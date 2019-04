Seguimos con los reportajes de los lectores tras haber publicado el Los últimos Casio F de Pepe Casio, esta vez echando la vista atrás hacia los Casio HD y su evolución en dirección a G-Shock

Regreso al pasado en HD por Pedro L.

Todos los que tenemos, rozamos o pasamos la cuarentena recordamos con nostalgia aquella década de los 80. A veces basta una imagen, melodía u objeto y de repente nos viene algún recuerdo que nos lleva a aquella década en que éramos niños comenzando la adolescencia.

Quien no recuerda a Naranjito, aquellas tardes de verano con amigos en bicicleta, jugando por las calles con canicas, peonzas o yo-yos, cuándo los niños jugábamos a eso, a niños, sin tanta dependencia de la tecnología como ahora, en estos tiempos. Los primeros amores y desamores, cuando nuestra única preocupación era el “pedir salir”, aquellas salas recreativas que al entrar en ellas ibas buscando vertiginosamente tu máquina favorita, ya fuera el come-cocos o 1942. Si, ahora nos parece de risa, pero en aquellos años era lo más parecido a una de las consolas que inundan nuestros hogares de hoy. Aquellos primeros Spectrums, con juegos de cinta de carga, que había que dejarlos cargar una eternidad. Aquellos primeros videos BETA o más aún, los primeros 2000, que desaparecieron rápidamente para dejar paso al video BETA y después al VHS. Nos parecía el no va más, tener un “cine “en casa. Aquellas series y dibujos animados que nos amenizaban las sobremesas cuando no nos dejaban salir hasta que bajara un poco el sol. Series míticas como Ulises 31, el Coche Fantástico, MacGyver (el cual tiene que ver con la historia de hoy aquí), David el Gnomo, D”Artacán y los tres Mosqueperros, la serie V, el Equipo A, la trilogía de Regreso al Futuro con un joven Michael J. Fox portando en la muñeca un CA-50 y CA-53, que en aquella época nos parecía un portento tecnológico.

Y como no, quien no recuerda ver en las muñecas de muchísima gente relojes digitales que fue una autentica explosión en toda aquella década. Una legendaria serie de Casio me gustaría recordar hoy. Esa formidable serie de relojes llamada HD.

A pesar de ser una serie muy apreciada y recordada con nostalgia por los afortunados que pudieron portarlos en aquellos años 80, hay un gran desconocimiento sobre cuando aparecieron estos “duros” de Casio.

Hay mucha gente que cree que salieron a finales de los 80, sobre el 89, cuando el declive Marlin ya era un hecho y otros los llaman de manera errónea los Pre-G shocks o antecesores de los G-shocks.

A continuación, veremos que estos HD salieron estando aún en “pañales”, los primeros G’s.

Pero para no adelantarnos, más bien al revés, tenemos que viajar un poco antes de los G’s, para conocer el nacimiento de las conocidísimas siglas DW.

1982

En este año se produce el nacimiento de un reloj, que este sí que es el precursor de lo que vendría después bajo las siglas DW, tanto de la línea G-shock como de la línea HD. Me estoy refiriendo al DW-1000C.











































El DW-1000c es el primer reloj digital de buceo (WR200 mts) y el primero en llevar las siglas DW en la historia de Casio.

En mi opinión las siglas DW quizá pueden significar Diver Watch.

Este DW-1000c fue todo un regalo de reyes, ya que vio la luz el 6-1-1982. Monta el módulo 280 y es un reloj de caja de acero y tapa trasera roscada con número de serie. El frontal es acabado en espejo que según incida la luz se ve de distinto modo. Rodeando el cristal vemos un bisel de goma donde van grabadas la leyenda Water Resist 200M. Y en el frontal del LCD vemos el logo del buceador donde Casio deja ver las intenciones respecto a este diver.

Rezuma contundencia por donde se mire, de un tamaño adecuado para la época: 40mm X 36,5mm y el logo del buceador le imprime carácter propio y lo distingue frente a los W’s de tres cifras que significaban una resistencia al agua hasta la fecha de 100 metros, por lo que este primer DW en la historia de Casio significó mucho para la historia de los HD como veremos más adelante.

Se vendían dos versiones de este DW-1000C, una con armis y otra con correa de resina.

Las funciones que ofrecía este módulo 280 son:

– Alarma diaria.

– Señal horaria cada media hora (1 pitido) y cada hora (2 pitidos).

