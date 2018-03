Estoy seguro que leísteis el pasado 1 de noviembre la entrada Descubre los Relojes Vostok exclusivos y económicos en Más que Relojes como correspondencia a la publicación de su editor Marc en ¿Qué hacer cuando tu reloj está estropeado? por Marc.

Descubre los Relojes Vostok exclusivos y económicos

Los relojes Vostok (Восток en cirílico que significa Este), son unos relojes bastante desconocidos en nuestro país, siendo a su vez exclusivos y muy económicos.

Vostok es una marca con una extensa historia de cerca de 80 años, pues se fundó en el año 1942, lo que por tanto la acredita con un bagaje, muy superior al de marcas que seguramente te resulten más conocidas tales como Richard Mille (2001), Bell & Ross (1992), Victorinox (1989), Frank Muller (1983), Hublot (1980) o Maurice Lacroix (1961).

Por otro lado es una manufactura completa, es decir, realizan el proceso completo de fabricación ellos mismos. Desde el diseño, hasta las piezas, la cadena de montaje y la producción. Algo que solamente marcas muy exclusivas como Rolex, Jaeger-LeCoultre, Zenith, Patek Philippe, Audemars Piguet u Omega pueden hacer. Con la excepción de Seiko, Citizen u Orient, que Vostok se encargue al completo del desarrollo, es una característica de la que ni siquiera TAG Heuer, o Cartier, y otras marcas más prestigiosas y caras pueden permitirse. En realidad, salvo los rubís que los compran a proveedores externos, todo el resto corre de su mano dentro de su factoría. Me refiero no solamente al reloj, sino también a su maquinaria, o sea el calibre o movimiento. Todo el conjunto se ensambla de manera artesanal.

Equipan movimientos mecánicos (automáticos y de cuerda manual con 19.600 vph y con 17 a 32 rubís) y cajas de metal con tapa roscada. Incluso los modelos de su gama media, los Amphibia de 60€, ya ofrecen una resistencia al agua de 200M. Estéticamente tienen una construcción ruda, y diríamos poco refinada, lo que la mayoría de nosotros asociamos a la industria soviética, donde lo que prima es la función sobre el diseño, siendo un argumento más a favor de vestir un reloj diferente al que estamos habituados, en donde la robustez es a toda prueba. Lo mejor de todo, es que sus precios, parten de los 40€, menos que muchos Marea, Lotus o Festina.

Mientras que otras marcas, recomiendan una revisión del reloj cada dos o tres años, para realizar su mantenimiento, la solidez de los Vostok, les permite dilatar las revisiones hasta los 10 años.

El catálogo es enormemente completo, con diferentes modelos, cada uno de ellos en diferentes tipos de caja, y con amplia opción de variantes de esfera, correa y agujas, etcétera. Correas de piel, textiles, brazaletes metálicos; cajas con acabados dorados, plateados o PVD, etcétera. Los calibres, ofrecen hasta indicadores de 24 horas y noche/día.

No debemos confundir Vostok, con la marca mucho más reciente Vostok Europe, que basada en Lituania, y aprovechando el nombre, y algunos de sus calibres, ofrecen relojes mucho más caros.

A estas alturas, te estarás preguntando porque si son tan diferentes, y especiales, tu que estás al tanto de relojes no los conoces. El motivo es muy sencillo, a los rusos nunca se les ha dado bien exportar, de hecho su incorporación al mundo capitalista es relativamente reciente. No tienen distribuidores en España, muchos de ellos no hablan inglés, y la mayoría sólo permiten pagar en rublos. Por fortuna, la tienda online Meranom, oficial de Vostok, vende por internet, ofrece una web en inglés y castellano, y permite pagar de manera segura con Paypal o tarjeta bancaria, además de realizar envíos internacionales sin problemas. Están justo al lado de la fábrica, y además gestionan las garantías de los relojes que les compremos. Si además utilizas el enlace a Meranom que te proporciono, no olvides introducir el código de promocional WUS2016, que te ofrecerá un descuento del 10% en el total de tu compra.

Si te interesa profundizar más en la historia de esta desconocida marca, te recomiendo una lectura del artículo Los misterios de Vostok.