados de que nos regalen esos bolígrafos de pésima calidad que nunca usamos, o de memorias USB (pendrives) de irrisoria capacidad. Detalles que parecen más un castigo que un incentivo. Está bien el branding publicitario, pero aplicado sobre un gadget que valoremos o nos sea útil.

Todo empezó con un post en su blog que encontré de casualidad: Cómo funciona la carga inalámbrica QI para dispositivos, y así me cedieron el Powerbank Vigor 8000 mAh para esta review.







Se trata de un Power Bank, es decir, una batería secundaria que tiene una capacidad de 8.000 mAh. Una carga grande, que es capaz de recargar completamente dos, tres o cuatro teléfonos; o bien una o dos tabletas. Tiene unos acabados de buena calidad con una superficie recubierta de goma. A diferencia de los modelos “baratos”, incluye un indicador de carga para que sepamos en todo momento cuánta energía tiene almacenada. Así nos evitamos el chasco de ir a utilizarlo, y darnos cuenta que el dispositivo no carga.

Se presenta en una discreta caja de color gris que no aporta ningún indicio sobre su contenido, algo extraño para un consumidor final, pero que puede resultar interesante como regalo corporativo sorpresa.







Incluye un pequeño manual de instrucciones que entre otros idiomas contempla el español. No está demasiado bien traducido, pero es completo en cuanto a las especificaciones del producto y la forma de utilizarlo. Naturalmente incorpora un cable de entrada Micro USB para cargarlo desde cualquier salida USB, pero no el adaptador de enchufe.







El modelo se identifica como MO-9238-03 y sus dimensiones son muy compactas (13,5 X 7,3 X 1,8 cm), ligeramente más grande que un Samsung Galaxy S8. Pesa 300 gramos, algo normal debido a la capacidad de su batería interna de polímero de litio, pero que os llamará la atención si estáis acostumbrados a baterías portátiles de las malas.

Pero tiene otra característica aún más atractiva, y de ahí el porque está recubierto de goma suave. Permite recargas inalámbricas o QI. Es por tanto una batería con la que no vamos a necesitar el cable USB. Basta colocar un dispositivo con baterías recargables sobre la superficie del Powerbank, y éste empezará a cargarse. Sin necesidad de cables, de ahí lo de inalámbrico. No hace falta decir lo cómodo que es, evitándonos el engorro de transportar los cables pertinentes, de conectarlos, y el desgaste que representa enchufar y desenchufar los cargadores. ¡Y hasta nos permite que carguemos dos dispositivos al mismo tiempo!

En casos como el del Suunto Traverse Alpha, que es de por si bastante incómodo de cargar, con el Powerbank Vigor 8000 mAh, lo colocamos sobre la zona del “Wireless charging output”, y lo tenemos solucionado.







La recarga QI, es el sistema que habréis visto en muchos cepillos de dientes eléctricos, en algunos relojes inteligentes, o en la familia iPhone X, en donde no se requieren contactos físicos. Virtualmente nos permite cargar cualquier aparato que use baterías recargables dando hasta 0,9 A. De hecho, el propio PowerBank se puede recargar de este modo desde otro PowerBank IQ, o mediante una estación de carga inalámbrica si la tenemos.

Cuatro pequeñas luces LED azules nos informan del estado de carga del Power Bank. Una encendida representa estar al 25% de carga, dos al 50% y así sucesivamente hasta que las cuatro, indican que está lleno completamente. Una recarga completa desde un puerto USB normal de 600 mA tarda entre 3 y 4 horas. El dispositivo soporta conectores de alta energía hasta 2 A.













Para permitirnos cargar varios dispositivos a la vez, tiene una potencia de hasta 26,9 W/hora. Es decir, podríamos conectar un aparato a la toma USB, otro por la MicroUSB, y dos por inducción, recargando así hasta cuatro gadgets al mismo tiempo.







No todos los dispositivos aceptan carga inalámbrica, y el cargador los detecta. Si al colocarlos encima, no se ilumina la luz verde de que lo está recargando, es que no es compatible con QI, y por tanto deberemos recurrir al cable.







Ante un aparato que se lo merece, Promotrader nos ofrece también el resto: Estampar nuestra imagen, marca o logotipo usando marcaje tampografía, y tenerlo todo listo en 12 días laborables.

El proceso es bien sencillo. Buscamos el producto que queremos en su catálogo, proporcionamos todos los detalles, y recibiremos una cotización o presupuesto sin compromiso en nuestro email.