– Cronógrafo (60 min.).

– Timer (60 min.).

– Microluz.

– Autonomía de 7 años de pila.

– Hora en todos los modos.

– Y la particularidad de ajuste dígito a dígito.

De este DW-1000C hubo otra versión algo menos vista, que yo la llamo DW-1000 Black.

























Esta variante es idéntica al otro, solo que difiere el frontal con un elegante acabado en negro. Como curiosidad mencionar que el propio MacGyver que sabía tanto de todo, también debía de saber de muy buenos relojes y calidad y por eso portaba un DW-1000.













Y por último a pesar de no ser un DW, quería recordar brevemente un modelo que salió también este mismo año y me parece propio nombrarlo por el gran parecido de caja y tapa roscada con la serigrafía del frontal con el DW-5000c. Me refiero al W-300 Marlin.

Monta el módulo 106, que es idéntico al módulo 280, pero con mejor iluminación y sonido.







1983

Es en este año cuando el 19 de enero en EEUU anuncian el primer computador personal liberado al mercado de la empresa Apple Computer Inc que tiene interfaz de usuario y ratón. El 23 de enero la cadena NBC estrena la serie de TV el Equípo A. En mayo del 83 se estrena la película: Star Wars Episode VI: El Retorno del Jedi.

Y es también este año clave y decisivo en la historia de Casio. Es el año del nacimiento de las 2 líneas duras y resistentes en los digitales de Casio.

Por un lado, sale a la luz el primer G-shock de la historia: el DW-5000C.













Y por otro lado también ve la luz el verdadero padre de la futura serie HD (Heavy Duty): El DW 200.







Este DW 200 fue el primer reloj de resina en la historia de Casio en llevar las siglas DW. La idea original de Casio al lanzar este modelo, en mi opinión, quizá fue darle un empujón a la línea Marlin, que hasta entonces era su buque insignia en cuanto a calidad en digitales y que no compitiera con su flamante DW-5000C. Quizá fuera así, ya que la continuidad de esta línea DW de resina tardaría 2 años más en despegar definitivamente y no fue aún con las siglas HD. Como veremos más adelante la idea de Casio fue en principio sacar la línea HD en consonancia de construcción con los DW-1000.

Este DW 200, es un Marlin en toda regla, pero con un plus de resistencia y dureza para soportar tratos más duros. Esta caja del DW 200, sería el molde que utilizarían el resto de DW 2xx que vendrían después.

Este DW 200 fue anunciado en el catálogo de Casio de la época como reloj de alta resistencia y ligero debido a la resina. Es decir, un reloj muy resistente pero que al no ser de caja de acero lo publicitaban como “ligero”.

Este DW 200 en mi opinión monta uno de los dos módulos más completos de aquella época. Va montado en una gruesa caja de resina reforzada interiormente por un grueso anillo de acero que la protege de impactos y deformaciones. Contaba con cristal mineral, 4 pulsadores de acero dispuestos en diagonal que aparte de evitar pulsarlos accidentalmente también en caso de fuerte golpe o caída evita transmitir vibraciones al interior ya que absorben parte del impacto. Su caja va cerrada por una gruesa tapa de acero atornillada con 4 tornillos. Y en el frontal el logo con el bonito pez vela.

Su módulo es el fantástico 181 que incluía:

– 4 alarmas diarias.

– Señal horaria.

– Cronógrafo.

– Timer.

– Formato 12/24H.

– Microluz.

– Hora en todos los modos.

– Autonomía de pila 5 años.

Como podemos ver montaba un módulo muy completo en aquel lejano año 83, ya que aparte de las funciones típicas de un Marlin cuenta con el modo multi-alarma. Y la prestación añadida de que es el primer Marlin resistente a los 200 mts WR.

De este modelo hubo una variante más llamativa y menos vista que difería del original por una gruesa línea naranja alrededor del display. Esta variante era el DW 200-4.













Después de este DW 200, Casio dejó la serie DW 2xx en standby quizá porque el flamante DW-5000C no obtuvo la aceptación que Casio esperaba, y no restarle protagonismo. Es entonces al año siguiente cuando ven la luz nuestras añoradas siglas HD.

1984

Fue en 1984 cuando vieron la luz películas que quedaron grabadas en nuestra memoria para bien o para mal, pero todos recordamos títulos como: Cazafantasmas, Los Gremlins, Loca Academia de Policía o Superdetective en Hollywood, entre otras, se convirtieron en hitos culturales en aquel año.

