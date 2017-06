(No Ratings Yet)

Qihoo 360 Internet Security, es una suite de seguridad informática totalmente gratuita. Disponible para entornos Windows y MacOS X, integra tres motores de análisis en una misma solución: 360 cloud engine, basado en el cloud de Qihoo; QVM, el propio de Qihoo basado en firmas; y Bitdefender, probablemente junto a Kaspersky y Avira, el mejor motor de análisis.

Lo primero que salta a la vista es su instalación, rapidísima, de hecho la más veloz que he visto nunca. Una excelente primera impresión. Sin ser el que menos memoria consume, si que se muestra ligero en el uso normal, lo cual tiene mérito teniendo en cuenta que combina 3 motores de análisis, y que gracias a ellos, su grado de detección es muy alto.

A excepción del icono en la bandeja del sistema, que siempre es de 32 bits, el resto está disponible tanto en 32, como en 64 bits, y además la nueva versión 5.0, está disponible en castellano entre otros idiomas.

Como hecho relevante entre los antivirus gratuitos, 360 Internet Security, trae un sandbox, que nos permite ejecutar programas sospechosos, aislados del entorno real. Las bases de datos de firmas se actualizan con bastante frecuencia, típicamente varias veces al día.

No todo podía ser perfecto claro, y por ejemplo la actualización del motor de Bitdefender, es terriblemente lenta. No interfiere con la operativa normal, pero es habitual que lleve uno o dos minutos. Otro problema, es que aunque deshabilitemos toda la parte residente para usarlo como escáner bajo demanda, los servicios asociados no se descargan del sistema, y lo que es más importante, al reiniciar, volverán a estar nuevamente activos.

Al igual que otros desarrollo de seguridad chinos como Rising, Kinsoft, o Baidu con el que comparte algunos aspectos, está rodeado de polémica en cuanto a prácticas poco éticas, pero también de rumores, como importantes hackers chinos, y desarrolladores de élite formando parte de su plantilla.

Lo mejor es que juzgues por ti mismo, y descargues la versión 5.0 beta (31 Mb. en formato EXE), o bien la versión 4.9 estable (29 Mb. en formato EXE).