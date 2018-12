Después de haber probado el DW-5600BB y el GW-M5610, hoy descubriremos el nuevo lanzamiento de la marca, el Casio GW-B5600.

El G-Shock GW-B5600 es un reloj muy interesante por variados motivos. El más importante es que por primera vez en la historia reciente de Casio, se ofrece un reloj más completo al que ya existe en el catálogo, el GW-M5610, pero al mismo precio. La otra peculiaridad es su diseño y colorido, con unas gamas cromáticas, ya de entrada, que resultan poco conservadoras y continuistas.

Lanzado en octubre de 2018, está disponible en tres variantes: GW-B5600-2 (negro y azul con display negativo y correa de resina); GW-B5600BC-1B (negro con display negativo y armis compuesto); y GW-B5600BC-1 (negro y amarillo con display positivo y armis compuesto).

Como gran entusiasta de los armis compuestos de Casio, los que montaban los GW-6900BC o los GW-M5610BC, y que instalé en mis GW-6900 y GW-5000, tenía muchas ganas de tener algunas de las versiones BC. Lo quería con LCD positivo, de manera que la única posibilidad era el GW-B5600BC-1B. Es sorprendente que haya más versiones en negativo que en positivo.







Ficha técnica

Género Hombres Género Hombres Caja Resina. 48,9mm X 42,8mm X 13,4mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD con tecnología STN Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación LED Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Armis de mixto (compuesto) de acero y resina de 16mm. Cierre con pulsadores Funciones Hora, minutos, segundos, día, día de la semana, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, radiocontrolado, conexión Bluetooth Resistencia al agua 20 ATM Peso 85g Complicaciones Calendario programado hasta 2099, luz automática, ahorro de energía, alimentación solar, botones silenciables Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in China Garantía 2 años PVP 199€ Distribuidor Casio España

Presentación

El Casio GW-B5600 se presenta en la característica lata de G-Shock en color negro y con forma hexagonal. El mismo empaquetado que vimos en su hermano mayor el GMW-B5000D, o en su hermano menor, el GW-M5610.







Debido al Bluetooth, la novedad es la etiqueta de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones, que lo reconoce y lo autoriza como dispositivo emisor de señales de radio



















No hay mucho que añadir a ese respecto. Una presentación de calidad, y muy acorde con la filosofía de Casio G-Shock. Nunca me canso de remarcarlo, pero la documentación que proporcionan desde Casio es increíble. Un excelente y completo manual en papel. Si bien es cierto que el manual de usuario ya no viene encuadernado, nos puede sacar de más de un apuro.







Diseño y construcción

El concepto es como decía al principio del artículo muy interesante. Esencialmente un GWM-B5000, pero con caja y bisel de resina. Este aparentemente pequeño cambio, nos permite poderlo comprar a entre 139€ y 199€ dependiendo de la versión, comparado con los 399€ a 799€ del GMW-B5000. El gran atractivo, es que esos 139€ son la misma cantidad que la marca pide por el GW-M5610, y que en el caso del GW-B5600, además nos ofrece conectividad Bluetooth.

Externamente continúa con las reconocibles lineas del DW-5000C o el DW-5600C. Los legendarios modelos de la década de los 80. Las concesiones estéticas le aportan un grado de modernidad adicional. Por ejemplo el filtro polarizador del LCD que es de color amarillo suave. Lo suficiente para resultar diferente, pero sin afectar la legibilidad.

Por supuesto el espectacular contorno en amarillo espejado que circunda las células solares. Cuando le da la luz, vemos como cambia de amarillo a dorado y le da un gran atractivo a esta pieza, haciéndola parecer de una categoría superior. Todo ello se combina con pequeños detalles como las leyendas de G-SHOCK y PROTECTION en esos mismos tonos.







Al tacto, la resina de la caja es más dura y rígida de lo que estamos acostumbrados con el GW-M5610 y por supuesto que la del GW-5000, que es bastante gomosa y muy agradable. En el B5600 la sensación es cómo más fría, pareciendo más plástico duro que resina. Es de suponer que el cambio en la composición se deba a motivos de durabilidad. De ser así es una gran ventaja, porque nos daría vida para unos cuantos años.







Los cuatro botones son de un tamaño ligeramente superior al de otros serie 5 (DW-5600E / DW-5600BB), esto los hace más cómodos de pulsar, y gracias a las guardas de la caja no molestan. Con guantes, es evidente que no son tan cómodos como los del GW-9400 “Rangeman”, pero se pueden pulsar. En este sentido, los comparo con el GW-6900.







La trasera es análoga a la de otros 5600 que ya hemos visto, lo único destacable es el Made in China. No esperaba un Made in Japan a ese precio, pero me sorprende que el 5610 estuviera producido en Tailandia y este en China.

Muchos critican las traseras atornilladas y las cajas de resina. Evidentemente no son tan refinadas y duraderas como las de acero. Pero por otro lado son más ligeras y económicas. Teniendo en cuenta que la batería recargable CTL-1616 durará como mínimo diez años, no hay necesidad de estar abriéndolo para cambiarle la pila. En este caso, no veo que sea una carencia crítica.







El LCD es estupendo, como el del GMW-B5000D, y es que el uso de STN se nota, dando un contraste aún mejor que el de otros modelos ya de por si muy buenos, y con un ángulo de visión mucho más elevado. Sólo por esto, ya vale la pena el GW-B5600 sobre el GW-M5610.