Musicalmente, ya que hablamos de relojes duros, mencionar también un tremendo álbum “duro” de Iron Maiden titulado “Powerslave” con una fantástica portada ambientada en el antiguo Egipto y que dio lugar a una colosal gira llamada “World Slavery Tour”, de la cual saldría al año siguiente un doble álbum en directo titulado “Live After Death”.

En el tema relojeril, es en este año 84 cuando se vuelven a juntar las 2 líneas más duras y resistentes de Casio. Por un lado, el despegue definitivo de la gama G-shock con el flamante DW5200C, apodado “Hero”, ya que con este modelo esta vez sí se consiguió la aceptación y el “reflote” de los G’s que no consiguieron con el DW5000C.

























Y por el otro, ahora si ve la luz el primer modelo genuino HD en la historia de Casio. Me estoy refiriendo al DW1400.













Es un modelo a día de hoy desconocido para muchos, ya que incluso no aparecía ni en los catálogos de la época. Hereda la caja de acero y la tapa roscada con número de serie del DW1000C. Incluyendo el mismo módulo, el 280 y funciones. Comparte incluso el mismo armis y bisel de goma que rodea el cristal con la leyenda Water Resist 200m.

Es un reloj realmente bonito con el precioso tono azulado del display y con las siglas HD en un tono más claro.

De este primer HD se desconoce si hubo más variantes, porque hay muy poca información sobre este modelo a pesar que estuvo en producción hasta 1988. Aunque puedo afirmar que si, por la única imagen que he podido encontrar con una variante de línea roja alrededor del cristal. Y un modelo diferente que pude ver una vez de este HD en una versión “black”, al igual que el DW1000.



















Es todo un “rara avis”. Aquí una imagen con los 2 pesos pesados de aquel lejano año 84, el DW5200C y el DW1400.













1985

Este año estuvo marcado por un evento musical muy significativo e importante. Bob Geldof puso en marcha un movimiento reivindicativo para ayuda al tercer mundo y consiguió reunir en un solo concierto a músicos de la talla de: Queen, Bob Dylan, Dire Straits, Status Quo, U2, Sting… Juntos grabaron una canción que marcó toda una época:” WE ARE THE WORLD” que pasaría a la historia en aquel año 85.

También nos trajo películas memorables como: Los Inmortales, Comando, y especialmente daba inicio una trilogía para mi muy especial que nos hacía soñar y fantasear con el control del tiempo: Regreso al Futuro con un joven Michael J. Fox y portando en la muñeca un Casio calculadora, el CA-50, en la primera peli, y el CA-53 en las 2 siguientes.

Y en la pantalla de televisión se asomaron David el Gnomo, la serie Luz de Luna con un joven Bruce Willis y una guapísima Cybill Shepherd, el rey del bricolaje: MacGyver y su precioso DW1000C entre otros.

Ese año Casio volvió a lanzar unos modelos únicos, míticos e irrepetibles en su historia. Volvieron a salir novedades que fueron todo un hito por calidad y construcción hasta ese momento nunca visto, ya que salieron maravillas digitales que pasaron la barrera tope hasta entonces de los 200 metros. Por un lado, Casio decidió continuar con la serie DW2xx, que se había quedado en standby con el robusto y duro Marlin DW-200 allá en el 83.







Casio decide sacar un nuevo DW de resina de caja cuadrada como el DW200, pero esta vez sin el pez vela y todavía sin el logo HD. Estoy refiriéndome al DW-210 del cual hubo 2 versiones. El más visto y usado fue el llamado DW-210-1.







Casio estrenaba módulo nuevo, el 548, y decide instalarlos en todos los modelos robustos y duros de este año.

Las funciones del 548 son:

– Alarma diaria.

– Señal horaria de media y 1 hora.

– Cronógrafo (12 H)

– Timer (12 H).

– Formato 12/24H.

– Microluz.

– Hora en todos los modos.

– Autonomía de pila 5 años.

Los dígitos de este módulo eran algo más gruesos y nítidos que el del 280, pero perdían 2 años de pila. También podían configurarse dígito a dígito. Como podemos ver este DW-210-1 continua con la misma caja y pulsadores del DW-200, cambiando el pez vela por una gruesa franja azulada y un módulo algo más limitado que el 181 del Marlin.

