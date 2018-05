Con frecuencia leo textos técnicos, mayoritariamente escritos por latinoamericanos que, quizás por la influencia del inglés son ciertamente incorrectos en ese contexto. Un poco como ya viéramos con Vectores, matrices, registros y otras hierbas, pero esta vez constatados sobre el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la lengua Española).

La importancia de usar las palabras correctas es fundamental si queremos que los lectores comprendan con facilidad lo que decimos (o escribimos). Es una muestra más de los desarrolladores y las faltas de ortografía.

En este artículo hablaré de remover y de resumir, términos bastante habituales en su uso erróneo.

Remover

Solemos ver escrito el verbo remover como sinónimo de borrar o eliminar. Una clara traducción del verbo anglosajón remove.

Del lat. removēre.

Conjug. c. mover.

1. tr. Pasar o mudar algo de un lugar a otro. U. t. c. prnl.

2. tr. Mover algo, agitándolo o dándole vueltas, generalmente para que sus distintos elementos se mezclen.

3. tr. Quitar, apartar u obviar un inconveniente.

4. tr. Conmover, alterar o revolver alguna cosa o asunto que estaba olvidado, detenido, etc. U. t. c. prnl.

5. tr. Deponer o apartar a alguien de su empleo o destino.

6. tr. Investigar un asunto para sacar a la luz cosas que estaban ocultas.

La acepción más cercana sería la tercera. No obstante ésta se aplica solamente a inconvenientes, no a como podría ser el caso eliminar un registro, borrar un elemento de una lista, etcétera.

Resumir

Frecuentemente leemos el verbo resumir en alguna de sus conjugaciones queriendo denotar continuar o proseguir, una herencia directa del verbo resume.

Del lat. resumĕre ‘retomar’, ‘reanudar’, ‘reabsorber’.

1. tr. Reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. U. t. c. prnl.

2. tr. Dicho del actuante: Repetir el silogismo del contrario.

3. prnl. Dicho de una cosa: Convertirse, comprenderse, resolverse en otra.

4. prnl. C. Rica. Dicho de un líquido: Filtrarse o absorberse.

Ninguna de las acepciones documenta el significado de continuar, si bien es cierto que en este caso, su etimología latina resumĕre indicaba originalmente precisamente ese sentido (reanudar o retomar).