El armis compuesto o mixto, es una maravilla. Llevo años con el anterior brazalete BC en el GW-5000 y el GW-6900, y la verdad es que representa el equilibrio perfecto en cuanto a ligereza y durabilidad. Quizás los 60€ de sobreprecio que tiene el armis comparando las tarifas del GW-B5600-2 no esté justificado. Es un suplemento superior al de muchos brazaletes de acero macizo, pero es recomendable. La parte central de los eslabones es metálica, recubierta de color negro, y la exterior es de resina, según dice reforzados interiormente también en metal. Puede atestiguar que el concepto lo hace muy duradero.







Los pasadores son de metal, y el cierre con pulsadores, pero sin bloqueo de seguridad. Por cierto que tiene ajuste rápido.











El acabado de este brazalete es bastante sencillo. Imitando los círculos laterales de las correas de resina. Debo decir que prefiero los contrastes de los anteriores BC, que aparentemente se ven más trabajados. Es sólo cuestión visual, pero transmite una apariencia de “más barato”.







Módulo

Casio ha incorporado el módulo 3461, funcionalmente idéntico al 3459 que monta el GMW-B5000, y con el que incluso comparte manual de instrucciones. Es bastante curioso que si con el DW-5600BB quedaba patente que el módulo 1545 tenía que ser distinto al 1545 del DW-5600E, en este caso ocurre justo lo contrario. Deberían ser idénticos, pero en Casio les han puesto una denominación distinta.

Podría decir que es un módulo que tiene casi de todo. Si el módulo 3159 del GW-M5610 ya tenía alimentación solar (Tough Solar), y radiocontrolado con seis estaciones (Multiband 6, el 3461 de este GW-B5600 agrega conectividad Bluetooth (BLE 4.1). Lamentablemente esta conexión se queda corta, permite hacer vibrar el teléfono de manera remota, y realizar los ajustes del reloj desde una App que debería ser mucho más amigable. Una buena idea para usuarios que no están familiarizados con el modo de operación de los relojes Casio.

Desgraciadamente, sus primos lejanos los GB-5600AA / GB-5600AB (o los GB-6900AA / GB-6900AB / GB-X6900B) ya eran más completos en este sentido, puesto que además de eso, permitían recibir notificaciones en el reloj, tenían vibración, y la pantalla tenía capacidades táctiles. Tampoco incorpora podómetro ni acelerómetros como el actual GBD-800. A todo ello hay que añadir las carencias manifiestas de la aplicación G-Shock Connected, un software pesado, lleno de fallos, y que pese a que se va actualizando regularmente, sigue sin funcionar con mi Samsung Galaxy S8, o tener vinculados más de un dispositivo al mismo tiempo.











Por lo demás, 5 alarmas, cronógrafo, temporizador o cuenta regresiva, horario mundial, una precisión de +/-15 segundos/mes, calendario programado hasta el año 2099, y una autonomía de hasta 10 meses suponiendo que no le diera la luz solar en ningún momento. Una duración de la carga exactamente igual al GW-M5610 que no tenía Bluetooth, lo cual dice mucho en favor del desarrollo de Casio.

Como otros atractivos, la posibilidad de poner el día de la semana en español, o cambiar el formato del día y el mes.

Podéis ver más descargando el Manual de instrucciones (1,2 Mb en formato PDF).

Sensaciones

Es curioso como unos simples detalles de diseño y colorido, pueden darle un aspecto completamente distinto al mismo diseño. Si el GW-5000 era demasiado sobrio en mi opinión, y para algunos el GW-M5610 puede parecer anticuado y demasiado visto (no para mi), este GW-B5600BC-1 es un reloj que llama más la atención, más moderno y original.

La pantalla ligeramente teñida de amarillo, parecida a aquellos modelos Gold es bonita. Pero el contorno espejado, es cautivador. Puede que en un uso diario canse, pero de tanto en tanto, y bajo diferentes condiciones de luz, da mucho juego. El LCD es además de bonito de una lectura muy fácil, un equilibrio que no suele ocurrir cuando se combina diseño con funcionalidad.







El reloj es además muy cómodo y ligero, y gracias a su tamaño racional de dimensiones contenidas, ponible en cualquier circunstancia. Que el Bluetooth no aporte nada es una ventaja, una sensación de libertad sabiendo que es algo autónomo y que no depende de tener que emparejarse con un teléfono.

Si valoramos la ligereza, los 53g del modelo con correa de resina marcarán la diferencia contra los 85g de éste. Pero comparado con los 167g del GMW-B5000D, o de un reloj convencional de acero, sigue siendo liviano en la muñeca.

Conclusiones

Salvo la ausencia del nivel de carga de la batería, que ya vimos con el B5000, el B5600 tiene el potencial necesario para reemplazar al 5610, y lo mejor de todo, ¡al mismo precio! Claro que eso es hablando de precios oficiales, pero si consideramos que el GW-M5610 se puede conseguir a 70€, y este GW-B5600 a 160€, tendremos que esperar al menos unos meses hasta llegar a ver este nuevo GW-B5600 como un rival.

Falta una versión más clásica, que sea más fiel a los serie 5 originales. Tal vez por eso Casio reserve la denominación GW-B5600-1 para un modelo más en la linea del DW-5600E y del GW-M5610 que me encantaría. Recordemos que la versión con correa de resina es la GW-B5600-2, y con LCD invertido, como si la marca japonesa fuera poco a poco a completar la gama.

▲ Más ▼ Menos Estética reconocible con un toque de modernidad

Mismo precio que el GW-M5610 G-Shock Connected inútil

Bluetooth limitado