También hubo una versión menos vista de este DW210-1 y muy difícil de ver hoy en dia llamada DW210-2.







Y por otro lado Casio decide lanzar este mismo año 2 modelos históricos. Uno de ellos es el DW300 y es muy especial por 2 motivos:

– Es el primer HD de resina en la historia.

– Es el primer HD de 300 metros Water Resist.













Este modelo es todo un HD muy resistente y especialmente sumergible. Su caja es de líneas más suaves y redondeadas que el resto de DWs que vendrían después con el logo HD, pero a la vez es tremendamente contundente y transmite una sensación de robustez impresionante. Monta el módulo 548 y tiene un bonito detalle de la correa, donde al final de la misma lleva impreso el logo HD.







También a destacar una hebilla realmente gruesa y ancha (más que muchos G’s) y que transmite una sensación de contundencia acorde con el reloj que es. Por supuesto firma Japan.







La tapa trasera que cierra la caja tiene un grosor descomunal, como no podía ser de otro modo para un 300 metros Todo un pedazo HD que Casio no ha vuelto a repetir.







Este DW300, a mi parecer es el más famoso de todos los HD’s ya que se hizo especialmente famoso por salir en la gran pantalla al año siguiente luciendo en la muñeca de Clint Eastwood y por eso se ganó el apodo de “El Sargento de Hierro”. Clint quería un reloj duro y con este DW300 acertó de pleno.



















Pero si este modelo ya es una rareza ochentera, este otro se lleva la palma.

Casio decide seguir apostando por la dureza y contundencia y sube otro peldaño más con el hermano mayor del DW300: el DW3000.







Aunque no luce el logo HD merece recordarlo por la bestialidad de digital que es. Todo un caja de acero y titanio, de 300 metros WR y con una tapa trasera cerrada a rosca.







Monta el módulo 548 al igual que su hermano “pequeño” DW300. Este DW3000 es otro “rara avis”, porque, aunque si apareció en los catálogos de la época junto al DW300 y algunos G’s históricos de la época como el DW5200C, DW5400C, el primer “Mudman” de Casio: DW5500C (imaginaros que los publicitaban a estos 2 300metros junto a los Gs), por desgracia solo estuvo en producción un año, por lo que hoy en día son muy difíciles de conseguir. Este DW3000 rezuma calidad y contundencia se mire por donde se mire. Todos unos buzos estos DW300 y DW3000.

Y para cerrar año vamos con el más raro y desconocido HD que existe: el DW1200.



















De este modelo sí que hay poca o nula información y es rarísimo de ver. Es de caja redonda y el ultimo HD de tapa roscada. Este si luce el logo HD y también monta el módulo 548. Solo estuvo en producción poquísimo tiempo y ese mismo año dejo de hacerse. Este modelo junto al DW1400 son los más difíciles de encontrar y parece ser que nunca estuvieron publicitados en el catálogo de Casio.

1986

Este año musicalmente estuvo marcado por una canción que arrasó y fue n°1 en muchos países del mundo. Para bien o para mal (para mi bien), fue un auténtico bombazo que vino de la mano de los suecos Europe, con su tercer álbum de estudio y con la conocidísima “The Final Countdown”.

Otro hecho tristemente conocido hasta la fecha fue el DESASTRE de Chernobil acaecido el 26 de abril. En Tv se asomaba a la pequeña pantalla el simpático Alf que causó un cierto furor. En el mundo relojeril Casio volvió a lanzar modelos míticos de tremenda calidad bajo el logo HD.

DW-310

Casio vuelve a lanzar otro contundente 300 metros. Idéntico en cuanto a caja, leyendas grabadas y correa de su hermano mayor DW300.Unicamente cambia el diseño frontal con una gruesa franja azul oscuro rodeando el display y con el logo HD de color rojo en el centro.













Pero la mayor diferencia con su hermano DW300 radica en el módulo. A partir de ahora el resto de DWs montaran el 690.Las funciones de este 690 son:

– Alarma multifunction.

– Formato 12/24 H.

– Señal horaria.

– Cronógrafo 24H.

– Timer.

– Hora dual (dual time).

– Función “Rem” o Reminder.

– Autonomía de pila 5 años.

Este módulo respecto a sus antecesores gana la hora dual, crono de 24H y la función REM pero pierde la señal horaria cada media hora y hora en todos los modos. Personalmente prefiero el 280 y el 548.

