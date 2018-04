Unos meses atrás pudisteis leer el artículo sobre la marca de relojes vienesa Viribus Unitis publicado en esta misma página web gracias a la colaboración de los profesionales de Trazos del Tiempo.

Relojes rusos Vostok, todos los detalles sobre la marca

Soy Javier Gutiérrez Chamorro (Guti) de javiergutierrezchamorro.com, y aceptando el enorme reto de Trazos del Tiempo, me he propuesto hablaros de una marca que no se ha mencionado antes aquí, una marca que probablemente os sea totalmente desconocida.

No penséis en alta relojería, en lujo, ni en precios carísimos, porque en el caso que nos ocupa es una marca con una larguísima trayectoria en el mundo de la relojería. Unos orígenes que se remontan al año 1942, y una forma de hacer que es considerada manufactura propia. Es decir, la fábrica se encarga al completo de la producción y el ensamblaje del reloj y de todos sus componentes. Algo que solamente unos pocos como Rolex, Jaeger-LeCoultre o Seiko pueden afirmar. No recurren por tanto a proveedores externos ni a factorías localizadas en Asia, un aspecto que los hace realmente exclusivos, porque si nos paramos a pensar, hasta el Swiss Made suele recurrir a ellos.







Los relojes Vostok (Восток en alfabeto cirílico), y que traducido a nuestro idioma significa Este, no solamente ofrecen todo eso, sino que te dan mucho más, y a unos precios que ni te vas a creer. ¡A partir de 40€!

Debes saber que en Vostok apuestan desde sus orígenes por calibres mecánicos, tanto automáticos como de cuerda. No funcionan con pila, y por tanto no tendrás que cambiársela nunca, y están especialmente diseñados y construidos para resultar tremendamente duraderos. No olvides que su origen soviético es heredero de una cultura comunista que, al contrario de lo conocemos, estaba totalmente en contra de ese “usar y tirar” en el que estamos inmersos hoy en día.

¿Quieres saber otra cosa curiosa? Aunque no podemos decir que los relojes Vostok sean tremendamente populares, sí que podemos afirmar que tienen un selecto club de fans, entre los que además de yo mismo, podemos mencionar al actor Johnny Depp o a la modelo Ekaterina Arinaus (Kayte).







El catálogo es enormemente completo, con casi 1.000 referencias diferentes. Diferentes modelos, diferentes tipos de caja, diferentes esferas, … Haremos un breve repaso para que puedas orientarte más fácilmente.

Komandirskie Classic

El modelo original y más asequible de todos. Disponible con diferentes formas y tamaños de caja, los puedes elegir tanto en remonte manual como de carga automática. Los precios so de unos 40€ en el primer caso, y a partir de 60€ en el segundo, dependiendo de sus características concretas.

Todos ellos tienen cristal de plexyglás y tapa trasera de acero. Van de Water Resistant a Water Resistant 100M dependiendo del modelo, y en los más caros (sobre los 75€) la caja del reloj es completamente de acero inoxidable.

Los modelos se identifican por sus dos primeros dígitos que nos indican el tipo y la forma de la caja del reloj (21, 43, 53, 64, 81, 86, 92, 59, 54, 35 o 65), el siguiente es por ejemplo un K-35 (350749).







Amphibia Classic

Partiendo de la base de Komandirskie Classic, incrementan la resistencia al agua hasta los 200M, una cifra que difícilmente encontrarás en relojes de este precio. La tecnología que utilizan para ese grado de estanqueidad fue revolucionaria en su época, sorprendiendo incluso a la industria suiza. Se venden a unos 75€.

Los Amphibia Clásicos son de maquinaria automática, aunque una ventaja de Vostok es que todos permiten el remonte manual, es decir, si quieres también puedes darles cuerda.

Los tienes con brazaletes de acero, correa de silicona, correa textil (tipo Zulú), correa de cuero, y por supuesto multitud de tipos de esfera.

En este caso, los tres primeros dígitos del número de modelo representan el tipo de caja (060, 420, 710, 960, 100, 090, 110, 120, 051, 150, 160, 670), el que ves a continuación es mi Amphibia 120 (120813).







Modelos especiales

Son los hermanos de los dos anteriores, los Amphibia y los Komandirskie, pero con unas características y acabados muy superiores. Entre ellos tenemos los Vostok Komandirskie K-34, los Amfibia Reef, los Amfibia Turbina, …

Su precio parte de los 110€ de los Special Edition o SE. Los cambios empiezan por la estética más fina y trabajada, pero también a sus materiales y prestaciones, contando muchos de ellos con cristal mineral, un lumen más efectivo, etcétera.







¿Por qué si son tan exclusivos y especiales casi nadie los conoce? Muy sencillo, los rusos nunca han tenido la necesidad de exportar, y simplemente no saben hacerlo tan bien como otros países. No tienen distribuidores oficiales en España, y la única forma de hacerse con ellos es por internet.

No te asustes, porque hay vendedores que se dedican especialmente a ello y llevan mucho tiempo en el negocio. Por ejemplo Meranom, que nos permite comprarlos fácilmente y recibirlos cómodamente en nuestra casa con total confianza.

Si te interesa profundizar más en la historia de esta desconocida marca, te recomiendo que leas mi artículo titulado Los misterios de Vostok.

Espero que hayáis disfrutado de esta lectura, pues como habéis podido comprobar la relojería soviética tiene grandes virtudes.