La función Rem se acciona con pulsación prolongada con el botón inferior derecho y consiste en un signo parpadeante junto a las letras Rem del display haciéndonos recordar “algo”. Obviamente hoy en día tiene poca utilidad, pero ahora estamos en el año 86 y no deja de tener su encanto con sabor añejo.

Este es el último digital de 300 metros de los 80 y no sería hasta la siguiente década cuando Casio lanzara otra “bestia! de las profundidades.

DW 310 “versión Japan”

Si ya estos modelos podemos considerarlos “rarezas”, este DW-310 “Japan” también hace méritos propios.

Este modelo es muy difícil de ver y conseguir a día de hoy ya que esta versión del DW 310 salió exclusivamente para el mercado asiático o japonés con lo que es bastante desconocido.

Comparte caja, correa y módulo que el DW310 standard. La verdadera rareza radica en que de repente “pierde” 100 metros de golpe y porrazo de un modelo a otro. Cambia también las leyendas de Water Resist 300 mts por Alarm/Chrono y Water Resist impresas en caja. Y el logo HD del centro lo sustituye por Water 20BAR Resist. Resulta curioso que conservara la nomenclatura 310 y lo bajaran a 200 metros, ya que interiormente puedo asegurar que son idénticos también.































DW 240

Es en este modelo cuando Casio continua con la serie DW 2xx, que volvió a lanzar el año pasado con el DW-210, pero añadiendo ahora las siglas HD. Ahora si estamos ante un HD genuino de caja cuadrada reforzada interiormente por el anillo de acero para evitar deformaciones. Monta el módulo 690.











































El frontal de los este DW-240 recuerda al del DW-310.Mismos colores y el logo HD de color rojo en el centro. Por tanto, este si fue el primer HD de resina de caja cuadrada. Una caja muy robusta y gruesa preparada para aguantar un trato bien duro.

DW-260

Este DW-260 salió este mismo año después del DW-240.Este modelo es en mi opinión el más representativo de la saga HD.









































































Idéntico en caja y módulo al DW-240 con un aspecto menos sobrio debido a la línea roja que rodea el LCD y con el logo HD en el centro esta vez en color amarillo.

Estos 2 modelos son dos iconos de la época dorada de Casio, que representan el buen hacer y calidad digital de la marca en aquellos años, donde la filosofía de Casio era fabricar relojes sencillos, pero para “casi” toda la vida. Relojes de módulos “sencillos”, pero muy funcionales y con lo necesario para el día a día, sin complicarse la vida.

Relojes que aguantaban golpes, vibraciones, pensados para no tener que quitártelos para ninguna situación, incluido el buceo, todos estos DW’s son 200 metros en adelante, por lo que portarlos en la muñeca era andar despreocupado y sin notarlo en la muñeca debido a su extrema comodidad y ligereza.

Aún hoy en día se pueden conseguir y ver modelos HD en bastante buen estado para la cantidad de años que llevan en funcionamiento. Por tanto, son relojes de una grandísima calidad que a poco cuidado y mantenimiento que se le haga, puede durar muchos años más.

DW-230

Y por último reseñar un modelo, que aunque no lleva impreso el logo HD, si pertenece a la familia DW. Es también difícil de encasillar, pues está entre 2 aguas.

Lleva la nomenclatura DW, que estaba destinada a los más “duros” de aquella época, pero a la vez también es un Databank. Me estoy refiriendo al maravilloso DW-230.













Su caja es igual de robusta que cualquier HD de ese año, y el display recuerda vagamente al DW-5000C, pero monta el módulo 550, que junto al del DW-200 son los 2 mejores módulos de esos años.

Las funciones de ese fabuloso 550 son:

– Cronógrafo 24H.

– Cuenta regresiva con iluminación.

– Multialarma.

– Memoria de entrada de datos teléfonos y fechas.

– Formato 12/24H.

– Dia de la semana de tres letras.

– Señal horaria.

– Microluz.

– Monta una pila CR2012.

Como se puede ver todo un Databank con un módulo impresionante enfundado en un cuerpo de HD. Interiormente también va reforzado para soportar como cualquier HD y con las siglas DW, o sea 200 metros WR.

1987

A pesar que hubo muchos acontecimientos y hechos más importantes, obviamente durante todo el año 1987, quisiera retener en la retina y la memoria un hecho muy banal y poco transcendente, pero que a la mayoría de nosotros (que éramos niños o adolescentes en aquel año), por lo menos a mí me pareció lo más y nos alegró la noche a todos. Fue un momento muy breve, apenas unos 3-4 segundos pero en aquella nochevieja del 87 fue lo más. Me estoy refiriendo al momento en que durante la actuación de la exuberante Sabrina se le salió un pecho de su apretado top al ritmo de “boys, boys, boys”.

Si ya sé que recordar aquello ahora da risa, pero recordemos que estamos ya pasando la línea del ecuador de la década, y así y toda esa escena dejó a España paralizada y no se hablaba de otra cosa en los sucesivos días.

Ya presumíamos de tener una España moderna y democrática, pero aún así el programa “super 88”, recibió numerosas llamadas de quejas e indignación del público más conservador y recatado. Puede que a día de hoy aún haya alguien que piense que fue un accidente casual, pero no es así. Fue una jugada pactada entre la propia Sabrina, el realizador Hugo Stuven y Pilar Miró, ya que el programa Super 88 fue grabado a principios de diciembre.

Volviendo al tema relojeril, en este año se produce otro acontecimiento que merece ser recordado de las 2 líneas duras y resistentes de Casio.

Por un lado, sale al mercado un G shock legendario y más que mítico que ha perdurado (con cambios), hasta nuestros días: el DW5600C.







Y por otro lado sale al mercado el último HD auténtico y genuino bajo la denominación DW y con las siglas HD, el DW270.



















De este modelo, poco podemos decir, ya que es la versión gold del DW-260. Idénticos en caja y módulo difiere del DW-260 en que tanto los botones como el LCD son en tono dorado, así como la línea roja alrededor en este caso es amarilla y el logo HD es en color rojo. Después de este DW-270, Casio ya no volvería a lanzar ningún HD hasta pasado el año 2000, concretamente en el 2004, Casio volvería a lanzar un HD digital pero ya sin las siglas DW y que poco tiene que ver con estos modelos que hemos visto aquí.

Todos estos DW’s son “Made in Japan”, hasta el año 92, cuando se mudó la producción a Corea.

Por lo tanto, este DW-270 es el último HD auténtico de la década de los 80, ya que en la siguiente década saldrían nuevos DWs, pero Casio decidió retirar el logo y además fueron modelos con una estética muy diferente de todos los citados aquí. Fueron unos relojes fantásticos, relativamente sencillos, pero muy duros y resistentes que los podías usar para todo, con unos pulsadores potentes y que los puedes pulsar incluso con guantes. Una línea fantástica y mítica, que Casio no quiere aprovechar, ya que si decidieran lanzar una reedición de cualquiera de los DW’s aquí citados (aunque una reedición exacta, ya que muchas veces las reediciones se “comen” ventajas frente a los originales), estoy seguro que no sería un fracaso de ventas. Pero parece que la línea HD actual solo se enfoca hacía analógicos, que están muy bien, pero que no son el concepto que ofrecían estos DW’s old school de esta década de los 80.

Otros DW’s

Hemos repasado todos los modelos de los 80, que llevaban la nomenclatura DW y el logo HD. Aunque hubo otros 2 modelos en los 80, también DW que no he mencionado porque son un concepto distinto en cuanto a forma de caja y diseño.

Los mencionaré brevemente, uno de ellos es el DW-220DG.







Este DW-220DG (Depth Gauge), fue el primer reloj de Casio en usar profundímetro, allá por el año 86 y además de las funciones típicas de sus hermanos de serie. Su módulo era el 558, y señalar que el sistema de medición no era demasiado fiable. La profundidad la marca una burbujita que va dentro de un conducto alrededor del display y es una lectura aproximada.

DW-250DG

Este otro DW montaba el módulo 689 y parece ser que salió en 1988. Muy parecido en funciones y estética al DW-220.







DW1500C

Este modelo es una actualización del padre de todos los DW’s: el DW-1000C, pero con un nuevo módulo, el 690 y que perdió también el acabado frontal en espejo. Data del año 1989.







Para concluir hubo más DW’s, pero ya sería en la década de los 90, cuando Casio decidió apostar por las cajas redondas y son ya otro concepto, aunque personalmente me parecen excepcionales sobre el resto de DW’s de los 90 los: DW-285, DW-290 y la bestia DW-340.

Hasta aquí este breve viaje en el DeLorean hasta la década de los 80.

Pedro L